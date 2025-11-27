大埔宏福苑五級火｜193郭家駿主動運物資 江若琳開店通宵為災民提供食物 藝人落手落腳送暖

大埔宏福苑宏昌閣昨日下午（26日）發生嚴重火災，棚架起火後迅速蔓延，火勢在短短一小時內升至四級，傍晚再升為五級，波及附近多幢大廈。直至今晨，仍未完全救熄火災，火警已造成44人死、279人失聯下落不明，其中包括一名消防員殉職。這場火災成為全港最關注的新聞之一，不少市民與藝人都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手。

193郭家駿主動提供車輛運物資：不能救火也想盡力

ERROR 成員郭家駿（193）在火災發生後第一時間於社交平台發文，主動提出協助災區運送物資。他表示自己的車尾箱空間夠大，如有需要可將物資運往社區會堂或支援點，並希望盡自己所能幫助受災居民及前線人員。他再次發帖呼籲市民如有能力可前往物資站幫忙、捐血或協助轉發資訊，同時提醒大家在情緒低落時應暫時放下手機、聽歌或與朋友傾訴，保持身心狀態。郭家駿的貼文引起大量網民迴響，不少人感謝他願意身體力行，認為他的行動代表着「同舟共濟」精神，也讓人見證藝人真心關懷社區的一面。

廣告 廣告

ERROR 成員郭家駿（193）表示自己的車尾箱空間夠大，如有需要可將物資運往社區會堂或支援點。（Threads截圖）

193於IG story表示暫時各站物資充足。(IG截圖)

郭家駿的貼文引起大量網民迴響，不少人感謝他願意身體力行，認為他的行動代表着「同舟共濟」精神。(圖片：Deniskwok193@IG)

江若琳宣布丈夫餐廳通宵支援：免費食物與飲品給受災居民

藝人江若琳亦在社交平台宣布，丈夫蕭潤邦的餐廳「堅信號」將通宵營業，為受火災影響的居民免費提供食物與飲品。堅信號位於新達廣場，交通方便，成為不少受災居民及義工臨時補給點。網民紛紛留言感謝餐廳「雪中送炭」，災難發生時仍願意付出資源和時間的善舉尤為珍貴，形容這是真正的人間有愛。

藝人江若琳亦在社交平台宣布，丈夫蕭潤邦的餐廳「堅信號」將通宵營業，為受火災影響的居民免費提供食物與飲品。(FB截圖)

江若琳丈夫蕭潤邦的餐廳「堅信號」通宵營業，為受火災影響的居民免費提供食物與飲品。（圖片：elannek930@IG）

社區力量撐起災後支援 藝人與街坊共同展現香港精神

大埔宏福苑的五級大火帶來沉重傷痛，但在悲劇中，無論是區內街坊、社福機構、小店，還是193、江若琳等藝人，都以不同方式向災民伸出援手，讓災區在最黑暗的一夜仍然看見光亮。無論是運送物資、提供餐飲，或是轉發資訊、鼓勵大眾守望相助，這些行動都體現香港人一向的守望相助精神。面對突如其來的災難，社區與明星共同支撐着最前線的需要，也讓更多受困於恐慌與不安的居民感受到力量與溫暖。願所有受影響的居民平安，也願在前線拚搏的消防與救護員得到最大支持。

【相關報道】

不斷更新｜大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手

大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo

大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo

大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

頂好大光麵停產！金源食品宣布12月結業 告別57年茶餐廳經典大光麵 香港製造終不敵低價競爭？

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格