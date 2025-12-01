大埔宏福苑五級火｜多間餐廳與酒吧全日營收捐作賑災 暖心小店不扣成本捐款：記住他們 將來要幫襯好好多謝

大埔宏福苑五級火造成重大死傷，全港陷入哀痛，但在悲劇之中，香港各區小店與飲食業者以行動展現最真摯的人情味。有些店舖在災後立即宣布把當日或整個週末的所有營業額不扣成本全數捐出，希望支援受災居民重建生活，其中不少更是小店或經營不易的餐廳。請好好記住這些出錢出力的店，有機會一定要去幫襯支持，好好多謝他們。

暖心芝作

獲選 2025 米芝蓮必比登推介的黑芝麻甜品店「暖心芝作」宣布，由 11 月 26 日起連續五天，旗下四間分店及網上購物平台的全部消費將全數捐出，並由店家額外補貼，確保最終捐款額達到 100 萬港元，用於「大埔宏福苑援助基金」。店家在官方留言表示，希望能用微薄力量支援災民的醫療、安置與重建，並向前線消防員、醫護與義工致敬，期望未來的日子仍然充滿希望與溫暖。

冇改錯名，果然暖心！（官方facebook截圖）

丸子天后

天后人氣小店「丸子天后」店主透露，與家人商量後臨時決定把11月28日全日收入共 8,707 港元全數捐予大埔宏福苑援助基金，「琴日我同屋企人臨時決定將昨日嘅收入捐俾大埔災民，希望金錢上幫到佢哋少少。我舖頭個位置比較入，人流會少啲，所以好倉猝咁寫咗兩張紙就行咗出去馬路旁希望多啲人睇到。昨日籌到嘅錢（港幣$8707）冇扣成本已經全部捐咗去大埔宏福苑援助基金（如圖），聽日返工都會貼返張捐款證明喺舖頭話返俾大家知我哋已經捐咗錢🫶🏻」並張貼捐款證明，讓客人知道每一分支持都已直達災民。

好有心，小店也出錢出力。（Threads圖片）

更張貼捐款證明，讓客人知道每一分支持都已直達災民。（Threads圖片）

泰泰

位於佐敦的泰國餐廳「泰泰」亦宣布，從11月29至30日的所有營收不扣任何開支，全數用作賑災。店主Quincy面對火災感慨發文：「天火縱無情，涓滴可成河，遠水亦甘露。小店這周末營收（不扣除任何開支）將悉數全捐救援機構或基金（當會慎選，你懂的）略盡綿力。懇請各位貴客同襄善舉，感謝惠愛。」希望讓小店的力量匯聚成一分安慰。

（官方facebook截圖）

Bistro Bon Bon

與「泰泰」同一老闆的法式餐館 Bistro Bon Bon 同步響應，店家在官方Facebook提到「大埔火災令人痛心疾首，衷心感謝消防員、醫護人員、義工以及各界人士的辛勤付出，在危急關頭勇往直前，拯救生命與財產，實乃真正的英雄。#bistrobonbon會將本週末（11月29-30日）的營業額，全數捐出，希望盡一點微薄之力，一同行善。」兩日的營業額將全數捐出，用行動向前線人員致敬，也盼為災後重建略盡綿力。

（官方facebook截圖）

Quinary、The Opposites 與 Draft Land

中環與銅鑼灣的 Quinary、The Opposites 與 Draft Land 宣布把 11 月 29 日的營業收入全數捐出，支援受大埔火災影響的人士。原文翻譯如下：「香港近期發生的悲劇令所有人深感痛惜，身為香港社區的一份子，我們希望盡己所能，幫助那些需要緊急援助和支持的人們。我們的酒吧 Quinary、The Opposites 和 Draft Land（中環及銅鑼灣店）將於11月29日（星期六）捐出全部營業收入，用於支持受大埔火災影響的人。我們向所有受大埔火災影響的人們致以最深切的慰問，並衷心感謝消防員和急救人員的無私奉獻。」捐款將交予香港紅十字會、仁濟醫院、保良局與香港流浪狗之家等慈善機構。

中環與銅鑼灣的 Quinary、The Opposites 與 Draft Land 宣布把 11 月 29 日的營業收入全數捐出。（官方instagram截圖）

香港人請記住這些溫度

今次大埔宏福苑火災帶來極大傷痛，但遍布各區的小店、甜品店、泰菜館、法式小餐館、酒吧等，用自己的方式寫下「香港精神」最動人的一頁。今時今日餐飲業有多難做，大家應該很清楚，他們收入有限，甚至面對經營壓力，仍毫不猶豫把一整天、甚至整個週末的營收捐出，只為向災民送上一分力量。這些小店未必賺很多，但卻願意把所有收入捐出去，我們一定要記住他們、將來有機會再幫襯支持。

