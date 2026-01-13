大埔火災倖存聽障藝術家唐詠然以畫作為災民療癒心靈！展現出藝術強大的無聲力量！

聽障藝術家唐詠然（Apple）從小便失去了聽力，但她非常熱愛繪畫，並透過繪畫找到了表達自我的方式。中學畢業後，Apple修讀英國高級國家文憑基礎課程，主修時裝設計、平面設計及室內建築。2019年，她獲得「藝無疆－展能藝術家持續發展基金」的資助，前往英國倫敦藝術大學（University of the Arts London）修讀插畫設計課程。

Apple以這幅畫作感謝及悼念在大火中英勇殉職的消防員何偉豪。

唐詠然認為，藝術是一種強大的語言，能夠超越聽覺的局限，傳遞情感與思想。「我積極參加藝術展覽、比賽及各類活動，希望藉著創作向社會傳遞藝術無界限的理念，展示聽障藝術家如何透過視覺語言與外界溝通，並將藝術共融的訊息推廣至社會的不同層面。」

Apple：「宏福苑火災後，他不幸失去了妻子。頭七那晚，他夢見家裡有人敲了三下門。開門一看，竟是妻子微笑著站在那裡，彷彿是想看看家人是否都平安。此情此景，令我們心痛不已。」

Apple於2014年出版了個人繪本《無聲天使的微笑》，並參演由香港電台主辦的舞台劇《能者舞台仲夏日》。2015年，她參加「第九屆香港展能節」的卡通人物設計、創意繪畫及海報設計比賽，並獲得一等獎，同年，Apple的作品於「站．藝廊」3D畫展及其首個個人畫展「眼聽心底話」中展出。2023年，Apple參加「帕拉林美術世界杯」，她以「未來」為主題創作的畫作榮獲第一獎，該作品傳遞出「無懼面對複雜，相信自己，不要放棄」的信念。

Apple獲善心人捐贈畫具及顏料，她決定繼續創作，透過插畫敘述遇難者的故事，並希望以充滿正能量的藝術作品撫慰其他災民。

繪畫是一種無聲的語言，讓Apple傳遞最深刻的情感，而生活就是其靈感的泉源。「我喜愛繪畫色彩繽紛的插畫，也喜歡為學校創作壁畫，讓學生感受藝術的魅力，同時為校園留下獨特的印記。此外，我亦有創作羊毛氈浮雕畫和樹脂黏土作品，通過立體的質感和豐富的色彩，傳達細膩的情感和故事。」

Apple：「我親眼見到愛護動物協會的人員，他表情悲傷，流著淚，雙手拿著白色大布，遮蓋著一盒逝去的貓。我感受到那些逝去的貓咪已踏上彩虹橋，不再痛苦。我知道他很辛苦，救出的動物都是生命。請繼續拯救動物，不要放棄任何生命——動物如同人類，也有靈性。看見他傷心的模樣，令我十分痛心。辛苦愛護動物協會的每一位。」

Apple與家人居於大埔宏福苑30年，去年11月底一場無情大火令她痛失家園，她的畫具、畫作、獎座亦付諸一炬。其後Apple獲善心人捐贈畫具及顏料，她決定繼續創作，希望以充滿正能量的藝術作品撫慰其他災民，並同時感謝香港人的幫助。Apple透過插畫敘述遇難者的故事，其中一幅作品描繪居民透過手機視像方式與兒子通話，兒子含淚說了一句：「我愛你，你要活下去！」手機突然斷了線，連道別的說話也來不及說。另一幅作品描繪火車從宏福苑開出，天空上有彩虹，而地上則放滿了白花。她想像，市民帶著鮮花、心意卡到火災現場致哀，他們的心意與祝福凝聚成彩虹橋。遇難居民登上開往天國的列車，駛過彩虹橋，到達另一個世界，從此離苦得樂，安寧無痛。

Apple透過插畫敘述遇難者的故事，其中一幅作品描繪居民透過手機視像方式與兒子通話，兒子含淚說了一句：「我愛你，你要活下去！」手機突然斷了線，連道別的說話也來不及說。

另一幅作品描繪火車從宏福苑開出，天空上有彩虹，而地上則放滿了白花。她想像，市民帶著鮮花、心意卡到火災現場致哀，他們的心意與祝福凝聚成彩虹橋。遇難居民登上開往天國的列車，駛過彩虹橋，到達另一個世界，從此離苦得樂，安寧無痛。

Apple表示，希望自己的畫作能夠傳遞溫暖，讓其他災民紓緩傷痛，療癒心靈。「我相信在火災中不幸離世的居民，如今已在天國安息。他們最大的心願，是希望留在人間的家人、同事、親戚和朋友，能夠放下怨懟、減輕悲傷，照顧好自己的身體。請記得好好吃飯，補充體力，堅強地面對每一天。請相信，老天有眼，善惡終有報，真相與正義終會到來。」筆者在此祝福Apple早日擺脫傷痛及陰霾，重過新生活。

