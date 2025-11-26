大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人

大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。

特約演員借悲劇促銷保險

網民迅即為此人起底，並指發文者係特約演員林子幸，並指佢曾演出年初播放嘅TVB劇《奔跑吧！勇敢的女人們》。

特約演員林子幸

TVB得知事件後於晚上發聲明，表示該保險從業人員並非TVB員工，「本公司與該人士並無任何關聯」，TVB對於相關報道深感遺憾，並對任何利用社會重大事故或他人不幸事件作為宣傳之行為予以強烈譴責。

廣告 廣告

TVB晚上發聲明

TVB重申對於任何關乎人命傷亡的事件，皆以最嚴肅態度處理，絕不容許任何人士以本公司名義發表不當或具誤導性言論。

林子幸深夜時分於社交平台發文致歉

林子幸深夜時分於社交平台發文致歉，同時作出澄清。