大埔搬運工人被顯示屏壓困 腳部受傷送院

8歲以下須用兒童束縛設備或安全帶調節器｜懶人包
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 1 天前
蔡思貝傳將約滿離開無綫 孖《中年》歌手飛美國開騷自救
【on.cc東網專訊】視后蔡思貝近年工作量銳減，只客串拍周星馳的電影《少林女足》，在無綫的工作着實不多，明顯不受重用，甚至疑似被公司「雪藏」。之前有傳思貝滿約後會離巢，加上新劇《飛常日誌2》拍攝得如火如荼，上輯的馬國明、高海寧都在拍攝中，但曾表示會再參與今輯的蔡東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆
綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
馮淬帆離世︱任達華嘆業界損失 夏雨遺憾未能見最後一面
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馮淬帆逝世 ｜演《精裝追女仔》堅哥深入民心 曾與汪明荃有段情 用生果取代粗口字對白成經典
資深影視人馮淬帆逝世，享年81歲。人稱「緊哥」嘅馮淬帆80年代拍過唔少喜劇而為人認識，但馮其實同時仲係導演，執導時工作態度極為認真，而且對電影恩師楚原深深感激，幕前幕後反差相當大。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例
【彭博】— 特朗普事後的發言完全一付大獲全勝的樣子。但在特朗普今年1月重返白宮以來與中國國家主席習近平的首次會晤中，他付出的代價至少與所得相當。Bloomberg ・ 2 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 1 天前
【大生生活超市】雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！YAHOO著數 ・ 1 天前
輸波輸埋威嚴？熱刺雙將無視領隊法蘭
【Now Sports】熱刺周六於主場被車路士以1:0擊敗，賽後遭球迷狂噓之餘，主帥法蘭更被自己的隊中成員無視，場面極為尷尬。事情發生在比賽結束之後，雲迪芬（Micky van de Ven）和史賓斯（Djed Spence）這對防守組合似乎極為沮喪，一邊抱怨一邊走向球員通道，法蘭（Thomas Frank）迎向他們似乎想要握手並作出安慰，但兩名球員卻無視法蘭，有如陌生人一樣。法蘭當時非常愕然，站在原地怒瞪，但明顯2人都沒有留意，似乎只想離開球場。這個插曲當然被記者看到，問及2人的反應是否合適時，法蘭表示：「我認為這只是小問題之一。雲迪芬和史賓斯已經竭盡所能，在今季的表現亦非常好，所以我明白大家今天會感到沮喪。這只是我們的表達方式有所不同，所以我不認為這是大問題。球隊表現總有起落，要保持一致性很困難，但亦是我選擇像往常一樣去跟球迷揮手的原因。」英國球壇名宿舒利亞（Alan Shearer）認為球員的反應被過度解讀：「我完全明白為何球員們想盡快進入更衣室，他們很尷尬，邊被嘘邊離場，只想進去更衣室再向領隊道歉。儘管法蘭是喜歡向球迷致謝的人，但我理解球員的觀點，因為表現實在太不堪入目，想儘快now.com 體育 ・ 5 小時前
網上熱話｜移日港人好心教路 被鬧「呢度係我鄉下，唔識唔好亂教」
旅行時人生路不熟，遇到好心人指點迷津應該是好事。不過，近日一名移日港人分享他好心「教路」，卻被對方指責。 一名移居大阪的港人在社交網站Threads分享近日乘坐地鐵御堂筋線，在月台見到一對年約25歲的香港男女神色徬徨，於是主動問對方需不需要幫忙。該對男女指想到勝尾寺，事主則指「咁你搭呢架車就啱喇！你搭呢架車去到尾am730 ・ 22 小時前
【Aeon】11.11購物節 精選商品買1送1（01/11-11/11）
