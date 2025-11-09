大埔驚現「小強大軍」 目擊女童嚇得高聲尖叫

【on.cc東網專訊】今晨(9日)在社交平台流傳片段，指大埔寶湖里一帶有大量曱甴出現，情況恐怖。其中一條片段中，一批大隻的曱甴在行車路快速地爬行，估計曱甴從渠蓋內爬出地面，部分被車輛輾斃，有女童看見曱甴後，高聲尖叫。另一條片段中，有人以掃把清理曱甴屍體，整個垃圾剷載滿曱甴屍體，無法估計數量。

有網民表示：「太和個邊琴晚都好多喎」。另有網民估計：「可能岩岩噴完殺蟲水？」，亦有人認為「應該有大事發生」。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】