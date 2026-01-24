錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
大埔富善邨大維修︱宏福苑大火後參選 「富善後代」當選踢走舊法團：每一票都好重要︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔富善邨今（24日）舉行新一屆法團選舉。早前居民得悉牽涉宏福苑大火而被捕的「宏業」工程授權簽署人黃忠基，。縱使天嵐強調黃沒參與富善邨大維修，一批居民認為現屆法團欠缺透明度，擔心推進大維修會引發更多問題，便組成內閣挑戰現有法團。最終在近千名業主及代表出席投票之下，由十名「富善後代」組成的新法團成員勝出。
法團會議近千人出席
法團會議及投票於下午2時開始，下午一時不少居民已魚貫入場，一時許社區會堂室內區域已坐滿居民。富善邨總業主人數為4,350，最終出席業主及獲委任代表人數為965。議程為先由現屆法團作年度及財務報告，之後投票定出新一屆法團人數、委員代表、法團主席、秘書及司庫。最終「富善後代」團隊各成員得票業權份數均比現屆法團多，各人得票百分比亦比現屆法團多百分之十，成功當選。當中現屆法團主席梁少英得票業權份數為24,104，「富善後代」主席黃小美得票業權份數則為42,677。
市建局估價大維修逾億元
富善邨近期正籌備牽涉巨額資金的大維修工程，現階段仍未招標大維修承建商，市建局的獨立顧問早前初步估算工程費達1.63億元。該邨大維修的工程顧問公司為「天嵐建築及測量顧問」，其人手架構出現「黃忠基」之名。黃忠基的身分極具爭議，他在去年宏福苑慘劇發生中，身兼該邨大維修承建商「宏業建築」的授權簽署人，事後亦被警方以涉嫌誤殺而拘捕；其後被揭發他身兼房屋署外聘測量師，事後已辭職。
冀爭取大維修延期
黃身兼三職的消息傳出後，由居民組成的富善大維修群組質疑，現屆法團向天嵐批出顧問合約時，是否知悉其與爭議公司的關連，並希望重選法團，取代透明度低的現任法團。現屆法團成員曾回應稱，天嵐已書面澄清黃忠基並無參與富善邨項目，強調招標程序符合法例。但富善大維修群組質疑現屆法團招標聘請顧問的過程透明度不足，則派出十人挑戰現屆法團席位，冀爭取延期維修，進一步監察顧問公司及相關事項。
上任第一步 翻查會議紀錄
新一屆法團主席黃小美接受《Yahoo新聞》訪問時指，「富善後代」各人在大維修群組認識，由於現屆法團透明度低，居民難以了解法團工作，有見法團換屆在即，便在十日前決定「埋班」籌組新法團。黃坦言過去有不少授權票的情況出現，故最初對選情並不樂觀，「我哋唯一可能有機會推翻法團嘅、可以做嘅，就係叫所有業主真係嚟到參與呢個投票」。黃感謝一眾街坊投票支持，「每一票、每一個意見對於我哋嚟講都係好重要」。至於當選後的短期目標，黃就指會先翻查法團會議紀錄及相關文件，「睇返佢哋一路唔畀我哋睇嘅會議紀錄先，我哋而家當選，手上乜嘢資料都無」，之後再決定下一步行動。
有人參選後被「塞鎖匙窿」
另一名新一屆法團委員Hannah接受《Yahoo新聞》訪問時透露，宣傳過程困難重重，競爭環境極不對等，批評現屆法團利用行政優勢及保安力量，試圖阻斷候選人與居民接觸，宣傳工作舉步維艱。她指與其他候選人在邨內或商場附近宣傳時，多次遭保安阻攔，更有人參選不久便被「塞鎖匙窿」。Hannah坦言，雖然自己家門暫時平安，但成員普遍感受到壓力，有人甚至擔心會遭到報復。她自建立大維修群組的WhatsApp群組，並在過往會議高調向現屆法團發問後，收到不雅照片及影片。
Hannah續指，現任法團主席及多名成員疑具備建制背景，且已連任8至10年，在邨內紮根深厚；現屆法團在宣傳上將「大維修」與「政府資助」掛鈎，不斷向長者散播「唔快啲開工就攞不到市建局 4 萬蚊資助」的訊息，令邨內長者恐慌，「佢哋甚至指使保安，教公公婆婆簽授權票，指住特定嘅名叫佢哋簽。」
翻查資料，現任法團主席梁少英身兼怡富關愛隊成員。她也是大埔分區委員會委員（大埔北），該會為擁區議員提名權的地區「三會」之一。
其他人也在看
消防巡查36幢高火警風險商廈 發現259項違規事項 作37宗檢控(陳佩彤報道)
【Now新聞台】消防處去年特別巡查132幢高風險商業大廈，最近再挑選部分大廈覆查，發現違規情況有改善。 旺角兆萬中心商舖食肆林立，曾是消防安全高危地點之一，本台到後樓梯視察，未見到有雜物阻塞通道情況。消防處自去年12月後，再在過去兩個周末進行特別執法行動，巡查36幢商廈，當中有31幢是覆檢，發現259項違規事項，最多是阻塞逃生途徑，佔六成。處方作出37宗檢控，以及發出70張消除火警危險通知書，認為大廈有改善。高級消防區長黎健武：「我們用便服，令到他們通風報信的情況不會再出現。其次，我們都會持續重點針對這些情況不太理想的商廈，加緊巡查，其實情況我們見到有成效。我們未必可能24小時都在相關樓宇巡查，每個人做好自己部分，可能市民看到家外，或者平時出入地方有些違規情況，是否可以了解一下到底是誰造成這個情況？其次物管方面，他們平時巡查都加緊些，可以將相關情況作出勸籲。」處方又建立分區風險管理系統，去年3月成立4隊分區公眾安全隊，其中在三無大廈及劏房比例較高的深水埗及旺角，目標在兩年內巡查940幢目標樓宇，尋找火警隱患。消防處稱，會持續巡查及執法，在高風險樓宇宣傳，為關愛隊成員提供應急準備訓練，建立消防安全文化。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
男子港島徑行山暈倒昏迷 直升機送院後不治
【Now新聞台】一名男子下午在港島徑行山時暈倒昏迷，直升機送院後不治。 40多歲男子昏迷，飛行醫生為他進行心外壓急救，由直升機送去東區醫院。下午二時許，事主與友人在港島徑第5段行山時暈倒，友人報警求助，飛行服務隊直升機到場救起送院。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
OpenAI陷財務與營運危機？華爾街老將警告：AI巨頭正「即時崩解」
曾引領全球人工智慧熱潮的 OpenAI，正逐漸從科技寵兒轉向財務泥淖。資產管理領域的華爾街老將、前富達明星基金經理人 George Noble 近期發表多篇嚴厲評論，直言 OpenAI 正在「即時崩解 (falling apart in real time)」，並具備所有公司倒閉前的預警信號。鉅亨網 ・ 18 小時前
BeLIVING逼遷︱青聯否認對紀惠欠租 延期交樓 租戶聯署促賠償剩餘租期租金︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青年宿舍BeLIVING Youth Hub上周一(12日)起突然通知租客，須於2月內遷出宿舍，事件持續發酵，營運機構青年聯會(青聯)否認對業主紀惠集團欠租，亦將交樓日期延至3月31日。今日（26日）單位租戶組成關注組，發公開信批評營運方的說法矛盾，並提出兩點訴求，包括賠償租期內剩餘月份的租金，以及協助住戶「無縫接軌」搬遷到其他青年宿舍。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
Lisa@BLACK PINK素顏現身車公廟 與粉絲揮手勁親民
韓國人氣女團BLACK PINK昨日（24日）起一連三晚假啟德體育園主場館舉行第3次世界巡迴演唱會《DEADLINE》，雖然今晚還有演出，但泰籍成員Lisa今日（25日）爭取時間去沙田車公廟，有網民在社交網上載照片，表示見到Lisa手持香燭誠心參拜，而素顏上陣的Lisa戴眼鏡，身穿粉紅色上衣，打扮低調，Lisa親切地跟認出她的粉絲揮手，不過當粉絲問可否合照時，經理人便指因Lisa是素顏而不方便合照。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張又俠被查！美國學者：中共高層無人安全
中國政壇拋出震撼彈，中國國家主席習近平正式對中共中央軍委副主席張又俠展開調查，此舉標誌著中國迎來近半個世紀以來最大規模軍事清洗最高峰。鉅亨網 ・ 1 天前
中文大學「四條柱」遭改圖 內地平台賣聘書 2 萬元做終身教授 劉健遠任「副院長」 中大：保留追究權利｜Yahoo
