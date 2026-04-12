卓永興強調，政府有「記住」未被火災波及的宏志閣居民。(周令知攝)

大埔宏福苑居民下周起可分批上樓執拾，政務司副司長卓永興表示，約98%、即近1,700個住戶能按獲安排的時段上樓，其餘少數將另行安排日期，但不會與宏福苑火災獨立委員會聽證會撞期，又稱截至昨日有約380戶表示期望可再次上樓。

宏志閣居民料下月上樓

卓永興出席一項活動後表示，當局理解居民的訴求，在總結今次經驗及確認有意再次上樓的居民數目後會再作安排，而早前未有表明希望再上門的居民，亦可向「一戶一社工」提出。他強調，政府有「記住」未被火災波及的宏志閣居民，目標安排他們下月返回單位執拾，安排與今次相若。

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上樓當日政府會向住戶派發小型紅白藍膠袋、安全帽、防刮手套、口罩、水等物資，卓永興提醒居民上樓前應預先作規劃，避免攜帶非必要物品上樓，「留返對手、留返袋同背囊嘅位置。」

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024454/大埔宏福苑五級火-7幢樓98-住戶能按時段執拾-近400戶盼可再次上樓?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral