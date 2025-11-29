【動物專訊】大埔宏福苑五級大火災難仍有多隻動物受困和生死未卜，由多個動物機構組成的動物福利關注聯盟過去數天一直在現場協助動物救援行動，惟今日他們收到通知，災區救援動物的支援工作將完全交愛護動物協會接手，其他動物機構和義工均要清場離開。動物福利關注聯盟負責人劉鎮海表示，仍在等待動物消息的主人可以直接與愛協聯絡，另沒受火災影響但被封鎖至今的宏志閣，消防員今日會上樓搜救受困動物，主人需向愛協登記及交鑰匙給消防員。

廣告 廣告

愛協回覆本報查詢時表示，愛協督察及獸醫今天仍然於現場進行協調、分流、醫治及其他救援工作。

動物福利關注聯盟負責人劉鎮海表示，今日收到通知，大埔宏福苑的動物救援支援會全交由愛護動物協會接手，義工和動物機構會清場離開，他已將主人登記名單全部交給愛協，正在等待動物消息的主人可以直接與愛協聯絡。

另聯盟今日去信保安局局長鄧炳強，指沒受火災波及但仍封鎖的宏志閣有不少動物被困單位內，面臨斷水斷糧危機，懇請當局容許主人短暫返回單位帶走動物。當局今日即實施新安排，讓宏志閣的主人向愛協登記，並於廣禮樓交鑰匙予消防員，由消防員上樓開鎖搜救動物。

這幾日一直留在現場救援的龜途阿邦表示，確認收到清場的要求，坦言昨晚8時開始搜救工作似乎暫停下來，再沒有動物獲救落樓，估計消防員也需要休息，現時會交由愛協接手。

他又坦言，收到很多主人在場追問搜救情況，明白他們都很心急，惟義工們也只能夠等待。

在動物福利關注聯盟協助下，共收到158宗主人登記個案，涉及逾200多隻動物，其中50宗動物已交還主人，85宗仍未有消息，另有12宗獲救動物未聯絡到主人。

本報昨日報道宏志閣2205室的5貓主人Roy ，一直通頂在現場守候消息，擔心貓貓斷水斷糧。他今日收到愛協通知後，已成功經消防員上門拯救該5隻貓貓，他對本報表示，貓貓們獲救後情況穩定，稍後會交由獸醫檢查，他十分感謝各方朋友外界幫助和支持，亦希望其他主人也得到幫助。

同時，愛協現正協助消防召集宏志樓的動物主人，主人請盡快致電95036229與愛協聯絡。其他受影響的動物主人如仍未登記，請致電60406624與愛協聯絡。

The post 大埔宏福苑動物搜救支援工作交愛協接管 義工機構今清場離開 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.