個別機構以「香港」和「學術」兩者結合作為賣點賺錢一直時有所聞。近期，內地社交平台就有帖文指顧客只需要付款，就可以成為「香港國學發展研究院」的顧問、教授等。翻查香港國學發展研究院的網站，更加利用了中文大學的大學道入口門牌相片「改圖」，將門牌改成「香港國學發展研究院」。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
碧咸大仔事件延伸：年輕時，我們也許是「碧咸大仔」，想與父母來個華麗起義｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
碧咸一家的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）發布了一份震撼全球的六頁聲明，宣告與那個曾經代表著「家族完美模範」的父母正式決裂。在二十歲的年輕人眼中，這或許是一場遲來的覺醒與獨立宣言；但對於我已步入成年、在生活與事業中摸爬滾打過的女性來說，看這場戲的角度，卻多了一層冷峻的清醒與理解。Yahoo Style HK ・ 1 天前
綠色經濟｜晶苑羅樂風視可持續發展為投資：回報期少於 5 年 恒大何順文：平衡法治與道德｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】發展綠色產業是國際趨勢，香港綠色學會早前舉行「綠色領袖 / 綠色企業家之爐邊對話」。晶苑國際集團創辦人羅樂風出席綠色論壇時，「我哋唔單止保護環境，仲肩負起推動社會進步嘅責任。」Yahoo新聞 ・ 20 小時前
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 6 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 44 分鐘前
江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？
新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓，近日在立法會會議後自爆早上5時起床，向記者表示生活「越嚟越好」。事實上「5時起床」的作息管理，可稱為加入「5am Club」（5點早起俱樂部），常被視為人生成功的法則，甚至有研究指早起可帶來正面的心理影響，感覺自己「已經贏了一天」，領先還在睡覺的人；外國商界名人如蘋果Tim Cook，也屬於這種「晨型人」，不過比江旻憓還要早差不多一個小時起床Yahoo財經 ・ 2 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 1 天前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
林俊一性侵未成年學生罪成判囚43個月 曾參加《中年好聲音》 戰友支嚳儀曾批評林行為令人髮指
參加過TVB《中年好聲音》第一季並打入一百強嘅歌唱導師林俊一，因涉及非禮及普通襲擊男學生案件，早前被區域法院裁定9項非禮及兩項普通襲擊罪成立。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 12 小時前
壞帳風險｜委內瑞拉擬「走數」 拒承認前任政府任何債務 中國或面臨500億美元壞帳
隨著委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)倒台後，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodr...BossMind ・ 56 分鐘前
內地發現尼帕病毒有效藥 醫生籲春節避免赴疫區
【on.cc東網專訊】印度西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒疫情，引起全球關注。內地醫生周二（27日）提醒，該病毒主要侵襲呼吸系統和中樞神經系統，可能人傳人，呼籲春節出行非必要不前往疫區。中國科學院武漢病毒研究所同日宣布，發現口服核苷藥物VV116對該病毒的高on.cc 東網 ・ 3 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄
【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細香港動物報 ・ 1 天前