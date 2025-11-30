大埔宏福苑火災｜Keeta聯同袁記雲餃送出3000份免費膳食 foodpanda捐物資支援受影響居民

在大埔宏福苑五級火災造成嚴重傷亡後，社區善後工作刻不容緩。美團（3690.HK）旗下外賣平台 Keeta聯同連鎖餐飲品牌袁記雲餃，自11月28日連續三日向大埔區多個臨時安置中心免費派發共3000份膳食。至於foodpanda則透過大埔區pandamart捐贈生活物資支援受影響居民。

Keeta共派發3,000份膳食

Keeta 表示，考慮到部分受災居民為長者或行動不便人士，因此選擇以易咀嚼的餃子及雲吞取代傳統飯盒，務求令受災居民能夠安心進食熱食。所有膳食由 Keeta 配送，並由平台義工隊在場協助派發，希望為居民與前線義工提供溫暖的午餐與晚餐。

在火災發生後，美團第一時間啟動緊急援助機制，宣布捐出500 萬港元支援受災居民的過渡性安置、物資補給及災後社區復原工作。火災當日，Keeta快速調配 300 個移動充電器送往大埔區，之後再追加 2000 個充電寶及 400 部充電機櫃，並放置於多個安置點，協助居民與救援團隊解決手機無電、難以聯絡家人的燃眉之急。平台指未來會繼續密切關注災情進展，並與更多合作餐廳攜手，持續向受影響家庭提供熱食支援。

foodpanda捐出物資支援受影響居民

foodpanda 亦就大埔火災發表聲明，表示對事件深感悲痛，並感謝所有前線消防員、救援團隊及醫護人員的努力。公司已第一時間向受事故影響的送遞員提供緊急援助金，並透過大埔區pandamart捐贈生活物資支援受影響居民。

foodpanda 正積極調配各區 pandamart 的物資及夥伴餐廳的熱食，送往受災居民的臨時住所。同時，平台已向香港社會服務聯會（HKCSS）捐款支援災後救助，並更新應用程式內的捐款功能，讓市民能直接為受災社群出一分力。foodpanda強調，災後重建是一段漫長旅程，未來會持續與香港市民同行，盡最大能力支援社區回復正常。

大埔宏福苑火災令人痛心，但從企業到街坊、從義工到餐飲業者，各方力量迅速集結，為受災居民帶來實際而重要的支援。在社會共同努力下，香港再次展現出互助的力量。願所有受影響的居民得到妥善照顧，也願前線的救援人員平安無恙。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

