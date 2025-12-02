大埔工人疑吸入不明氣體暈倒被困機器

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 151 死消防員何偉豪殉職 逾千市民到場獻花 中大學生提四大訴求遭國安處拘捕｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 151 人死亡，包括一名消防員，另有 79 人受傷。Yahoo新聞 ・ 6 天前
香港宏福苑大火增至94死 衛星影像看前後對比、內部格局曝光
香港宏福苑五級大火，至11月28日上午六時，已造成94人死亡、76人受傷，還有逾200人失聯。衛星圖像顯示災難前後對比，大火前的宏福苑，外牆被鷹架以及綠色網布密密麻麻包覆，大火後外牆多處被燒毀，黑煙瀰漫。 走進大樓內部，這裡原本是4600多名居民遮風避雨的家，每戶多為10多坪的住宅單位。在附近商場暫時避難的災民，擔憂再也回不了家，也憂心經濟能力較弱的長者住戶，未來該何去何從。 上千名消防員持續灌救，火勢一度熄滅，但28日清晨五時許，大樓再度冒出火光，約兩個多小時後火勢再次撲滅。消防單位表示，將對每戶進行爆破搜索，確保無人受困。 網路上不斷出現尋人啟事，希望失聯的親屬能夠平安。同時，許多香港市民發揮守望相助精神，自發趕往現場派發物資，也有中醫師在現場提供義診與藥物。不少災民因吸入濃煙導致咳嗽，或因事件受到驚嚇而失眠。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
新蒲崗餐廳火警約30人疏散 兩人不適送院
【Now新聞台】新蒲崗清晨發生餐廳火警，濃煙影響樓上院舍，約30人安全疏散，兩長者不適送院。 濃煙充斥大廈通道，消防煙帽隊人員在場協助，多名院舍長者及住客離開大廈到安全位置。現場是崇齡街85號。清晨五時許，地下餐廳廚房發生火警，濃煙從後巷冒出，影響一樓護老院及樓上單位。消防處接獲多人報案，到場後開動一條喉灌救，迅速救熄火警。火警中，兩名院舍長者不適送院治理，起火原因有待調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 13 小時前
大埔工業邨廠房意外 男工墮5米深機器內被困獲救送院
【on.cc東網專訊】大埔工業邨發生工業意外。今午(2日)1時58分，大順街6至22號一間電業廠房，2名工人工作期間意外墮下5米深機器內被困。救援人員接報到場正設法營救，意外原因及經過，有待相關部門跟進。on.cc 東網 ・ 6 小時前
大埔宏福苑火災增至151死 仍有逾40人失聯
警方就大埔宏福苑火災交代最新進展，表示過去兩日已完成於宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣及宏盛閣的搜索，今早(1日)於宏昌閣及宏新閣開展搜查工作，截至今日下午約4時，死亡人數增至151人，有39具遺體尚待辨認，現時仍有逾40宗失聯個案，不排除死亡數字會進一步上升。 新發現並移走的8具遺體全數來自宏昌閣，當中3具是消防隊早前已發現的死者，警方表示，現時宏昌閣及宏新閣的搜索工作分別完成約25%及75%，主要由於宏昌閣是最早起火及較遲完全撲滅火勢的大樓，因此內部環境非常惡劣，災難遇害者辨認組將盡力搜查現場，期望能尋獲所有死者或能夠協助辨認其身份的物品和線索。 至於工人方面，警方熱線收到涉及懷疑失蹤搭棚、地盤及裝修工人相關個案共有4宗，目前已確認兩宗個案在今次火災中死亡，一人受傷留院，目前有一人仍然失聯。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
普洛斯香港捐贈1000萬港元支援香港大埔區災後救助
