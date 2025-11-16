大埔踏單車漢遭貨車撞倒送院亡

在北京,外交部表示,日本領導人近日公然發表涉台露骨挑釁言論,嚴重惡化中日人員交流氛圍,為在日中國公民的人身和生命安全帶來重大風險,提醒中國公民近期避免前往日本。外交部在微信公眾號領事直通車發布的消息又指出,今年以來,日本社會治安不靖,針對中國公民違法犯罪案件多發,發生多宗在日中國公民遇襲事件,部分案件仍未偵破,中國公民在日本安全環境持續惡化。外交部及中國駐日本使領館又提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢,提高安全防範意識,加強自我保護。如遇到緊急情況,要及時報警並向駐日使領館尋求協助。 (BC)

infocast ・ 1 天前