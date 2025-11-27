大埔宏福苑五級火｜火災事件的「情緒漣漪」，3個處理共情心理方法減輕無力感｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》

11月26日發生於大埔宏福苑的火災，無疑帶來了沉重的衝擊，不僅影響了直接受災者，更在社會層面激起廣泛的情緒反應。作為一名催眠治療師，我希望透過這篇文章，從身心靈及心理現象的角度，分享一些觀察與建議。探討如何在這樣的時刻中，照顧好自己的情緒，並尋找內在的平靜與力量。

（ Getty Images ）

火災事件的心理漣漪：情緒影響的普遍性

大型火災事件往往超越地理界限，透過媒體和社交網絡，迅速傳播至每個人的視野中。這次大埔宏福苑的火災，據報導造成多人傷亡和財產損失，許多人即使未親身經歷，也可能感受到焦慮、悲傷或無力感。

從心理學角度來看，這是人類本能的反應：我們的大腦在面對災難時，會激活「鏡像神經元」系統，讓我們不由自主地感受到他人的痛苦。這不僅是同情的表現，更是進化中形成的生存機制，幫助我們在群體中互助。

（Getty Images）

然而，當情緒持續累積，卻可能轉化為壓力或焦慮症狀，例如失眠、注意力分散，甚至是身體上的不適等。身邊的朋友或許會因目睹新聞畫面而感到不安，這是正常的反應。但若不及時處理，這些情緒可能放大，影響日常生活。在此，我建議可以嘗試一些簡單的自我調節方法。例如，練習深呼吸或正念冥想：每天花5至10分鐘，專注於呼吸的節奏，讓思緒從災難畫面中抽離。這不僅能降低皮質醇（壓力荷爾蒙）的水平，還能幫助大腦重置情緒狀態。如果情緒持續困擾，尋求專業心理輔導也是明智之舉，避免讓一時的波動演變成長期負擔。

（Getty Images）

共情力的雙刃劍：如何平衡理性與情感

在這樣的災難中，「共情力」往往成為焦點。有些人天生共情能力比較強，他們不僅能感受到受災者的痛楚，還可能將之內化為自己的情緒。這是人類美麗的一面，能促進社會連結和互助行為；但若過度，則可能導致「共情疲勞」，讓個人在情感上「受傷」，出現疲憊或無助感。

1. 控制共情力

從催眠治療的角度來看，共情力就像一扇窗戶，我們可以學習控制它的開合度。例如，在面對新聞時，先問自己：「我的情緒反應是否過於強烈？」這有助於引入理性元素，避免完全沉浸在情感中。

2. 設定「情緒界限」

另一個實用方法是設定「情緒界限」：每天限制瀏覽相關新聞的時間，例如僅在固定時段查看，甚至停止查看相關新聞，並在之後進行「接地」練習，如散步或接觸大自然，讓身心重新連結現實。

3. 難以釋懷，不妨記錄情緒日誌

此外，我們可以透過自我暗示來強化內在保護機制。例如「我能同情他人，同時保護自己的平靜」。這並非壓抑共情，而是讓它成為力量而非負擔。假如你發現自己因共情而難以釋懷，不妨試試記錄情緒日誌：寫下感受、原因及可能的積極行動，如捐款或參與社區支援，這能轉化被動的情緒為主動的療癒。

（Getty Images）

面對事件的自責與心痛：尋找內在的釋放

大家可能會發現，有些人即使與事件無直接關聯，卻可能產生自責或內疚感，例如「為何我無法幫助更多？」或「為何世界如此不公平？」這在心理現象中稱為「倖存者內疚」，常見於災難後的間接受影響者。它源於我們對公平與控制的渴望，當現實打破這些期望時，便容易陷入自我譴責的循環。

要鼓勵這些朋友，我會建議從慈悲心態出發：首先承認這些感受是人性的一部分，並非弱點。然後，透過認知重構來調整視角，例如將「我無能為力」轉為「我能從小事做起，貢獻一份力量」。在實踐中，可以嘗試感恩練習：每天列出三件值得感激的事，這能平衡負面情緒，重建內在穩定。

如果自責感強烈，催眠治療可提供額外的幫助。透過引導個案進入放鬆狀態，我們能探索潛意識中的根源，例如童年經驗或價值觀衝突，並植入釋放的暗示，如「我已盡力，現在選擇原諒自己」。這過程強調自我接納，而非強迫改變，讓個體逐步找回內心的平靜。

（Getty Images）

還有「我」陪你一起走這一段

如果情緒像一團解不開的結，卡在喉嚨、壓在胸口，請記得，你永遠不必獨自面對。

催眠治療就像一雙溫柔的手，帶你走進內心最安全的小房間。在那裡，我們可以把沉重的畫面輕輕放下，把恐懼轉成雲煙，把自責化成原諒。

你會發現，原來內心深處早就有一個聲音在說：「你已經很努力了，現在讓我來愛你。」

就算你暫時不想找治療師，也沒關係。

每天睡前給自己幾分鐘，做一個小小的「安全島想像」：

想像自己走到一個很溫暖的地方——也許是海邊、也許是一大片舒服的草地，也許是小時候的家、也許只是一團柔軟的光。在那裡，沒有新聞、沒有哭喊，只有安靜的愛包圍著你。讓這團光抱著你入睡，你值得被這樣抱著。

（Getty Images）

最後想對你說

“親愛的，

謝謝你願意在這個世界上留下眼淚，

謝謝你願意為陌生人留下關心，

謝謝你願意在痛的時候，還願意打開這篇文章，尋找一點光。

你不需要變得堅硬如石，你只要記得：

每當你覺得撐不下去的時候，

世界上總有一群人，和我一樣，

願意張開手臂說：「來，讓我抱抱你。你真的已經好叻了。」

願每一顆受傷軟弱的心，

最終都被溫柔縫合、都被光照亮。

你永遠不會是一個人。

我在這裡，也有很多和你一樣的人都在這裡。

深深地抱緊你。

你的催眠治療師上”

「願所有死者得以安息

願所有傷者及生還者早日康復

願所有受影響的家庭能勇敢堅強面對」

==========

Yahoo Style 專欄《心靈治療「為你娘」》by Winnie

作者簡介：Winnie一位註冊催眠治療師，並擁有超過8年直覺塔羅經驗的專業人士，自2017年開始踏足身心靈領域。作為一位心靈治療師，Winnie 擅長以關懷和個人化的方式，透過不同的工具和催眠治療技巧，幫助人療癒心靈。

網站：心靈治療師「為你娘」 Winnie IG

專欄頁：《心靈治療「為你娘」》

==========

