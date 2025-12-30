大埔火鍋店女顧客疑不滿食物質素 擲碗碟吵鬧遭警噴椒制服 涉普通襲擊等 3 罪被捕｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔超級城一間火鍋店日前發生顧客擲碟鬧事案件，有店員被擊中受傷，警員到場將涉案的 37 歲女子制服並以涉嫌普通襲擊等罪拘捕，期間曾噴胡椒噴霧。有關片段昨日（29 日）在社交媒體流傳，該名女子情緒高漲，與 3 名到場警員展開罵戰，又反問自己「點樣行為不檢？」之後她被警員拉跌，再被按在地上，警員要求她冷靜，她再問：「點冷靜啊？你哋睇佢個樣紅晒！」警員發出警告後，向她噴胡椒噴霧，期間女子持續爆粗及掙扎：「仲要噴咁多！」

事發在上周六（27 日）下午 2 時許，一名女士在大埔超級城一間連鎖火鍋店內獨自用膳，懷疑不滿食物質素，要求店員更換食物。期間她情緒高漲並向店員擲碗碟，一名店員被擊中，經理見狀遂報警。新界北衝鋒隊警員接報到場處理。

警員曾喝指顧客行為不檢

網上流傳片段顯示，涉事女子大吵大鬧，與警員對峙並爆罵戰，包括當一名男警上前時，她質問為何有女警在場不是由女警介入，「男女授受不親喎！」期間另一名男警喝稱她公眾地方行為不檢，女子隨即反問「點樣行為不檢？」當時現場仍有其他顧客用餐，另有店員在旁觀察。

質疑警員噴椒「噴咁多」

之後，女警上前伸手捉住該名女子時，女子被拉跌在地，3 名警員隨即將她撳在地上，女警並喝稱：「麻煩你擰轉身！」要求她趴在地上。片段所見，有男警用膝頭跪在女子身上，男警要求她冷靜，她再反問：「點冷靜啊？你哋睇佢個樣紅晒！」後方的軍裝警則警告：「如果你再係咁樣……使用胡椒噴劑！」女子持續掙扎並大聲叫道：「胡咩啊？戇 X！」「喺度割韭菜！」軍裝警隨即搖動胡椒噴霧並噴向她，女子隨即說：「仲要噴咁多！」期間女子持續爆粗及掙扎。

據了解，涉案者為一名 37 歲姓周女子。她涉嫌「公眾地方行為不檢」、「普通襲擊」及「拒捕」被捕，其後由救護車送往大埔那打素醫院治理。案件由大埔警區刑事調查隊第七隊跟進。

