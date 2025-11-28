大埔直擊｜大批廣福邨宏福苑居民聚集廣福商場平台觀察火勢 有宏昌閣住戶料單位或財物盡失

【Now新聞台】大埔宏福苑周三下午發生五級火災，本台記者陳樂陶傍晚6時許身處宏福苑附近的廣福商場平台，現場所見有不少廣福邨和宏福苑居民在場觀看宏福苑的最新情況。

有宏昌閣住戶預計屋苑未必能在短時間內解封，若一旦解封會馬上返回單位了解，但預料屆時最壞情況會財物盡失。

#要聞