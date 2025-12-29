大埔火災・同毅同行｜FMVOICE for Wang Fuk Court 慈善教學活動

FMVOICE創辦人Francesco Mecorio與街坊在《FMVOICE for WANG FUK COURT》活動中聚在一起，為大埔火災受影響的居民送上實際支援與精神打氣。 活動背後的理念很簡單：用聲音、音樂與行動，將關心化成看得見的力量。

今次活動的行政及製作成本全數由 FMVOICESTUDIO Limited 自行承擔，沒有從善款中扣除任何一分一毫。 也就是說，當晚觀眾及支持者的每一張發票、每一筆捐款，全部以100%全數形式捐往樂施會「大埔火災『同毅同行』支援計劃」，用於支援受災街坊的實際需要。

在公眾善款以外，FMVOICESTUDIO 亦以公司名義額外捐出3,000港元，而創辦人Francesco Mecorio則再額外捐出2,300港元。 當晚及活動期間所有支持加總後，最終善款總額為10,000港元，全數交由樂施會處理及運用於大埔火災支援計劃。









FMVOICE brought neighbours, artists, and supporters together at “FMVOICE for WANG FUK COURT” to stand with the victims of the Tai Po fire. The idea was straightforward yet powerful: turn music, spoken word, and community spirit into tangible help for those who need it most.

All administrative and production costs of the event were fully covered by FMVOICESTUDIO Limited and were not taken out of the event proceeds. This means 100% of the funds raised through every invoice and every donation were directed to Oxfam Hong Kong under the “Tai Po Fire – Solidarity Support Programme”, dedicated to supporting affected residents.

On top of public donations, FMVOICESTUDIO added HKD 3,000 from corporate funds, while the Director personally contributed an extra HKD 2,300 from salary. Together, these public and internal contributions formed a solid HKD 10,000, fully entrusted to Oxfam Hong Kong for the Tai Po Fire “Solidarity Support Programme”.





按此 了解更多善款報告

Click here to see the financial report







