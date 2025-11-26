大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火警，事後近大半日後，各大傳媒均已鋪天蓋地報道事件，網絡上亦有大量事件的相關資料，甚至殉職消防員的個人資訊亦已廣為流傳。
奪命火災全港關注，但亦有一些市民在閱覽相關資訊後出現情緒反應。有臨床心理學家便表示災難後出現急性的壓力反應是正常狀況，情緒一般會慢慢消退，但若持續感到困擾不安，便應向專業人士求助。精神科專科醫生則建議，市民若感到不安，應暫時遠離相關資訊，「不要覺得自己不去看，就是不關心社會……這是一個負責任的照護行為。」
港大精神醫學系臨床助理教授羅嘉瑩表示，災難新聞湧現時，市民基於關心社會，自然會不斷留意相關資訊，但這種持續接觸容易令情緒變得疲累、沉重，「看到累、看到腦裡不停地想，就代表要停一停，讓自己做下其他事情，或者暫時休息一下，不要再滑電話的新聞。」她形容，當情緒已「滿瀉」時，反而更難保持足夠的力量去關心他人或面對生活，適度抽離能讓身心回復空間。
「不看新聞不等於不關心社會」
她強調，選擇暫時不看新聞，並不代表漠視社會，反而是一種負責任的自我照顧。「不看新聞不是不關心社會，而是讓自己退開一點、休息一下。若情緒已經滿滿，根本沒辦法冷靜思考，也沒辦法做得更多。」
社交媒體畫面「赤裸」更易牽動情緒
羅嘉瑩指出，今時今日社交媒體普及，與以往只有新聞機構傳播資訊的年代不同。「以前記者會跟從行內指引，不會播放過分暴力或過度貼近死傷者的畫面。現時大家主要靠 Facebook、IG 看影片，很多都是現場第一身直擊，甚至包括傷者、離世者的影像。」
她提醒，市民必須懂得替自己做「選擇」，避免重複接觸高度負面或創傷性的內容。「這些片段會令恐懼系統和警覺系統不停被觸發，人自然會變得高壓、疲倦、焦慮、情緒不平衡。」若發現自己有類似反應，應主動減少觀看相關內容，給自己一個「心理暫停」。
她補充，這些建議主要適用於與事件沒有直接關係的市民；至於親身在場、住在附近、或仍然掛心家人的居民，情緒反應會更強烈，也完全合理。「如果仍然擔心家人、甚至今晚睡不著，也是值得的、正常的。想哭就哭，說不出話也可以。讓自己慢慢消化、好好休息。」
臨床心理學家：急性壓力反應不等於 PTSD
臨床心理學家梁重皿則表示，透過媒體目睹災難，足以引發震驚、麻木、悲傷或無助等情緒，有些人甚至會突然想哭，又或在短時間內出現失眠、胃口改變、專注力下降，腦海不停浮現災場畫面，「這些都屬於災難發生後常見而正常的情緒反應。」
梁重皿表示，這些急性壓力反應一般會在數天至數星期內慢慢緩解，急性反應與創傷後壓力症（PTSD）並非同一回事。「PTSD 通常由親歷生死威脅或近親遭遇重大創傷所引發，診斷上會以持續超過一個月為主要門檻。一般市民即使有類似症狀，但不會符合嚴謹的 PTSD 標準。」她強調，若症狀持續一個月以上、嚴重影響生活，就應尋求專業協助，但大部分人在時間的推移下都會逐步回復。
救援人員屬 PTSD 高危群組
被問到救援人員的心理情況，梁重皿表示，消防員或其他第一線救災人員，親眼目睹災場、甚至同袍殉職後，屬於創傷後壓力症的高危群組。「即使他們已經完成工作、回到家中，腦裏仍可能不受控制地重播當時畫面。」
她解釋，這些侵入性回憶、對相關場景的逃避、世界觀的突然轉變、以至易受驚、煩躁難安、持續失眠等反應，對救援人員而言，可能在災後一段時間持續出現，家屬和公眾應以理解和接納的態度面對，不要要求當事人「快點好起來」。
市民如需情緒支援，可致電以下機構熱線：
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線: 2353 0029
撒瑪利亞會（多語種言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