普洛斯集團宣布向香港「大埔宏福苑援助基金」捐贈1000萬港元，以協助受災居民應對當前困境，並支持各項救援及社區重建工作。「我們向所有在是次災難中受影響人士及家庭致以誠摯慰問，並对迅速投入救援、全力保護市民生命安全的消防員、緊急人員及前線團隊，致以衷心感謝。」 (BC)infocast ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜政府為死者家屬提供20萬元慰問金 包括地盤工人及外傭
大埔宏福苑五級火，死亡人數增至146人。政府及社會有一系列支援災民措施，政府早前宣布為火災每名死者家屬提供20萬元慰問金，相關安排除支援屋苑居民，也適用於外傭及任何在火災期間於屋苑內工作的人士。 建造業工會:至少4名地盤工人罹難 政府發言人回覆傳媒查詢時表示，所有不幸過身的死者、包括外傭及任何在火災發生期間am730 ・ 1 天前
香港宏福苑大火 生還者勇救2鄰居 憶逃生經過「打開門已來不及」 港人排長龍獻花致意
香港宏福苑大火，至11月30日已增至146死、79傷，有52具遺體待辨認、逾40名獲報失聯者仍未尋獲，159人確認安全。生還者之一、住在二樓的李先生，回憶事發經過，表示是接到太太的電話，才知道起火，但打開大門想要逃生時，才發現為時已晚，濃煙衝上來，瀰漫著濃濃燒焦味，他只能在窗戶旁等待救援。 在這段期間，李先生還救了兩名鄰居，將他們帶到屋裡一起避難，終於等到消防救援，因為棚架擋住，雲梯無法直接靠到窗邊，只剩很小的空間可以爬出去。獲救後兩個鐘頭，死裡逃生的李先生終於與家人團聚，眾人哭成一團。 11月30日，在宏福苑附近的河岸，香港市民排起長長人龍，獻上鮮花致意，並希望查明災難原因，也盼災民能獲得妥善安置。當前大樓內的搜索工作仍在進行中，有專家建議，應設立獨立的調查委員會，以釐清真相。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
屯門安定邨單位起火女子中刀亡 男友涉謀殺及縱火被捕
屯門安定邨發生謀殺及縱火案。 今日（2日）清晨6時59分，屯門安定邨定福樓一個低層單位冒煙起火。警方和救援人員接報後趕至現場，消防員入屋發現一張紙冒煙，隨即救熄，並於屋內發現一對情侶，50歲女子陷入昏迷，身上有刀傷及燒傷，由救護車送往屯門醫院搶救，惟最終證實不治；一名51歲男子手部受傷，警員於大廈6樓進行調查，初am730 ・ 10 小時前
印尼及泰國等遭遇風暴及暴雨 大批民眾遇難
印尼、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞及泰國部分地區，連日面對風暴及暴雨，數以百萬計人受影響，大批民眾遇難。在印尼，國家抗災署昨日指近日發生在蘇門答臘島三省的洪災及山泥傾瀉，已造成超過440人遇難，另有400多人失蹤，搜救行動加緊推進。抗災署負責人說有兩個城市位處偏遠，需要重點關注，預計今日有船隻抵達其中一個城市。報道指一些外國援助已透過空運及海路送抵災區，包括馬來西亞向災情嚴重的亞齊省提供的醫療物資。警方說有報告指出蘇門答臘島發生搶掠商店案件，已派員到當地恢復秩序。斯里蘭卡超過330人死於洪水及山泥傾瀉。泰國的洪災至今造成最少170人死亡。馬來西亞亦有死亡報告。在菲律賓，一系列洪水引發的災難造成200多人死亡，數以萬計民眾在星期日上街抗議政府腐敗。 (BC)infocast ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 有單位結構損壞較嚴重
11月26日下午，大埔居屋宏福苑發生火警，起火點位於一座大廈一樓維修棚架。據目擊者在社交平台發布的現場片段顯示，火勢在6分鐘內從1樓蔓延至4樓，消防部門於接報後5分鐘抵達現場時，火勢已沿外墻蔓延至31樓頂層，整棟樓宇被火海覆蓋。 大埔宏福苑世紀五級火劫焚燒逾43小時，釀成至少146人死79人傷，包括殉職的37歲消防員何偉豪，至今仍有多人下落不明，民政事務總署會亦於全港18區設置弔唁處，逾千名市民亦自發性到宏福苑現場獻花悼念。 此次火警為香港17年來首宗五級火警。宏福苑共8座31層樓宇，此次火災波及7座，逾1200名消防及救護人員攜196輛消防車、98輛救護車參與救援。該屋苑居住4643人，65歲以上長者占比近四成，部分行動不便居民被困超24小時後獲救，目前政府已協調臨時住所安置受災居民。現代電視 ・ 1 天前
印尼洪災增至逾600人遇難 仍有數百人失蹤
印尼洪災增加至超過600人遇難，另外有數百人失蹤，搜救行動仍在進行。印尼國家抗災署通報，蘇門答臘島三個省的洪災和山泥傾瀉，增加至604人遇難，仍有460多人失蹤，搜救行動仍在加緊推進。重災區北蘇門答臘省、西蘇門答臘省和亞齊省，共有約2600人受傷，57萬人要撤離。當局又說由於部分道路損毀及通信中斷，一些受災地區仍然難以抵達，要空運救援物資。當局統計，三個省共有超過2.8萬戶受災，影響150萬人。《路透》報道，西蘇門答臘省數百名救援人員趁天氣稍為改善，加緊搜索失蹤者及清理淤泥雜物等，亦有民眾試圖返回住所取回財物。（BC)#印尼洪災infocast ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火｜愛協：再救出91隻動物 其中73隻生還
大埔宏福苑五級惡火，造成至少146人死亡，近百人受傷，亦有數百隻寵物傷亡。 愛護動物協會今日（1日）凌晨零時表示，昨日（30日）再從救援人員手上，接過91隻被救出的動物，惟其中18隻已不幸罹難。愛護動物協會證實，於前日（29日）晚上11時至昨日（30日）晚上11時，共救出91隻動物，其中73隻生還，當中包括11隻am730 ・ 1 天前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
BBC News Chinese 週日（11月30日）下午5點，香港警方公布大埔宏福苑火災最新死亡數字為146人，不排除數字會繼續上升。 警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。 災難遇害者辨認組週日進入三座大樓，目前完成宏建閣、宏泰閣搜索。宏盛閣工作正在進行，稍後會再進入宏新閣。 辨認組主管鄭嘉俊指出，隊員在房間、樓梯、天台均找到遺體。現場漆黑，沒有電力，工作環境相當惡劣，窗口光線不足夠，影響搜救進度。他指隊員主要用頭燈和手提照明工具搜索，入夜情況不理想。 香港房屋署副署長（發展及建築）梁洪偉則表示，經初步勘測評估，樓宇結構無即時危險，但因屋苑環境惡劣，現時不會解封。 今天是事故發生後的第一個週日，不少市民前往宏福苑現場獻花，人數約有1500人，人龍長約1公里。 事故亦觸發其他正維修的大廈住戶擔憂，沙田穗禾苑表示拆除全部9座大樓的棚網，爭取兩週內完成。 https://www.BBC News 中文 ・ 1 天前
耀才證券(01428.HK)捐出1,000萬港元 支援大埔宏福苑災民
耀才證券金融集團(01428.HK)宣布，集團已向香港特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」捐出1,000萬港元，以支援宏福苑火災受影響居民早日重建家園，並對受影響家庭提供適切的經濟支援及情緒協助。 集團表示，公司主席葉茂林對此不幸悲劇深感哀痛，並對是次火警事故中導致死傷無數，及在執行職務時殉職的消防人員深感難過，並致以深切慰問；同時衷心感謝所有前線救援服務人員堅守崗位，不辭勞苦地進行日以繼夜的救援工作。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
氣旋肆虐斯里蘭卡 罹難人數增至334死
