大埔富善邨大維修︱宏福苑大火後參選 「富善後代」當選踢走舊法團：每一票都好重要︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔富善邨今（24日）舉行新一屆法團選舉。早前居民得悉牽涉宏福苑大火而被捕的「宏業」工程授權簽署人黃忠基， 同為富善邨大維修顧問公司「天嵐」的測量諮詢顧問 。縱使天嵐強調黃沒參與富善邨大維修，一批居民認為現屆法團欠缺透明度，擔心推進大維修會引發更多問題，便組成內閣挑戰現有法團。最終在近千名業主及代表出席投票之下，由十名「富善後代」組成的新法團成員勝出。

法團會議近千人出席

法團會議及投票於下午2時開始，下午一時不少居民已魚貫入場，一時許社區會堂室內區域已坐滿居民。富善邨總業主人數為4,350，最終出席業主及獲委任代表人數為965。議程為先由現屆法團作年度及財務報告，之後投票定出新一屆法團人數、委員代表、法團主席、秘書及司庫。最終「富善後代」團隊各成員得票業權份數均比現屆法團多，各人得票百分比亦比現屆法團多百分之十，成功當選。當中現屆法團主席梁少英得票業權份數為24,104，「富善後代」主席黃小美得票業權份數則為42,677。

現屆法團主席梁少英

市建局估價大維修逾億元

富善邨近期正籌備牽涉巨額資金的大維修工程，現階段仍未招標大維修承建商，市建局的獨立顧問早前初步估算工程費達1.63億元。該邨大維修的工程顧問公司為「天嵐建築及測量顧問」，其人手架構出現「黃忠基」之名。黃忠基的身分極具爭議，他在去年宏福苑慘劇發生中，身兼該邨大維修承建商「宏業建築」的授權簽署人，事後亦被警方以涉嫌誤殺而拘捕；其後被揭發他身兼房屋署外聘測量師，事後已辭職。

冀爭取大維修延期

黃身兼三職的消息傳出後，由居民組成的富善大維修群組質疑，現屆法團向天嵐批出顧問合約時，是否知悉其與爭議公司的關連，並希望重選法團，取代透明度低的現任法團。現屆法團成員曾回應稱，天嵐已書面澄清黃忠基並無參與富善邨項目，強調招標程序符合法例。但富善大維修群組質疑現屆法團招標聘請顧問的過程透明度不足，則派出十人挑戰現屆法團席位，冀爭取延期維修，進一步監察顧問公司及相關事項。

新一屆法團主席黃小美指會先翻查法團會議紀錄及相關文件，之後再決定下一步行動。

上任第一步 翻查會議紀錄

新一屆法團主席黃小美接受《Yahoo新聞》訪問時指，「富善後代」各人在大維修群組認識，由於現屆法團透明度低，居民難以了解法團工作，有見法團換屆在即，便在十日前決定「埋班」籌組新法團。黃坦言過去有不少授權票的情況出現，故最初對選情並不樂觀，「我哋唯一可能有機會推翻法團嘅、可以做嘅，就係叫所有業主真係嚟到參與呢個投票」。黃感謝一眾街坊投票支持，「每一票、每一個意見對於我哋嚟講都係好重要」。至於當選後的短期目標，黃就指會先翻查法團會議紀錄及相關文件，「睇返佢哋一路唔畀我哋睇嘅會議紀錄先，我哋而家當選，手上乜嘢資料都無」，之後再決定下一步行動。

有人參選後被「塞鎖匙窿」

另一名新一屆法團委員Hannah接受《Yahoo新聞》訪問時透露，宣傳過程困難重重，競爭環境極不對等，批評現屆法團利用行政優勢及保安力量，試圖阻斷候選人與居民接觸，宣傳工作舉步維艱。她指與其他候選人在邨內或商場附近宣傳時，多次遭保安阻攔，更有人參選不久便被「塞鎖匙窿」。Hannah坦言，雖然自己家門暫時平安，但成員普遍感受到壓力，有人甚至擔心會遭到報復。她自建立大維修群組的WhatsApp群組，並在過往會議高調向現屆法團發問後，收到不雅照片及影片。

Hannah續指，現任法團主席及多名成員疑具備建制背景，且已連任8至10年，在邨內紮根深厚；現屆法團在宣傳上將「大維修」與「政府資助」掛鈎，不斷向長者散播「唔快啲開工就攞不到市建局 4 萬蚊資助」的訊息，令邨內長者恐慌，「佢哋甚至指使保安，教公公婆婆簽授權票，指住特定嘅名叫佢哋簽。」

翻查資料，現任法團主席梁少英身兼怡富關愛隊成員。她也是大埔分區委員會委員（大埔北），該會為擁區議員提名權的地區「三會」之一。