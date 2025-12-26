宏福苑五級火｜情緒支援熱線
大埔黃宜坳村老婦疑墮魚池遇溺 送院後不治
【Now新聞台】一名女子，在大埔黃宜坳村魚池遇溺昏迷，送院後不治。
警員在村屋調查，上午十時許，警方接報一名67歲婆婆在黃宜坳村一間村屋對開魚池遇溺昏迷，消防員到場將傷者救起，由救護車送去那打素醫院搶救，其後證實不治，警方正調查事件。
