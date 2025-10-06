大埔寶鄉里兩車相撞釀一死三傷 私家車司機涉危駕被捕

【Now新聞台】大埔寶鄉里兩車相撞，一死三傷，60歲的私家車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

警方以綠色帳篷遮蓋女死者遺體，輕型貨車車身及車尾凹陷，私家車車頭損毀，有多名警員及救護車在場，警員檢走證物，有傷者家屬到場了解情況。

現場是大埔寶鄉里，下午約4時，一輛私家車與一輛輕型貨車相撞，一名34歲印尼籍女人死亡，一名88歲女士昏迷，送往威爾斯醫院。另外，一名輕型貨車男司機及一名私家車女乘客送往那打素醫院。

#要聞