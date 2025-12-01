大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級火後，有網民於社交平台分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住，大讚安排體貼周到，即睇內文：
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。
信和窩心送上問候禮包
樓主分享道，他的父母居於宏福苑，幸好火災發生當日媽媽上班，爸爸又剛好外出，才避過一劫。現時二人已被安排入住由信和提供的酒店暫住，他指父母入住兩日，酒店包早午晚三餐，非常滿意信和的體貼安排：「岩岩重比左問候禮包，真係好驚喜，係呢D時候，覺得好溫暖」。 樓主坦言原本非常擔心父母心情，卻意外發現兩老比自己更樂觀，即使失去多年「養老之所」，仍努力調整心態淡定面對。根據樓主上載的相片可見，信和提供的問候禮包十分豐富，包括日本士多啤梨、提子、水壺、斜孭袋等物資，非常貼心。
網民：人無事先係世界冠軍
帖文引來大批網民留言安慰與支持，不少人指出最重要是樓主一家平安無事，並提醒樓主要照顧好自己與家人，「人無事先係世界冠軍」、「你同爸爸媽媽都要好好照顧自己身體同情緒，一步一步再build up番屋企，人在家在，齊齊整整」。亦有網民感慨，在這場意外中，從大機構到普通市民都願意出錢出力，證明香港仍然充滿人情味：「感動香港都仲係一個有人情味嘅地方」、「其他渠道都有支援，香港人真係好團結」。不少人大讚信和，「都有良心嘅集團，起碼可以安頓咗三餐，酒店環境都叫做舒適啲」、「信和真係好有人情味」、「良心企業呀」等等。整篇帖文與留言都展現了災難後最動人的一面，社會各方都展現出互助的力量。願受影響居民早日重建家園，亦願所有前線救援人員平安無恙。
圖片來源：Threads@joanne.swy
大埔宏福苑五級火｜多間餐廳與酒吧全日營收捐作賑災 暖心小店不扣成本捐款：記住他們 將來要幫襯好好多謝
大埔宏福苑五級火｜美獅鋒味搖滾美食節捐出500萬港元 跨海支援火災居民
大埔宏福苑火災｜Keeta聯同袁記雲餃送出3000份免費膳食 foodpanda捐物資支援受影響居民
大埔宏福苑火災｜農夫山泉捐款1500萬港元現金+物資 首批飲用水送達現場
大埔宏福苑五級火｜好心人欲購兩餸飯支援 小店為製250盒提早收舖 老闆霸氣拒收錢：我都想做 D 野
大埔宏福苑五級火｜193郭嘉駿主動運物資 江若琳開店通宵為災民提供食物 藝人落手落腳送暖
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
