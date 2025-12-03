結業潮2025｜大埔潮式粉麵店「老虎岩」宣布12月7日停止營業 老闆：珍惜當下方為至珍

大埔潮式粉麵店「老虎岩」宣布12月7日停止營業！「老虎岩第6座潮式粉麵咖啡」於大埔開業九年，一向深受街坊喜愛，近日突然透過社交平台宣布結束營業，老闆寫下長文詳述結業原因。消息一出，不少熟客不勝唏噓，只盼未來仍有重遇的一天。

「老虎岩」宣佈結業

「老虎岩」老闆日前於社交平台留下長文，向街坊訴說結業心聲。他首先感謝新舊街坊於開業九年來的支持，指從初創的默默無聞，到成為居民日常聚腳的地方，全因每一份信任與鼓勵。帖文中，老闆向長期提點小店的長輩、熱情分享的年輕客人以至節慶時願意排隊等候的所有街坊致謝。他亦坦言，近期經歷個人意外及宏福苑火災後，深切體會生命的無常與珍貴，因此決定「為專心調整身心、細緻規劃未來方向，現正式啟告：本店將於2025年12月7日停止營業，暫作休整後再謀新篇。」老闆在帖文中強調這次是「暫別而非終章」，寄望日後能以更完善的姿態與食客再見，字裡行間滿載不捨與感恩。

「老虎岩」老闆於社交平台留下長文宣布12月7日停止營業

暖心小店默默回饋社區

「老虎岩」以招牌牛腩牛雜粉麵起家，後來更自家研製手打魚肉燒賣和莞茜燒賣，吸引不少食客專程跨區前往。除了味道獨到，小店多年亦默默回饋社區，包括日前宏福苑火災期間為前線人員及居民免費派發燒賣與飲品。老闆在帖文中亦向宏福苑火災的受難者家屬送上祝願，願他們能早日走出陰霾，「願死者安息RIP。最後，願諸位街坊/朋友，平安康寧、事事順遂、闔家幸福！」最後，他更以張國榮與譚詠麟的歌詞與社區道別，兩句「我這顆心已有預備」及「我最不忍看你背向我煮麵」為九年的光景畫上休止符。

「老虎岩」的手打魚肉燒賣和莞茜燒賣

「老虎岩」潮式粉麵出品

「老虎岩」潮式粉麵出品

圖片來源：Facebook@老虎岩第6座潮式粉麵咖啡 Lok Fu Noodles、OpenRice

