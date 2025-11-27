大埔宏福苑五級火｜好心人欲購兩餸飯支援 小店為製250盒提早收舖 老闆霸氣拒收錢：我都想做 D 野

大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，棚架起火後迅速蔓延至多幢樓宇，火災造成多人死傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，全城揪心。直至今晨，仍有不少熱心市民與餐廳小店都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手，當中包括有好心人在社交平台上分享一間佐敦兩餸飯小店全力支援大埔的窩心經過。

小店老闆們支援大埔

「泰極星食品公司」老闆於社交平台分享一則「好人好事」，詳述多位小店老闆在短時間內合力為大埔災民及前線消防員準備 300 個飯盒的全過程，樓主指，26日傍晚各個老闆群組已開始密謀支援行動，但樓主因貪求靈活性，決定獨自行動。他發現雖有不少小店願意提供飯盒，但規模有限，只能製作二三十盒，未能應付大量需求。於是他判斷最快方法必定是兩餸飯店，因所有配套現成、速度快、成本低，而且能一次大量製作。樓主於晚上近九點，到達佐敦向「佳記」老闆黃生求助。

「泰極星食品公司」老闆於社交平台詳述向「佳記」老闆求助經過

「泰極星食品公司」老闆於社交平台詳述向「佳記」老闆求助經過

「佳記」老闆霸氣拒收錢

當樓主提出要 300 個飯盒時，黃生二話不說，立即宣布提早收舖，著員工將所有已煮好的飯菜全數包起，樓主更透露： 「當其時有客人正想買飯，黃生立刻向現場客人講唔好意思，今晚提早收舖，現在的，係全數去大埔。衆客人知道也諒解離去。」不過，因目測現成兩餸飯材料不足 300 盒，黃生隨即衝到旁邊的佳記冰室要求廚房即刻炒飯。結果 30 分鐘內，兩店合力已製作出 250 個飯盒。此時，樓主想付款時被黃生一手擋住並指：「我下晝睇住新聞到而家，我都想做 D 野，但我冇呢方面渠道，咁啱你就搵我，唔使講喇，快 D 車過去。」樓主一度堅持畀錢亦被黃生一再拒收：「走呀！快 D 啦。」

「佳記」老闆二話不說提早收舖全力支援

齊心合力將300飯盒送達大埔

由於樓主擔心飯盒太重會超載，早已請求「零食爆倉寵物百貨」及「泰基隆」 老闆前往支援，最終眾人合力將飯盒搬上三架車前往大埔，期間還收到消息指：「災民暫時夠食，但消防員未有飯開！」眾人聽到更是心急如災。車隊途經大圍時再接收「小漁坊」 提供的 50 個飯盒，終於以剛好 300 盒圓滿達標。車箱中餘下的空間亦載滿樽裝水，務求一次過把所有物資送到「大埔彩虹串燒」的中轉站，並由「大埔為食友」 迅速安排把飯盒分發到社區不同點，以確保前線可即時食到熱飯。樓主在帖文末向所有參與者致謝：「如果無你哋，淨係得我同女朋友兩個，真係搞唔掂。」文中可見，整個送飯過程雖有挑戰性，但各小店老闆們行動迅速又充滿人情味，也再次提醒大家，在困難時刻，香港人最可貴的從來不是資源，而是願意伸出援手的心。

眾小店老闆合力將300飯盒送達大埔

圖片來源：Facebook@泰極星食品公司

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

