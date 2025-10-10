大埔馮梁結中學男教師非禮罪脫已離職 教育局：若行為不能接受仍可取消註冊

中華基督教會馮梁結紀念中學(Google資料圖片)

近日社交平台有網民指，一名男教師涉嫌性騷擾女學生，並質疑為何可以「復職」，矛頭指向位於大埔的中華基督教會馮梁結紀念中學。翻查資料，該校一名男教師在2023年被指摸兩名17歲少女大腿，被控非禮及襲擊等5項控罪，惟上月被裁定非禮罪名不成立。涉事學校回覆《am730》查詢時確認涉事老師已經離職，但未具體指明是何時離開。教育局回覆《am730》表示，現正跟進有關教師的專業操守事宜，若教師經司法程序後沒有被定罪，但被發現有不能接受的行為，就嚴重個案教育局仍會取消其教師註冊資格。

截圖拍攝便利店安全套照片

近日社交媒體Threads上有人發文，指一名在大埔中學任教數學的男教師涉嫌性騷擾女學生，又分享WhatsApp短訊聊天截圖。截圖內容顯示發送訊息者稱對方為寶貝、要求為自己戴領呔、拍攝便利店安全套的照片，問「全部都第二件半價喎，諗諗佢」，又稱「我而家瞓，有冇興趣一齊？」網民質疑對話內容屬性騷擾，而有留言直指涉事學校為中華基督教會馮梁結紀念中學，該校一名男教師被控在2022年至2023年非禮兩名17歲少女，今年9月被裁定罪名不成立。發佈截圖的網民就回應指，男教師在事後復職，引發討論。事件曝光後，發佈截圖者於周二（7日）刪去原本帖文，指「當事人通知事件有進展，所以需要收埋post先，可以講嘅就係男教師需要離職，其他事情會等有結果再update大家」。

法庭未能穩妥信賴兩事主口供

翻查資料，警方2023年9月收到社工報案，指中華基督教會馮梁結紀念中學一名38歲男教師涉嫌撫摸學生大腿。他及後被捕及被控1項普通襲擊及4項非禮罪，兩名事主均2006年出生，被告否認全部控罪，案件上月19日在屯門法院裁決。裁判官指，被告為人師表行為明顯越界，是自招嫌疑，但兩名事主作供時神情舉止迴避，內容與書面供詞有出入，質疑沒有如實交代事實。基於法庭未能穩妥信賴兩人口供，遂裁定被告全部控罪不成立。

斥為人師表明顯越界 自招嫌疑

對於有網民聲稱該名教師在案件發生後仍有任教，中華基督教會馮梁結紀念中學回覆《am730》查詢表示，事件中的涉事老師已離職，不便對其個人現況作出評論，但未具體指明是何時離職。校方強調尊重司法程序，並持續與教育局保持密切溝通，致力恪守教育原則。在事件過程中嚴肅跟進所有程序，盡力協調各方安排，務求維持學生學習穩定與校務運作順暢。

教育局：嚴正處理有關教師的專業操守事宜

教育局回覆《am730》表示，收到學校就事件的通報後已責成學校法團校董會嚴肅跟進。據悉，學校已按校本機制處理有關投訴及人事管理事宜。教育局已提醒學校須確保跟進工作符合相關條例、規定及指引，亦正按既定程序嚴正處理有關教師的專業操守事宜，會與學校繼續保持緊密聯繫，提供適切支援及意見。

教育局強調重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人士成為教師。如教師涉及懷疑違法的個案，教育局會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料，嚴肅檢視教師的註冊。即使涉事教師最終可能因為種種理由沒有被定罪，但從學生福祉及教師專業的考慮，認為其行為是不能接受，教育局亦會就其教師註冊採取適當的行動。就嚴重個案，教育局經考慮各項因素後，會根據《教育條例》取消其教師註冊資格。有關教師一經被取消註冊資格，將不得在學校任教。

