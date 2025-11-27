宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
大埔宏福苑五級火｜好心人欲購兩餸飯支援 小店為製250盒提早收舖 老闆霸氣拒收錢：我都想做 D 野
面對突如其來的災難，香港人展現了強大的互助精神，有好心人在社交平台上分享一間佐敦兩餸飯小店全力支援大埔的窩心經過，即睇內文：
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，棚架起火後迅速蔓延至多幢樓宇，火災造成多人死傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，全城揪心。直至今晨，仍有不少熱心市民與餐廳小店都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手，當中包括有好心人在社交平台上分享一間佐敦兩餸飯小店全力支援大埔的窩心經過。
小店老闆們支援大埔
「泰極星食品公司」老闆於社交平台分享一則「好人好事」，詳述多位小店老闆在短時間內合力為大埔災民及前線消防員準備 300 個飯盒的全過程，樓主指，26日傍晚各個老闆群組已開始密謀支援行動，但樓主因貪求靈活性，決定獨自行動。他發現雖有不少小店願意提供飯盒，但規模有限，只能製作二三十盒，未能應付大量需求。於是他判斷最快方法必定是兩餸飯店，因所有配套現成、速度快、成本低，而且能一次大量製作。樓主於晚上近九點，到達佐敦向「佳記」老闆黃生求助。
「佳記」老闆霸氣拒收錢
當樓主提出要 300 個飯盒時，黃生二話不說，立即宣布提早收舖，著員工將所有已煮好的飯菜全數包起，樓主更透露： 「當其時有客人正想買飯，黃生立刻向現場客人講唔好意思，今晚提早收舖，現在的，係全數去大埔。衆客人知道也諒解離去。」不過，因目測現成兩餸飯材料不足 300 盒，黃生隨即衝到旁邊的佳記冰室要求廚房即刻炒飯。結果 30 分鐘內，兩店合力已製作出 250 個飯盒。此時，樓主想付款時被黃生一手擋住並指：「我下晝睇住新聞到而家，我都想做 D 野，但我冇呢方面渠道，咁啱你就搵我，唔使講喇，快 D 車過去。」樓主一度堅持畀錢亦被黃生一再拒收：「走呀！快 D 啦。」
齊心合力將300飯盒送達大埔
由於樓主擔心飯盒太重會超載，早已請求「零食爆倉寵物百貨」及「泰基隆」 老闆前往支援，最終眾人合力將飯盒搬上三架車前往大埔，期間還收到消息指：「災民暫時夠食，但消防員未有飯開！」眾人聽到更是心急如災。車隊途經大圍時再接收「小漁坊」 提供的 50 個飯盒，終於以剛好 300 盒圓滿達標。車箱中餘下的空間亦載滿樽裝水，務求一次過把所有物資送到「大埔彩虹串燒」的中轉站，並由「大埔為食友」 迅速安排把飯盒分發到社區不同點，以確保前線可即時食到熱飯。樓主在帖文末向所有參與者致謝：「如果無你哋，淨係得我同女朋友兩個，真係搞唔掂。」文中可見，整個送飯過程雖有挑戰性，但各小店老闆們行動迅速又充滿人情味，也再次提醒大家，在困難時刻，香港人最可貴的從來不是資源，而是願意伸出援手的心。
圖片來源：Facebook@泰極星食品公司
【相關報道】
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家,只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。
減肥要食蛋白質？近年提到減肥，不少人都會提倡多吃蛋白質豐富的食物，甚至服用蛋白粉去增加吸收蛋白質，但你對蛋白質又知多少？植物蛋白跟動物蛋白又有甚麼分別？今次Yahoo Food就請來安曼營養師陳曼婷（Ariel Chan），為大家深入解答蛋白質的疑問！
大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著宏昌閣外牆棚架迅速向上蔓延，波及多幢大廈，死亡人數增至44人。火警期間，大量住戶被困屋內，大量求救訊息在社交平台瘋傳，其中一則指宏昌閣13樓其中一單位內，有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。
澳洲，這片充滿野性與奇觀的南半球大陸，從壯麗的海岸線日出，到星空下的奇異地貌，再到歷史悠久的葡萄酒莊園，總能為旅人帶來無盡的驚喜。今次Yahoo購物專員精心挑選了七個最具人氣、最值得體驗的澳洲特色行程。準備好踏上這趟充滿冒險、自然與人文氣息的澳洲之旅了嗎？
大埔宏福苑發生五級火，災情嚴重，消防員日以繼夜撲滅。當中藝人湯怡的姐夫亦是消防員之一，湯怡的家姐袁家寶，就在社交網分享到家屬的心聲。
11月26日發生於大埔宏福苑的火災，無疑帶來了沉重的衝擊，不僅影響了直接受災者，更在社會層面激起廣泛的情緒反應。作為一名催眠治療師，我希望透過這篇文章，從身心靈及心理現象的角度，分享一些觀察與建議。探討如何在這樣的時刻中，照顧好自己的情緒，並尋找內在的平靜與力量。
