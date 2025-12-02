宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
大埔工業邨廠房意外 2工人墮5米深機器內被困
【on.cc東網專訊】大埔工業邨發生工業意外。今午(2日)1時58分，大順街6至22號一間電業廠房，2名工人工作期間意外墮下5米深機器內被困。救援人員接報到場正設法營救，意外原因及經過，有待相關部門跟進。