（法新社可倫坡30日電） 斯里蘭卡國家災害管理中心（Disaster Management Centre）指出，氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）引發洪水和山崩，罹難人數今天急劇上升至334人，有近400人仍然失蹤。當年海嘯在斯里蘭卡造成約3萬1000人喪生，超過100萬人無家可歸。法新社 ・ 1 天前
東南亞多國洪災增至過千人死亡
東南亞多國連日遭受風暴和暴雨影響，增至過千人死亡。在印尼，國家抗災署表示，近日在蘇門答臘島3省發生的洪災及山泥傾瀉，遇難人數增至超過500人，500多人仍然失蹤。由於部分災區的道路和通訊受損，當局只能靠飛機運送物資。總統普拉博沃視察災區時，承諾重建基礎設施，又指需要有效應對氣候變化。另外，斯里蘭卡受熱帶氣旋影響，超過330人死於洪水、山泥傾瀉等災害，救援人員仍在搜尋超過300名失蹤者，超過110萬人受災。泰國的洪災至今造成最少170人死亡。馬來西亞亦有死亡報告。在菲律賓，一系列洪水引發的災難造成200多人死亡，數以萬計民眾在昨日上街抗議政府腐敗。 (ST)infocast ・ 1 天前
氣旋與季風疊加引發暴雨洪災 已致東南亞和斯里蘭卡近千人死亡
【彭博】-- 亞洲部分地區遭遇極端天氣，已造成近千人死亡，其中印度尼西亞和斯里蘭卡受暴雨、洪水和山體滑坡的影響最為嚴重。三個熱帶氣旋恰逢東北季風，為該區域帶來大範圍的破壞。美國氣候預測中心數據顯示，馬來西亞半島和泰國南部過去一周降雨量遠超常年水平。在印度尼西亞蘇門答臘島，持續一周的暴雨加上罕見的氣旋，已導致至少442人死亡、402人失蹤。據香港天文台，上周盤踞在馬六甲海峽附近的「Senyar」颱風目前已在南中國海消散。據官方消息，泰國南部暴雨引發洪災，已造成176人死亡，超過200萬戶家庭受災。Krungsri Research估算的經濟損失總計達236億泰銖（約7.34億美元），酒店和餐飲業受災最為嚴重，橡膠和棕櫚油生產也遭受重大損失。在斯里蘭卡，洪災造成的死亡人數周日急劇上升，已致334人死亡，另有370人失蹤。Ditwah氣旋於周五在該島國登陸。與此同時，「Koto」風暴預計將在越南以東海域徘徊，未來幾天逐漸減弱。原文標題Severe Storms Kill Nearly 1,000 in Southeast Asia, Sri Lanka (3)\--聯合報導 Anisah SBloomberg ・ 1 天前
東南亞洪災已致近千人喪生 泰國印尼斯里蘭卡傷亡嚴重
Reuters政府表示，蘇門答臘島死亡人數已升至逾440人。 印尼救援人員正搜尋至少400名失蹤者，許多人疑似被山體滑坡導致的泥石流掩埋，這是近一週前颶風豪雨引發災難性洪水的後續。 政府表示，蘇門答臘島死亡人數已升至逾440人。 援助已透過空運與海運送抵受災區，但部分村莊尚未收到任何物資，有報導指出有人為求生而盜竊食物與水。 暴雨與風暴已橫掃泰國、馬來西亞、菲律賓與斯里蘭卡部分地區，影響數百萬人，本月東南亞區域死亡人數逾900人。 ...BBC News 中文 ・ 12 小時前
敏華控股(01999.HK)向大埔災民捐贈總值1,000萬元援助款項及禦寒物資
敏華控股(01999.HK)表示，對近日大埔宏福苑發生的五級火警深表哀痛。是次事故造成重大人員傷亡，當中一名消防人員不幸殉職，公司對遇難者致以沉痛哀悼，向所有傷者及其家屬致上最深切的關懷與慰問。 敏華控股即時啟動援助行動，捐贈總值1,000萬元的款項及物資，具體包括：一、現金捐款500萬元，用於為死傷者家屬提供緊急經濟援助，支援前線救援及善後工作，涵蓋生活物資補給、醫療援助及後續過渡安置等需求。 二、物資捐贈500萬元，已即日調配送往災區，包括2,500張高級棉被、2,000個乳膠枕，以及2,000盒套裝毛巾，以解決受災居民的部分生活所需。 敏華控股董事局主席黃敏利表示，將持續關注災區後續重建與居民安置進度，並願與社會各界攜手，為受災群眾盡力提供更多支持，助力他們盡快走出困境、恢復正常生活。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前