大埔宏福苑大火升至四級 蔓延多座起火濃煙捲半空 兩男女嚴重燒傷昏迷｜有片｜Yahoo

【Now Sports】周二NBA盃洛城打吡，洛杉磯湖人打到第4節初，一波攻勢拉開比分，最終主場以135:118擊敗快艇，3名主將盧卡當錫、勒邦占士及利夫斯合共斬獲99分。這場比賽，前3節比分咬緊，盧卡當錫（Luka Doncic）首節已攻入24分，寫下隊史新紀錄，而舊紀錄也是他和古斯馬共同保持的23分數據，但因為勒邦占士首節零分，靠當錫一人支撐，快艇打完首節前，有夏登三分建功，反超28:27。第2節，占士終靠罰球開齋，而他在這一節也貢獻了9分，加上當錫的8分，湖人半場打完要回3分領先。雙方第3節仍然打得難分難解，但去到第4節早斷，快艇進攻斷電，而湖人靠著占士和利夫斯不斷取分，終於將差距拉開。值得一提是，快艇的基斯杜恩在剩餘3分多鐘時打出火，推撞當錫後，再和翟臣希斯爆衝突，最終領了兩個技術犯規被逐，快艇在輸人又輸陣下，以17分之差落敗。當錫28射14中，包括三分12中7，貢獻43分、13助攻和9籃板，成為隊史最年輕單場至少拿下40分、10助攻、5球三分的球員。占士則25分、6籃板、6助攻，利夫斯也有31分進帳和9籃板。快艇方面，正選5人都得分上雙，夏登交出全隊最高29分和9助攻，李安納

now.com 體育 ・ 1 小時前