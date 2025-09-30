大埔樟樹灘地盤女工遭吊機夾斃

【Now新聞台】大埔樟樹灘地盤女工人被吊機擊中，送院後死亡。

警員及勞工處人員圍封涉事的吊機調查。現場是大埔公路大埔滘段樟樹灘一個地盤，下午三時許，62歲工人被轉動中的重型吊機擊中，夾在吊機與欄杆之間，工友發現報警。

消防員將她救出，胸部及背部受傷昏迷，由救護車送去那打素醫院搶救，其後證實不治，勞工處正調查事件。

#要聞