由11月1日起至11月11日，AEON舉行「11.11購物節」，多款精選商品有買1送1優惠 。仲有不同價格嘅商品，只需要$11，$111或者$311就有得交易，仲有唔同折扣優惠，各款服裝及電器商品都有咁多至抵優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
珍惜生命｜觀塘女子膠袋笠頭輕生 母揭發惜太遲
昨晚(1日)8時許，警方接獲一名女子報案，指其29歲的馮姓女兒在觀塘敬業街61號一個單位內暈倒。救援人員接報到場，發現女子倒卧在單位床上，頭笠膠袋，膠袋連著一罐氣體。女子當場證實死亡。am730 ・ 3 小時前
被入波呃咗？希斯基：沙拿已跌watt多年
【Now Sports】曾效力利物浦的前英格蘭國腳希斯基，對於沙拿今季表現低迷不感意外，因為他覺得對上2至3個球季，這名球星的狀態已經持續下滑。儘管上季利物浦英超封王，沙拿（Mohamed Salah）整季的表現被指回到首季加盟紅軍時的巔峰，在英超射入29球成為神射手，但希斯基認為只是入球蒙蔽了大家的眼睛：「有些比賽，他大部份時間表現都不好，但他入了球，哪怕只是一球12碼，抑或比賽結束前的補射，而我們就忽略了他其他方面的表現。」「現在的情況是，他最近一段時間既沒有入球，也沒有其他貢獻，然而我們去指責他，但這並非甚麼新鮮事，不是突然發生的，這種情況已持續了2至3個球季。」希斯基續向10bet Casino說：「隨著年齡增長，狀態下滑也是不可避免的，任何30多歲的人，都會有所下降。不過，他的下滑幅度不算很大，因為他非常專業，而且很注重保養。」上周對賓福特，沙拿只射入今季在英超的第3球，但上季同期，他已在英超有6球進帳。不過，希斯基同意要在比賽中換走沙拿很困難：「他是那種你永遠不敢換走的球員，因為無論他狀態如何，始終是一個威脅。有時候，對教練來說很棘手，因為你總是想讓他留在場上，等他入球，但now.com 體育 ・ 22 小時前
荷蘭稱續與中國和國際夥伴聯繫 尋求恢復晶片供應鏈平衡
《路透》引述知情人士報道,美國白宮在一份即將公布的美中貿易協議文件中,將會宣布晶片製造商安世半導體的中國工廠將恢復出貨,此舉對面臨減產的全球汽車製造商而言是好消息。infocast ・ 17 小時前
紅魔鬼末段入波 逼和森林2：2
【Now Sports】曼聯周六英格蘭超級聯賽，未能將連勝場數再增多，憑阿麥迪亞路下半場後段入波，最後逼和主場的諾定咸森林2:2，各得1分。爭取4連勝的曼聯，領隊阿摩廉沿用上場勝利陣容，以錫斯高、安保姆及古拿任攻擊組合，而主隊諾定咸森林則以沙斯把關，前線由伊哥捷西斯衝鋒陷陣。事實上，森林上半場初段有點氣勢，只是未能破紅魔鬼門將拉文拿十指關，反而34分鐘因一次問題角球失手，當時沙方拿控球時，皮球疑仍未過界，但旁證判曼聯得角球，結果卡斯美路門前無人看管下輕鬆頂入，客隊的曼聯領先1:0。森林下半場甫開賽即反撲，先於48分鐘由懷恩耶斯右路傳中，傑斯韋治力壓對手下頂入成1:1。2分鐘後，沙方拿在主隊一次攻門中，乘曼聯未能及時解圍，近門搶到腳下球，再快腳射入，森林2分鐘內連入兩球，反超前2:1。曼聯到了81分鐘追平，當時右路角球開出，阿麥迪亞路乘森林球員解圍不遠，於禁區頂窩利抽射入網，VAR一度介入調查有否曼聯球員越位遮擋門將視線，而最後判入球有效，紅魔鬼追成2:2。補時4分鐘，阿麥再有一次近門抽射，僅被森林守將梅里路救空門，最後兩隊踢和，各得1分。now.com 體育 ・ 13 小時前
安世半導體停供中國廠 晶片危機再席捲歐洲車廠
根據《彭博》周五 (31 日) 報導，荷蘭晶片製造商安世半導體 (Nexperia) 與旗下中國工廠管理層之爭持續升溫，已波及歐洲汽車供應鏈，造成德系零組件大廠削減產能，並引發歐洲與中國間供應鏈緊張情勢再度升高。鉅亨網 ・ 1 天前
李根興銅鑼灣地舖大劈2700萬求售 隔離舖業主同月沽貨大賺6球半
銅鑼灣核心舖位再現蝕讓盤。資深投資者李根興旗下盛滙基金於2022年底以5,000萬元購入的銅鑼灣寶明大廈地下D號舖，現以意向價約4,500萬元放售。28Hse.com ・ 2 天前