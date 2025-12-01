大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我

大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。

信和窩心送上問候禮包

樓主分享道，他的父母居於宏福苑，幸好火災發生當日媽媽上班，爸爸又剛好外出，才避過一劫。現時二人已被安排入住由信和提供的酒店暫住，他指父母入住兩日，酒店包早午晚三餐，非常滿意信和的體貼安排：「岩岩重比左問候禮包，真係好驚喜，係呢D時候，覺得好溫暖」。 樓主坦言原本非常擔心父母心情，卻意外發現兩老比自己更樂觀，即使失去多年「養老之所」，仍努力調整心態淡定面對。根據樓主上載的相片可見，信和提供的問候禮包十分豐富，包括日本士多啤梨、提子、水壺、斜孭袋等物資，非常貼心。

樓主分享膳食的相片

樓主分享問候禮包的相片

網民：人無事先係世界冠軍

帖文引來大批網民留言安慰與支持，不少人指出最重要是樓主一家平安無事，並提醒樓主要照顧好自己與家人，「人無事先係世界冠軍」、「你同爸爸媽媽都要好好照顧自己身體同情緒，一步一步再build up番屋企，人在家在，齊齊整整」。亦有網民感慨，在這場意外中，從大機構到普通市民都願意出錢出力，證明香港仍然充滿人情味：「感動香港都仲係一個有人情味嘅地方」、「其他渠道都有支援，香港人真係好團結」。不少人大讚信和，「都有良心嘅集團，起碼可以安頓咗三餐，酒店環境都叫做舒適啲」、「信和真係好有人情味」、「良心企業呀」等等。整篇帖文與留言都展現了災難後最動人的一面，社會各方都展現出互助的力量。願受影響居民早日重建家園，亦願所有前線救援人員平安無恙。

不少網民留言慰問樓主一家

圖片來源：Threads@joanne.swy

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

