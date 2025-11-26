小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
大埔宏福苑大火升至四級 蔓延多座起火濃煙捲半空 兩男女嚴重燒傷昏迷｜有片｜Yahoo
【16:30 更新報道】
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延。網上圖片所見，火勢蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，火勢已蔓延至多座起火。現場消息指，一男一女嚴重燒傷昏迷。
消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。
運輸署發出特別交通消息，因應火警，大埔公路–元洲仔段（往沙田方向）近廣宏街的全線現已封閉。同時，由吐露港公路（往上水方向）通往大埔公路–元洲仔段的支路的唯一行車線現已封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。
其他人也在看
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）
太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。Yahoo財經專欄 ・ 21 小時前
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月26日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生
宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hitYahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
57歲女星遭醫師誤診！耽誤黃金時間「左眼幾乎失明」 曝痛苦症狀：每天活在恐懼中
57歲前港星李婉華2003年結婚後淡出演藝圈，移居加拿大溫哥華，近年轉型經營YouTube與粉絲互動。她近日在直播與影片中透露，兩年前左眼曾因視網膜裂孔，陷入「近乎失明」狀態，長達半年只能靠微弱視力生活，讓大批網友相當震驚。姊妹淘 ・ 1 小時前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
蘇民峰開暑期風水班索價5萬每分鐘賺4位數？天價學費惹熱議
著名堪輿學家蘇民峰玄學知識豐富，多年來提供解決各種風水問題，例如住宅或辦公室風水、改名、流年命相、八字全相及公司改名等服務，全靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿。蘇民峰更於1986年開設蘇民峰教室，將風水命理知識發揚光大，直至教學後期覺得有點身心疲累，2011年停止公開授課，轉為私人教授。日前，蘇民峰於社交平台及命理風水網站發文分享「2026年暑期風水班」課程細節，其天價收費震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
天氣｜周四周五早上清涼低至 16 度 日夜溫差大 下周初有一兩陣雨｜Yahoo
天文台預測，受到強烈東北季候風補充影響，未來一兩日廣東沿岸氣溫稍為下降，本港明早（27 日）最低氣溫為 17 度，周五（28 日）早上最低氣溫更只有 16 度，日夜溫差頗大，至於日間普遍晴朗及非常乾燥，相對濕度可低至百分之 30。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
《績後》一文綜合券商於阿里巴巴(09988.HK)公布季業績後最新評級、目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)美股隔晚先升後跌2.3%，阿里巴巴-W(09988.HK)港股今早同樣低開2.4%報154港元，盤中曾低見153.4元一度下滑2.8%，半日收156元走低1.1%，成交額114.6億元。阿里巴巴管理層表示，電商客戶管理收入(CMR)主要受支付手續費與全站推技術影響，自去年9月起開始收取支付手續費，管理層預計下季電商CMR增速將會放緩。AASTOCKS ・ 4 小時前
6美元飆到320美元！關鍵稀土「釔」被中國掐住 全球面臨斷鏈危機
廣泛應用於軍工、航太及半導體等關鍵產業的稀土元素氧化釔，近期因供應極度緊張，價格出現前所未有的暴漲，震驚全球市場。鉅亨網 ・ 1 天前
劉馬車涉襲擊及非禮判囚 4 個月｜港出口飆 17.5% 勝預期｜鄭伊健東京演唱會因「不可抗力」取消｜11 月 26 日・Yahoo 早報
案底累累的網紅「劉馬車」，早前涉衝入尖沙咀一火鍋店襲擊另一網紅葉子健，並指因葉在網上抹黑他。昨日(25日)於九龍城裁判法院承認襲擊葉，他求情時稱要揭露「真相」，指葉曾任他的補習老師並曾侵犯他，故他案發時忍不住鬧葉「禽獸」和打他。他早前亦承認曾在天水圍Starbucks摸一女子大腿兩秒，兩案合共判入獄4個月。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
