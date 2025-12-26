大埔黃宜坳村老婦疑墮魚池遇溺 送院後不治

【Now新聞台】觀塘有電動的士失事剷入一間學校，女的士司機受傷送院。從網上片段所見，涉事紅的逆線再切線，落斜到達彎位時懷疑失控，未有轉彎，高速撞向路邊圍攔，撞穿磚牆衝入學校，整架的士剷進後停下。現場是觀塘雲漢街地利亞修女紀念學校，意外後，的士卡在學校的牆身之間，數面牆被撞倒，司機位安全氣袋彈出，車頭擱在禮堂上方位置，半個車轆懸空，鐵網被撞爛。禮堂的外牆粉碎，瓦礫飛散一地。的士車身凹陷，擋風玻璃碎裂，車頭盡毀。警方早上十時許接報，該輛電動的士沿雲漢街落斜，駛到雲漢里交界時失控撞向行人路鐵欄，再剷入學校，撞毀後門及牆壁。61歲女司機受傷被困，要由消防協助救出，送往聯合醫院治理。警方正調查意外原因。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 22 小時前