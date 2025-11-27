宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
大埔宏福苑五級火｜193郭家駿主動運物資 江若琳開店通宵為災民提供食物 藝人落手落腳送暖
這場火災成為全港最關注的新聞之一，不少市民與藝人都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手，即睇內文：
大埔宏福苑宏昌閣昨日下午（26日）發生嚴重火災，棚架起火後迅速蔓延，火勢在短短一小時內升至四級，傍晚再升為五級，波及附近多幢大廈。直至今晨，仍未完全救熄火災，火警已造成44人死、279人失聯下落不明，其中包括一名消防員殉職。這場火災成為全港最關注的新聞之一，不少市民與藝人都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手。
193郭家駿主動提供車輛運物資：不能救火也想盡力
ERROR 成員郭家駿（193）在火災發生後第一時間於社交平台發文，主動提出協助災區運送物資。他表示自己的車尾箱空間夠大，如有需要可將物資運往社區會堂或支援點，並希望盡自己所能幫助受災居民及前線人員。他再次發帖呼籲市民如有能力可前往物資站幫忙、捐血或協助轉發資訊，同時提醒大家在情緒低落時應暫時放下手機、聽歌或與朋友傾訴，保持身心狀態。郭家駿的貼文引起大量網民迴響，不少人感謝他願意身體力行，認為他的行動代表着「同舟共濟」精神，也讓人見證藝人真心關懷社區的一面。
江若琳宣布丈夫餐廳通宵支援：免費食物與飲品給受災居民
藝人江若琳亦在社交平台宣布，丈夫蕭潤邦的餐廳「堅信號」將通宵營業，為受火災影響的居民免費提供食物與飲品。堅信號位於新達廣場，交通方便，成為不少受災居民及義工臨時補給點。網民紛紛留言感謝餐廳「雪中送炭」，災難發生時仍願意付出資源和時間的善舉尤為珍貴，形容這是真正的人間有愛。
社區力量撐起災後支援 藝人與街坊共同展現香港精神
大埔宏福苑的五級大火帶來沉重傷痛，但在悲劇中，無論是區內街坊、社福機構、小店，還是193、江若琳等藝人，都以不同方式向災民伸出援手，讓災區在最黑暗的一夜仍然看見光亮。無論是運送物資、提供餐飲，或是轉發資訊、鼓勵大眾守望相助，這些行動都體現香港人一向的守望相助精神。面對突如其來的災難，社區與明星共同支撐着最前線的需要，也讓更多受困於恐慌與不安的居民感受到力量與溫暖。願所有受影響的居民平安，也願在前線拚搏的消防與救護員得到最大支持。
【相關報道】
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
