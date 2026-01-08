粉嶺 丹竹坑 結霜

踏入新一年，香港正式迎來寒冬，市區連續多日氣溫跌破攝氏12度，前日更須發出霜凍警告。昨早大埔大窩村、粉嶺上禾坑村及丹竹坑出現地面結霜，天文台預料，今早新界內陸仍可能出現霜凍。而受乾燥的冬季季候風影響，昨日相對濕度最低曾降至約17%，是天文台總部自1984年設置自動氣象站以來1月份的最低紀錄。市民須注意皮膚保濕及防火安全。

本港昨日天氣持續寒冷，早上市區氣溫下降至最低11.8度。新界部分地區輻射冷卻明顯，多區氣溫降至7度或以下，其中打鼓嶺和北潭涌最低5.9度；沙田、元朗濕地公園和荃灣城門谷等地約7度。天文台前日下午4時半發出霜凍警告，歷時約15小時，至昨早近8時結束。天文台昨在社交網站上載市民拍攝的片段及相片，早上在大埔大窩村、粉嶺上禾坑村及丹竹坑出現結霜，多輛車的擋風玻璃和車頂被薄冰覆蓋，植物表面的水珠亦結霜。天文台於昨午4時半亦再度發霜凍警告，並指昨晚風勢更弱，輻射冷卻尤其明顯，今早新界部分地區氣溫顯著較低。

廣告 廣告

天文台預計今早市區氣溫約12度，之後略為回升至19度。展望周末期間氣溫稍為回升介乎14至21度，非常乾燥，早上天氣清涼。

天氣忽冷忽熱，日夜溫差大，市民易染病。衛生防護中心昨宣布，季節性流感活躍程度在過去數周持續下降，並於最近一周降至基線水平以下，夏季流感季節已完結。但隨着天氣漸轉寒冷，流感活躍程度或再上升，冬季流感季節即將到臨，中心強烈呼籲仍未接種2025/26年度季節流感疫苗的人，特別是孕婦、長者、兒童及長期病患者等高危人士，應早接種。

中心指，今個夏季流感季節錄得25宗兒童流感嚴重個案，3人死亡，當中20宗無接種疫苗。另有507宗成人嚴重流感個案，當中342宗死亡個案。嚴重個案中八成為65歲以上長者，逾七成無打針。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔粉嶺昨晨多處結霜-新界今早或更冷/634705?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral