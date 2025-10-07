大埔寶鄉里嚴重車禍 貨車私家車相撞釀兩死 37歲女途人被夾燈柱亡 88歲女途人送院不治 60歲私家車司機被捕｜Yahoo

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
【Yahoo 新聞報道】大埔發生一宗奪命車禍，周一（6日）下午近 4 時，一輛客貨車與私家車於寶鄉里對開相撞，導致一死三傷。根據傳媒刊登的現場照片，有途人疑走避不及，一度被夾於客貨車與燈柱之間。網上圖片顯示，客貨車剷上行人路，行人路上有人被蓋上白布。
據了解，一架輕型貨車周一下午近 4 時停泊在寶鄉里，一架私家車沿寶鄉里往大埔墟街市行駛，期間疑有人錯踏油門並撞向輕型貨車車尾，輕型貨車被撞上行人路，意外將一名37歲外籍女子夾在燈柱，另一名88歲女途人被撞倒昏迷在地。輕型貨車兩邊車身受損，私家車車頭損毀。
37歲外籍女子當場死亡，88歲女途人送往威爾斯醫院後於同日晚上 7 時許不治，輕型貨車63歲司機左腳受傷及報稱胸口痛，71歲私家車乘客右邊面擦損。60歲私家車司機涉「危險駕駛導致他人死亡」被捕。
