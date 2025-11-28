大埔宏福苑大火 宏志閣未波及大廈同被圍封 貓主擔心5貓缺水缺糧

【動物專訊】入夜後開始轉冷，但仍有不少毛孩主人在現場等待消息。居住宏志閣2205室的五貓主人Roy ，他已經兩晚通頂在現場守候消息，但仍未等到毛孩獲救的消息。

早前報道指宏志閣是今次火災中唯一一座沒有被波及的大廈，但因為八座大廈全部圍封，宏志閣居民亦無法上樓回家尋找他們的動物。Roy連日不斷向警察、消防或現場的救援人員查詢，希望了解宏志閣情況，查詢能否讓居民回屋內尋找動物。

Roy說警察曾經向他表示能夠帶他上樓，但後來警方與其他救援部門溝通後，表示無法安排。Roy現在非常無奈，「最初兩天是擔心，現在則是無奈。這兩天聽得最多就是叫我等候。明白無人能夠預知意外，明白救人重要，亦非常感謝消防及救援人員拯救居民和動物。」

最令阿Roy焦急的是家中用寵物電動飲水機，現時大廈停水停電，水機便會停水，食物方面也不是「放長糧」，因此推斷貓貓已經差不多三日冇水冇糧。

Roy視毛孩如家人，「對每個毛孩家長來說，他們就如同自己的孩子。」當他拿出五隻貓貓的照片觀看時，一道眼紅哽咽。他的五隻貓當中，有一隻是領養回來的唐貓「肉仔」。「貓貓初時比較驚人，最驚係我。但經過多年相處後他已經變得很不同，一點也看不出他曾經是流浪貓。我以為自己能夠給他一個好的家，誰知現在變成這樣。」

Roy估計亦有其他宏志閣寵物主人仍在等待消息，他呼籲宏志閣寵物主人聯絡他並一起向政府部門查詢及求助。

