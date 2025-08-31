大埔汀角路有的士撞路上小野豬 全程沒減速直撞

【動物突發】有的士昨日（8月30日）晚上11時31分在大埔汀角路直接一隻小野豬，有市民在網上上載行車紀錄儀影片，顯示該的士在視野良好的情況下，全程沒減速將的士撞到，惟該影片沒有清晰拍攝到肇事的士的車牌。

目擊者表示，該小野豬被撞傷後，一拐一拐走進草叢。香港經常發生車輛撞傷動物的事件，而且不少事件是在晚上郊野的路段發生，這次事件該小野豬並非突然跑出馬路，而是早已站在路中心，而肇事的士司機也沒有做任何減速或規避的動作，事發後更不顧而去。

駕駛者有責任保障馬路上的生命安全，無論是行人、動物或其他駕駛者，小心謹慎駕駛是法律要求。如司機是明知路上有動物而刻意撞過去，便涉及觸犯《防止殘酷對待動物條例》，一經定罪，最高可罰款20萬元及監禁3年。

行車紀錄儀影片顯示，小野豬一早已在路中心站著。

的士司機沒有做任何規避或減速動作，直接撞上小野豬。

