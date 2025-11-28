宏福苑五級火 大埔人集萬人力量送暖
大埔宏福苑災場逾60動物獲救 20多隻不幸離世 近200動物未尋回
【動物專訊】火災無情人間有愛，大埔宏福苑火災現已造成最少94人死亡、70人受傷，尚有許多人和動物失聯，令許多家庭痛失至親至愛。火警在燃燒逾43小時終被救熄，連日來許多市民及動物機構自發前往災場做義工，愛護動物協會、龜途、兔兔基地等多個動物組織及許多獨立義工在場協助救援，盼望可救得一命得一命。根據關注動物褔利聯盟統計，大埔宏福苑災場有逾60動物獲救，20多隻不幸離世，尚有近200動物未尋回，現時有許多主人現場苦等。多個動物機構留守協助，盼望盡力在黃金時候協助動物與主人。
在中午12時多，更有一隻宏志閣1406室的白色約瑟犬平安獲救，由愛協督察抱出來及交回給主人。由多個動物機構組成的關注動物褔利聯盟這幾日均留守在封鎖線外，即場協助主人與獲救動物團聚，在場包括浪浪之家、龜途、香港鸚鵡救援、兔兔基地動物救援、浪浪協進會等。現場有很多主人一直苦等，當消防員將動物救下來時，會先交愛護動物協會獸醫檢查，然後再由義工處理。現場亦有3個私營獸醫團隊，即場為動物作分流檢查，決定是否要送院、是否需要吸氧，或主人可以即時接走等。
區議員劉鎮海事前為主人求助進行登記，一共收到約150個單位，涉及約260隻動物，義工即場根據該名單與主人配對，讓他們能夠團聚。截至今日中午，約有60隻動物獲救，當中42隻動物已找到主人，惟獲救動物中，有多達20隻動物不幸離世。劉鎮海坦言，現時仍有約200隻動物未有消息，情況不樂觀，時間越長，生存機率低。
留守現場的浪浪之家創辦人April表示，看到有動物生還會很感動，但運下來的是動物屍體時會感到十分難過，「最開心是見到一隻救出來的貓貓還會鬧人，昨日亦有隻白色狗見到主人時撒嬌。」
龜途創辦人阿邦表示，火災首天已幫帶龜逃生的主人暫時照顧13隻龜，然後至今再救起超過20多隻龜，但有3隻龜未找到主人，包括宏盛閣 1902室的巴西龜、宏道閣 805室的巴西龜及宏盛閣一隻石金錢龜，惟未能確定該龜的樓層單位。
香港鸚鵡救援郭小姐表示，今日宏仁閣2207單位有3隻鸚鵡獲救出，「很感人，我剛才還被他們咬到成手血，很精神。不過他們有乾了黑鼻涕，肺部可能吸了濃煙，要再檢查和觀察。」
本報Facebook專頁報道將不斷更新獲救得動物照片及資料，盼望讓動物和他們的主人可重聚。
