小一自行分配學位公布結果　附辦理註冊、叩門等日程

大埔宏福苑大火升至四級 蔓延多座起火濃煙捲半空 兩男女嚴重燒傷昏迷｜有片｜Yahoo

【16:30 更新報道】

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延。網上圖片所見，火勢蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，火勢已蔓延至多座起火。現場消息指，一男一女嚴重燒傷昏迷。

消防處今日（26日）下午 2 時 51 分接獲報告指大埔宏福苑發生火警，於下午 3 時 02 分將火警升為三級，並於下午 3 時 34 分升為四級。消防人員正進行滅火行動。消防處呼籲附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。

運輸署發出特別交通消息，因應火警，大埔公路–元洲仔段（往沙田方向）近廣宏街的全線現已封閉。同時，由吐露港公路（往上水方向）通往大埔公路–元洲仔段的支路的唯一行車線現已封閉。受影響巴士路線須改道行駛。運輸署籲駕駛人士請考慮改用其他道路，市民使用港鐵服務。現時上址交通繁忙。

大埔宏福苑發生四級火，多座起火，濃煙席捲半空。（Facebook 大埔 TAI PO 群組圖片）
