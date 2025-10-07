大埔泮涌村八旬婦中秋做節加餸 帶同印傭買餸遇上橫禍

【on.cc東網專訊】大埔昨日(7日)中秋節發生恐怖奪命車禍，一輛私家車沿寶鄉里駛入一個迴旋處時，意外撼向路旁停泊的客貨車，並將之推向行人路撞倒3名男女。當中姓葉(88歲)女僱主與37歲印尼女傭雙雙被撞斃。事發時站在車旁的姓廖(63歲)客貨車司機亦被撞倒，他和姓鍾(71歲)私家車女乘客受輕傷。

據悉，命喪輪下的主僕兩人住伴涌村一幢兩層高村屋，三代同堂。葉婦身體健康，平時獨自外出買餸，因昨日中秋節做節斬料，遂帶同工人外出買餸。印傭入職約兩年，平時主要負責照顧婆婆。

今晨(7日)有街坊為求安心，於現場上香拜祭及放上鮮花悼念。其中有女街坊表示與葉婦相識數十載，她大讚葉婦為人好。她得悉葉婦遇上橫禍後，成晚都瞓唔到，心裏好難過。她又指涉事道路為泮涌村村民必經之路，她自己亦曾被單車撞倒三次。

