撐大埔小店｜豚骨湯拉麵店「和拉麵」五十公斤豬筒骨熬出濃厚湯底 自製火炙腩肉/脢頭叉燒
宏福苑五級大火令大埔蒙上一層揮之不去的陰霾，災後的大埔仍需時間慢慢療癒，大家下次入大埔不妨光顧曾在災難中伸出援手的小店，其中一間是位於運頭街的「和拉麵」。即睇Yahoo專訪：
這幾個月節日不斷，理應是街坊開心消費、食店人流暢旺的季節，但一場突如其來的宏福苑五級大火，令大埔區內蒙上一層揮之不去的陰霾。災後的大埔仍需時間慢慢療癒，在這艱難時刻，大家不妨盡一分力，走進大埔親身光顧曾在災難中伸出援手，甚至在災後仍然默默付出的小店，用行動回饋他們的熱心。
「望給災民及受影響的人一個交代」
位於運頭街的「和拉麵」，正是火災當日其中一間提供支援的小店。老闆阿和從小在大埔長大，回憶火災當日，知悉事態嚴重後立即與一眾店舖幫手協調物資支援，期間有市民於網上呼籲收集物資，大批飲用水、食物、急救用品等隨即抵達，運頭街轉眼成為物資中心，再由車手義工運送至各個安置點。一整晚阿和來回奔波，拉麵店也只能供應有限度服務，他指「好多舖頭都出咗好大力，供應地方放置物資」，有店舖更暫停營業全力支援，他謙稱自己置身其中出力甚微，全賴彩虹串燒、囍囍小廚、天月居酒屋、一鳴丼食堂等多間運頭街小店一齊出心出力。對於災後重建，阿和亦倍感唏噓，坦言現階段未能想到太長遠，但相對起公義，更希望盡快完成調查「給災民及受影響的人一個交代」。
屹立大埔近9年 師承日籍大廚
和拉麵於2017年開業，至今已近9年。阿和早年師承日籍大廚學藝，至今仍然跟從當年大廚教授的做法，非常認真。店面不大，只有約十來個座位，初期主打豚骨湯底拉麵，口味可選原味、辣味、味噌。到疫情後市道不佳，於是決定加入串燒及更多炸物小食等應對。和拉麵年半前曾衝出大埔於深水埗開分店，雖然從大埔往返需花約三小時，但阿和仍堅持幾乎每日來回兩店監修，惟深水埗店位於人流較差的路段，生意不似預期，最終於數月前結業，現時專注於大埔本店。
招牌豚骨湯底 豬筒骨熬製
招牌豚骨湯底是和拉麵的靈魂，阿和每日用大量豬筒骨新鮮熬製，筒骨會先經烤碎處理令精華更易迫出，汆水去除雜質後，再以大火保持沸騰連續煮八小時，持續沸騰直至乳化反應，湯色乳白濃厚。煮好的湯底需放涼至翌日，用慢火再次加熱，再反覆過濾雜質，功夫繁瑣，味道鮮甜濃郁。食客也可選擇辣味和味噌變奏，當中辣味就加了自家調製的辣油，微辣開胃。 為保持新鮮感，阿和還不時推出期間限定款式，如雞白湯拉麵、A4和牛拉麵、龍蝦湯拉麵、松葉蟹腳拉麵、雞清湯等。
自家製火炙腩肉/脢頭叉燒
叉燒有兩款，堅持自家製作，分別使用五花腩及梅頭，前者以味醂、醬油、煮酒等浸製再拆繩切片，接到柯打後再以火槍燒過迫出油香，後者則以美國脢頭加入調味以65度慢煮近10小時而成，口感腍滑。溏心蛋用日本蛋以自家醬油滷浸，一切流心；麵條則由本地麵廠製作，可按食客要求選擇硬度。
對於火災後區外支持者顯著增加，阿和感激市民支持，自評「受之有愧」， 強調自己主要配合其他小店盡力安排。大火無情燒毀家園，卻燒不滅大埔人的團結，希望大家力之所及，親身到店支持，助大埔逐步重現生機。
和拉麵
地址：大埔運頭街20-26號廣安大廈地下J號舖（地圖按此）
文、攝：Amy Luk
