大埔宏福苑五級火｜8傷者仍留醫均穩定 約1800居民接受醫管局服務

大埔宏福苑五級火仍有8名傷者在公立醫院留醫，情況穩定(資料圖片)

醫務衞生局指，大埔宏福苑五級火仍有8名傷者在公立醫院留醫，情況穩定，另外71名傷者已康復出院。醫管局亦已為約1800名受影響居民，提供醫療服務。

至於免費義診服務，目前有超過300名私營家庭醫生參加計劃，涵蓋超過450個服務點，當中包括八間私家醫院，累計有87名居民獲安排服務。中醫義診服務則已有超過360名中醫師參加，累計有45名居民獲安排服務。牙醫免費鑲配假牙服務有超過110名私營牙醫參加，累計有27名居民獲安排服務。

基層醫療署統籌全港十八區康健中心設立熱線，為受影響居民提供醫療支援，熱線累計接獲320人次的來電。「情緒通」18111精神健康支援熱線已接聽約1.5萬個來電，其中730宗與火災相關；WhatsApp功能亦已處理超過700宗信息，其中約50宗與火災相關。醫管局24小時「精神健康專線」，共收到95宗與火災相關來電，其中35宗來電來自受影響市民。

