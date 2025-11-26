大埔王肇枝中學後山發生山火 消防員趕往救援︱Yahoo

日本首相高市早苗近期的言行，不僅引發了國際關係波動，更將日本長久以來的地方經濟結構性問題和觀光立國政策的社會衝擊推向風口浪尖。分析指出，高市早苗的政治基礎來自於日本的「鐵鏽帶」，其立場正是地方經濟困境與隨之而來的排外情緒在政壇上的反映。

鉅亨網 ・ 1 天前