聖誕節2025轉眼就到，準備聖誕禮物是節日必備環節。各位無頭緒的話，來來來，給你聖誕禮物實用大全，從$100起的禮物推薦，為你準備好送給男朋友女朋友、老公老婆另一半，甚至是閨密兄弟好友，以及親朋戚友、公司同事的交換禮物提案，都在這裡來個懶人包，給你聖誕禮物靈感指南！
大埔宏福苑五級火令全港關注，商界和民間繼續自發行動支援。餐飲集團東利多控股旗下的「譚仔三哥米線」和「譚仔雲南米線」都表示，周四（27 日）和周五（28 日）大埔指定分店都會為有需要的居民及救援工作人員送上免費堂食及外賣食物及飲品，他們可以自行前往分店享用餐點。
大埔宏福苑五級大火至今造成55人死亡，數千居民無家可歸。屈臣氏集團、一田、OK便利店、實惠等連鎖商戶協調人手及資源，向受影響住戶免費提供食水、枕頭、棉被、充電服務等，有需要人士可參考以下詳情。
【Now新聞台】大埔宏福苑周三下午發生五級火災，不少志願者到附近做義工，幫忙派發物資予災民。本台記者謝欣桐下午約1時在東昌街社區會堂所見，會堂外堆積了大量物資，門外張貼了不用再送來樽裝水的標示，有義工幫忙分配物資。車路停有幾輛義載的車輛，接載災民到其他庇護中心，也有幾輛電動車打開車尾門，將拖板連接到汽車，讓災民給電話充電。 #要聞
鑑於大埔宏福苑周三發生五級火災，多個新盤銷售活動決定延期。其中原定今日(28日)開賣兩個新盤，包括由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作的油塘「柏景峰」將會順延，稍後將會更新銷售安排，新銷售日期有待公布。 該盤原定今日展開次輪銷售150伙，扣除最高15%折扣優惠後，折實價427.46萬至
大埔宏福苑發生五級火警，周三（26日）下午2時51分，消息指由宏福苑宏昌閣外牆棚架開始起火，大火至今仍未熄滅，火警已造成至少增至55人死（包括一名殉職消防員）、72人傷、其中15人危殆、279人仍然失去聯絡。仁濟醫院、樂善堂、保良局、東華三院、信義會、李嘉誠基金會等多間社福機構/慈善團體為受影響家庭提供物資、餐點、經濟、殮葬、住宿、情緒諮詢、兒童托管及社工轉介等支援。 仁濟仁濟醫院董事局宣布從「仁濟緊急援助基金」中撥款港幣三百萬元，為死傷者家屬提供經濟援助，同時設立專項戶口接受捐款，盼社會各界伸出援手，一同為災民提供最實質的幫助。基金將優先用於為經濟困難的死者家屬提供援助，並會向每名遇難者家屬提供殮葬援助港幣二萬元。仁濟醫院董事局主席及團隊亦於火警發生後前往現場，向受影響居民發放包括充電寶、枕頭棉被、兒童及成人尿片、紙巾、即食麵等緊急應援物資，以解燃眉之急。仁濟六大震災救援項目及服務包括︰ 殮葬支援 情緒支援 兒童託管 長者照顧 經濟援助 物資援助【捐款辦法】網上捐款https://www.yanchai.org.hk/form_option/once轉數快仁濟醫院識別碼 812466
TVB 劇集劇情介紹
大埔宏福苑昨日發生嚴重火災，造成嚴重傷亡，火災至今仍未完全救熄。原定明日（28日）舉行的韓國音樂頒獎典禮MAMA會否舉行引起關注，今日一度傳出周潤發及楊紫瓊將缺席，不過，MAMA官方其後發聲明表示頒獎禮將繼續進行，未有提及周潤發及楊紫瓊會否缺席。晚上約11時，MakerVille於社交平台發文，宣布原定有份演出的MIRROR因大埔火災， 決定缺席頒獎禮。聲明如下：
Klook趁住Black Friday，一連4日推出日韓冬日及本地玩樂優惠低至買一送一，明天（11月28日）早上11點將有東京豐洲teamLab Planets TOKYO買一送一優惠，折後人均只需$94.5起，每張單再送eSIM一張，立即往下睇睇優惠詳情。
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。
一到放假，行山遠足已經成為不少人的娛樂活動。在此之前，大家可以準備定運動裝備，剛好Columbia有限時Black Friday優惠，多款行山鞋、運動服裝都有平，最平可低至31折！例如防水保暖外套，75折後減至$477，日夜溫差大，山上氣溫變幻莫測，非常值得入手。此外，簡單行郊遊路線人士還可以入手Boat Shoe，原價$506現在只需$159即可入手，大家感興趣快去入手！
BLACKPINK Jennie 要擔任「戀愛軍師」了！Jennie 將登上戀愛實境節目《換乘戀愛4》，擔任人氣戀綜的節目嘉賓，雖然暫未透露拍攝細節，但大家也非常期待「戀愛軍師」Jennie 的甜蜜戀愛觀！
楊千嬅本周六開始舉行一連六場演唱會，但就周三晚發生大埔宏福苑五級大火事故，決定將演唱會首場及周邊產品所有盈利撥捐東華三院，更呼籲圈中友好與歌迷
滙豐及恒生(0011.HK)聯合宣布，捐出3,000萬元，用於支援近日大埔宏福苑火災中受影響的家庭及個人的災後救援和重建工作。 滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，為是次受災人士深感難過並致以深切慰問，亦衷心感謝所有前線救援服務人員，包括一眾捨己為人的消防員。