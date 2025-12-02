大埔工業邨廠房意外 2工人墮5米深機器內被困

屋宇署勒令30個私人樓宇工程項目暫時停工,當中有28個,由負責大埔宏福苑大維修的「宏業建築工程有限公司」承建。署方表示,對宏業保障工地安全的能力缺乏信心,宏福苑大火亦揭示宏業在地盤安全管理,有嚴重缺失,包括使用大量發泡膠板封窗。另外兩個停工項目,分別是富林工程營造承建的中環中旅大廈,以及源發建築承建、宏業以項目經理身分參與的北角富澤花園,兩個項目均涉及以塑膠板封窗。署方已要求承建商移除膠板,並會諮詢法律意見考慮懲處。同樣由富林工程營造承建,不過未有被命令停工的火炭穗禾苑大維修工程,屋苑通告顯示,富林工人昨天已拆除相關封窗塑膠板,屋苑全部9座大廈亦將拆除棚網,以減少居民疑慮。 (BC)

infocast ・ 1 天前