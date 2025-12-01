【動物專訊】大埔宏福苑大火災難有至少300多隻動物受困，搜救行動仍在進行中，截至昨日（11月30日），獲救倖存動物有209隻，有63隻動物不幸身亡。香港愛護動物協會檢核部主管（調查及行政）秦美怡（Marsha）坦言在現場心情百感交集，看到動物生還和主人團聚感到很興奮，但看到動物離世又很難過傷心，惟情緒都要留待將來再處理，現在大家都維持專業態度做好搜救工作。

愛協今日在社交專頁公布截至11月30日晚上11時的被救出動物種類與數字，當中貓貓數量最多，78隻從災場救出的貓貓中，有44隻倖存，34隻不幸離世。狗狗有18隻獲救出，但只得6隻生還。生還率較高的動物包括嚙齒類、蛇和龜，其中61隻獲救出的龜中，有54隻生還，7隻不幸死亡。

Marsha這幾日都留守現場協助救援，當消防員將動物帶落樓時，她的心情都很複雜，一方面希望出來的是活著的動物，但也害怕帶落來的是屍體。她記得有隻貓貓躲在床下底，幸運生還獲救，亦有貓貓跑到隔鄰單位獲救，看到主人和動物團聚，在場的搜救人員都會十分振奮。

然而，也有很多動物不幸離世，令大家都很難過，「昨日最深刻是見到有主人和貓袋內的貓在後樓梯離世，我們心情都很沉重，主人想跟貓一齊逃離，遺憾人貓都死了。」

她又表示，大部分獲救動物都即場由主人接回，至於沒人認領的動物或動物屍體，愛協會在社交媒體專頁發帖，希望找到主人。

Marsha感謝很多義工團體、搜救人員及愛協同事，都維持很專業態度去救援動物，「大家一定很百感交集，但大家都將情緒擺到一邊，做好自己角色和發揮自己的能力，希望做好這件事。」

現時仍有很多主人在等待心愛動物的消息，Marsha說：「我們知道他們心情很焦急，其實我們都很希望全部主人都可以接回自己的動物，希望大家可以信任我們，會認真快速去搜救和處理。」

The post 大埔宏福苑大火災難 截至昨日209隻動物倖存 63隻動物離世 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.