傳京東洽購中環建行大廈50%股權 出價最高！競爭者包括長實及建行
內地科技巨頭近年積極進軍香港，據報道，京東競購中環建設大廈50%股權，且出價為一眾競爭者中最高。京東回覆傳媒查詢時稱對傳聞不予置評。更多消息：中資50億洽購港島壹號中心20萬呎樓面 須大業主阿里巴巴首肯「收租王」永倫腰斬價沽美銀高層單位！袁天凡李慧敏夫婦2,730萬接貨早先傳出麗新發展計劃出售中國建設銀行大廈50%股權，預計可獲得約20億港元的淨收益。早前報道指，麗新已與潛在買家進行了會談，其中包括建行，後者擁有該寫字樓另外一半股權。其後市場亦曾傳出長實委任建設銀行為財務顧問，研究購買中國建設銀行大廈50%股權，長實回應查詢時稱不予置評。建設銀行大廈前身為香港麗嘉酒店，由麗展全資擁有。2007年麗展與建行達成合作，將物業重建為甲級寫字樓，建行以近17.9億元購入50%股權。大廈重建後樓高27層，總建築面積約22.9萬方呎，當中18層辦公樓層及1個銀行大廳租予建行用以經營在港業務。 延伸閱讀: 中國建設銀行大廈 銀行大廈 寫字樓 中環 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 小時前
宏緻苑「樓王」準業主：似中六合彩 彩虹邨重建戶成功揀樓感興奮
【on.cc東網專訊】「綠置居2024」今日(26日)揀樓，一眾揀樓人士早早便到現場排隊，氣氛熾熱。有成功揀得九龍灣宏緻苑「樓王」人士覺得似「中六合彩」，形容十分開心，認為屋苑地理位置優越，加上單位有「樓王」稱號故決定入手；有彩虹邨重建戶亦成功揀得大單位，對成為on.cc 東網 ・ 4 小時前
Hogan斷貨王「餅乾鞋」6折！潮流神鞋Black Friday激減，檀健次同款復古厚底德訓鞋超百搭
Black Friday優惠直接衝了！各大品牌火力全開，折扣驚人，大家的目光都集中在Hogan，原來就是為了那雙超人氣「餅乾鞋」！最近在Mytheresa官網入手Hogan最平低至6折，真的不搶不行！來自義大利的Hogan近年由檀健次擔任品牌大使，帶貨力十足，許多時尚KOL都紛紛入手一雙德訓鞋。它之所以能跑出，除了經典復古百搭外，還有厚底設計，能無痛增高又舒適耐穿。趁著Black Friday優惠，快把這雙潮流必備單品收入囊中。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
上環信德中心銀主盤1.35億沽 原業主為洗米華前妻妹 8年間樓價腰斬
核心區甲廈錄得銀主盤大幅蝕讓個案，上環信德中心西座商廈單位今年8月淪為銀主盤，新近以約1.35億元沽出，較2017年購入價貶值約1.85億元或58%，據悉原業主為現正服刑的太陽城集團創辦人「洗米華」周焯華前妻楊素梅的妹妹楊素麗。更多消息：洗米華16項澳門物業被法院拍賣 底價1.17億｜與Mandy Lieu半山愛巢銀主賣唔出 12.8萬租予內地專才上環信德中心西翼中層戶4,753萬沽 呎價跌至1.2萬 重回15年前水平上述物業為上環信德中心西座15樓1501、1502、1510、1511、1512A及1512B室，建築面積約10,011平方呎，物業大部份單位坐享開揚維多利亞港海景及城市景觀。今年8月份淪為銀主盤，當時估值約1.4億元，呎價約1.4萬元。據最新市場消息，上述物業新近以約1.35億元沽出，成交呎價13,485元。至於原業主為目前正在停牌的先機企業或相關人士，該公司主要股東為楊素麗，即為周焯華前妻楊素梅的妹妹。先機企業或相關人士於2017年以逾3.2億元購入上述物業，當時呎價高達3.2萬元，創當時大廈呎價新高水平，最新成交價較2017年購入價貶值約1.85億元或58%。值得留28Hse.com ・ 4 小時前
神田站凌晨鐵棒夜襲黑幕！ 大阪租車5人組搶台男行李！
哎喲，東京的JR神田站本該是上班族趕末班車的熱鬧夜，誰知7月某日凌晨，一群大阪男子租車北上，凌晨抵達後對監視器噴霧，持鐵棒朝兩名台灣男子狂噴催淚劑， 毆打搶行李箱後逃逸！Japhub日本集合 ・ 23 小時前
3巨頭合斬99分 湖人打吡戰擊沉快艇
【Now Sports】周二NBA盃洛城打吡，洛杉磯湖人打到第4節初，一波攻勢拉開比分，最終主場以135:118擊敗快艇，3名主將盧卡當錫、勒邦占士及利夫斯合共斬獲99分。這場比賽，前3節比分咬緊，盧卡當錫（Luka Doncic）首節已攻入24分，寫下隊史新紀錄，而舊紀錄也是他和古斯馬共同保持的23分數據，但因為勒邦占士首節零分，靠當錫一人支撐，快艇打完首節前，有夏登三分建功，反超28:27。第2節，占士終靠罰球開齋，而他在這一節也貢獻了9分，加上當錫的8分，湖人半場打完要回3分領先。雙方第3節仍然打得難分難解，但去到第4節早斷，快艇進攻斷電，而湖人靠著占士和利夫斯不斷取分，終於將差距拉開。值得一提是，快艇的基斯杜恩在剩餘3分多鐘時打出火，推撞當錫後，再和翟臣希斯爆衝突，最終領了兩個技術犯規被逐，快艇在輸人又輸陣下，以17分之差落敗。當錫28射14中，包括三分12中7，貢獻43分、13助攻和9籃板，成為隊史最年輕單場至少拿下40分、10助攻、5球三分的球員。占士則25分、6籃板、6助攻，利夫斯也有31分進帳和9籃板。快艇方面，正選5人都得分上雙，夏登交出全隊最高29分和9助攻，李安納now.com 體育 ・ 1 小時前