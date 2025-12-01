大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
大埔宏福苑五級火｜美獅鋒味搖滾美食節捐出500萬港元 跨海支援火災居民
「美獅鋒味搖滾美食節」名義捐出 500 萬港元，支援受災居民的緊急援助與災後重建工作，即睇內文：
大埔宏福苑日前發生五級大火，造成巨大傷亡，災情震撼全港。面對這場悲劇，美高梅與鋒味控股發表聯合聲明，對遇難者致以深切哀悼，並對所有受影響居民表達最誠摯的慰問。兩個團體指災難牽動港澳兩地人心，經商議後決定透過「美獅鋒味搖滾美食節」名義捐出 500 萬港元，支援受災居民的緊急援助與災後重建工作，希望能讓區內家庭盡早恢復正常生活。
美食節成「跨海送暖」起點
於11月29、30日舉行的「美獅鋒味搖滾美食節 2025」，亦因大埔宏福苑火災而作出相應調整。大會表示，活動將成為象徵團結與鼓勵的「跨海送暖」起點，透過音樂與美食凝聚市民心靈，在困境中為受災家庭送上深切祝福。主辦單位強調，在沉重氛圍下，美食節將以更克制與正向的方式呈現，讓每位參與者都能以行動支持大埔居民，並將心意化為力量，寄望「逝者安息，生者堅強」。
港澳合力支持災後重建 企業冀帶動更多社會力量加入
美高梅與鋒味控股表示，「我們與香港市民同心同在，謹向所有受影響居民致以最誠摯慰問。」港澳兩地一向守望相助，此次聯合捐款500萬，用於向受災居民提供緊急援助，並支援社區重建工作，期望能幫助受災居民早日重建家園，恢復正常生活。願受影響居民早日重建家園，亦願所有前線救援人員平安無恙。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
過渡性房屋275單位可供宏福苑災民入住 豁免租金一段長時間
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，最終導致大量居民失去家園流離失所。房屋局局長何永賢昨日（28日）在社交平台上表示，全港有空置單位的過渡性房屋項目全部候命，隨時準備接收宏福苑受影響居民，各區共275個過渡屋單位可安排宏福苑受災居民入住。何又稱，明白居民會on.cc 東網 ・ 1 天前