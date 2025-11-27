大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
面對突如其來的災難，大埔社區與香港人展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖，即睇內文：
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場火勢仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區與香港人展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。
街坊發起物資接力 多間社區會堂成臨時避風港
火警發生後不久，大量街坊在「大埔 TAI PO」和「大埔人大埔谷」等社群平台主動發起物資接力，有住戶即時準備 18 箱水與 270 個飯盒，並呼籲街坊提供安全上落貨位置，以便將食物送往前線消防員、救護員及居民。亦有不在區內的街坊，仍主動聯繫公司倉庫提供飲品與餅乾，希望能送往需要支援的社區會堂。由於火勢仍未完全受控，不少街坊提醒大眾切勿靠近災場，以免阻礙救援工作，顯示社區在危難時刻仍能保持冷靜與秩序。
餐廳小店迅速響應 提供熟食、飲品與休息空間
多間區內小店在火警後迅速行動，以最直接的方式支援受災居民與救援人員。糖水店「糖水雄」宣布提早停止營業，將當晚所有熟食全數捐出，並列出願意提供休息地點的友好食肆，包括囍囍小廚、逸東餃子、和暢金廚及彩虹串燒等，方便街坊前往飲水、歇息及領取物資。
位於石門的「文具佬」亦在社交平台表示，其倉庫備有大量樽裝水及嘉頓餅乾，如有需要的社區會堂或街坊可直接聯繫協調運送。雖然因交通安全未能親自送往火場附近，但依然希望盡力支援。
另一方面，「天天燒鵝皇」指已將一批飯盒交由路邊大排檔代為轉交居民，而「彩虹串燒專門店」更一邊報告各社區會堂最新情況，一邊召集樽裝水、毛氈、維他奶等物資，強調絕不接受金錢，只希望以實際行動幫到有需要的人。
此外，「水門雞飯」亦分享派飯照片，希望以微小力量支援居民；Agape Garden 膳心小館則低調表示：「我們不懂說太多，只懂得做好食物，感謝社工幫忙分發。」
麥當勞及一田超市都伸出援手
連鎖集團也紛紛伸出援手。麥當勞宣佈，大埔區麥當勞（大埔墟、太和及昌運）會為受火災影響的居民提供免費食物及飲品。今早（27日）會安排送1,000份早餐到以下中心：東昌街體育館、東昌街社區會堂、富善社區會堂、太和鄰里社區中心、大埔墟社區會堂；一田超市則宣布，安排運送物資到廣福邨賽馬會大埔青少年綜合服務中心，包括：枕頭、棉被、毛氈、餅乾及零食、紙包飲品。
社區守望相助 大埔人在災難中展現最真摯的力量
大埔宏福苑的大火令人悲痛，但在災難中，區內居民、社福機構與本地小店所展現的速度、溫度與凝聚力，更讓不少港人感動。由街坊自發運送物資、餐廳自願提供熟食，到社區會堂提供容身之所，每一個舉動都成為寒夜裡的一束光。雖然火勢仍需時間完全撲滅，但香港人展現的互助精神，為這場悲劇寫下溫暖的一幕。願所有受影響的居民平安，願每位在前線拚搏的消防及救護人員得到最大的支持，亦願每位默默付出的街坊與小店獲得敬意
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
