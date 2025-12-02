大埔宏福苑火災今「頭七」 九龍殯儀館開放禮堂讓巿民弔唁

【on.cc東網專訊】今日（2日）為大埔宏福苑火災後第七日，亦是遇難者的「頭七」。九龍殯儀館今日開放禮堂，供市民悼念遇難者。下午2時至5時，有法師團隊主持佛教誦經，傍晚6時至9時，則有道教儀式。

早上9時開始陸續有市民帶同鮮花抵達殯儀館，向遇難者致哀。殯儀館在禮堂設弔唁冊和座位，供市民表達哀思。

