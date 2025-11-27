宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
大埔宏福苑五級火｜火災事件的「情緒漣漪」，3個處理共情心理方法減輕無力感｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
11月26日發生於大埔宏福苑的火災，無疑帶來了沉重的衝擊，不僅影響了直接受災者，更在社會層面激起廣泛的情緒反應。作為一名催眠治療師，我希望透過這篇文章，從身心靈及心理現象的角度，分享一些觀察與建議。探討如何在這樣的時刻中，照顧好自己的情緒，並尋找內在的平靜與力量。
火災事件的心理漣漪：情緒影響的普遍性
大型火災事件往往超越地理界限，透過媒體和社交網絡，迅速傳播至每個人的視野中。這次大埔宏福苑的火災，據報導造成多人傷亡和財產損失，許多人即使未親身經歷，也可能感受到焦慮、悲傷或無力感。
從心理學角度來看，這是人類本能的反應：我們的大腦在面對災難時，會激活「鏡像神經元」系統，讓我們不由自主地感受到他人的痛苦。這不僅是同情的表現，更是進化中形成的生存機制，幫助我們在群體中互助。
然而，當情緒持續累積，卻可能轉化為壓力或焦慮症狀，例如失眠、注意力分散，甚至是身體上的不適等。身邊的朋友或許會因目睹新聞畫面而感到不安，這是正常的反應。但若不及時處理，這些情緒可能放大，影響日常生活。在此，我建議可以嘗試一些簡單的自我調節方法。例如，練習深呼吸或正念冥想：每天花5至10分鐘，專注於呼吸的節奏，讓思緒從災難畫面中抽離。這不僅能降低皮質醇（壓力荷爾蒙）的水平，還能幫助大腦重置情緒狀態。如果情緒持續困擾，尋求專業心理輔導也是明智之舉，避免讓一時的波動演變成長期負擔。
共情力的雙刃劍：如何平衡理性與情感
在這樣的災難中，「共情力」往往成為焦點。有些人天生共情能力比較強，他們不僅能感受到受災者的痛楚，還可能將之內化為自己的情緒。這是人類美麗的一面，能促進社會連結和互助行為；但若過度，則可能導致「共情疲勞」，讓個人在情感上「受傷」，出現疲憊或無助感。
1. 控制共情力
從催眠治療的角度來看，共情力就像一扇窗戶，我們可以學習控制它的開合度。例如，在面對新聞時，先問自己：「我的情緒反應是否過於強烈？」這有助於引入理性元素，避免完全沉浸在情感中。
2. 設定「情緒界限」
另一個實用方法是設定「情緒界限」：每天限制瀏覽相關新聞的時間，例如僅在固定時段查看，甚至停止查看相關新聞，並在之後進行「接地」練習，如散步或接觸大自然，讓身心重新連結現實。
3. 難以釋懷，不妨記錄情緒日誌
此外，我們可以透過自我暗示來強化內在保護機制。例如「我能同情他人，同時保護自己的平靜」。這並非壓抑共情，而是讓它成為力量而非負擔。假如你發現自己因共情而難以釋懷，不妨試試記錄情緒日誌：寫下感受、原因及可能的積極行動，如捐款或參與社區支援，這能轉化被動的情緒為主動的療癒。
面對事件的自責與心痛：尋找內在的釋放
大家可能會發現，有些人即使與事件無直接關聯，卻可能產生自責或內疚感，例如「為何我無法幫助更多？」或「為何世界如此不公平？」這在心理現象中稱為「倖存者內疚」，常見於災難後的間接受影響者。它源於我們對公平與控制的渴望，當現實打破這些期望時，便容易陷入自我譴責的循環。
要鼓勵這些朋友，我會建議從慈悲心態出發：首先承認這些感受是人性的一部分，並非弱點。然後，透過認知重構來調整視角，例如將「我無能為力」轉為「我能從小事做起，貢獻一份力量」。在實踐中，可以嘗試感恩練習：每天列出三件值得感激的事，這能平衡負面情緒，重建內在穩定。
如果自責感強烈，催眠治療可提供額外的幫助。透過引導個案進入放鬆狀態，我們能探索潛意識中的根源，例如童年經驗或價值觀衝突，並植入釋放的暗示，如「我已盡力，現在選擇原諒自己」。這過程強調自我接納，而非強迫改變，讓個體逐步找回內心的平靜。
還有「我」陪你一起走這一段
如果情緒像一團解不開的結，卡在喉嚨、壓在胸口，請記得，你永遠不必獨自面對。
催眠治療就像一雙溫柔的手，帶你走進內心最安全的小房間。在那裡，我們可以把沉重的畫面輕輕放下，把恐懼轉成雲煙，把自責化成原諒。
你會發現，原來內心深處早就有一個聲音在說：「你已經很努力了，現在讓我來愛你。」
就算你暫時不想找治療師，也沒關係。
每天睡前給自己幾分鐘，做一個小小的「安全島想像」：
想像自己走到一個很溫暖的地方——也許是海邊、也許是一大片舒服的草地，也許是小時候的家、也許只是一團柔軟的光。在那裡，沒有新聞、沒有哭喊，只有安靜的愛包圍著你。讓這團光抱著你入睡，你值得被這樣抱著。
最後想對你說
“親愛的，
謝謝你願意在這個世界上留下眼淚，
謝謝你願意為陌生人留下關心，
謝謝你願意在痛的時候，還願意打開這篇文章，尋找一點光。
你不需要變得堅硬如石，你只要記得：
每當你覺得撐不下去的時候，
世界上總有一群人，和我一樣，
願意張開手臂說：「來，讓我抱抱你。你真的已經好叻了。」
願每一顆受傷軟弱的心，
最終都被溫柔縫合、都被光照亮。
你永遠不會是一個人。
我在這裡，也有很多和你一樣的人都在這裡。
深深地抱緊你。
你的催眠治療師上”
「願所有死者得以安息
願所有傷者及生還者早日康復
願所有受影響的家庭能勇敢堅強面對」
==========
Yahoo Style 專欄《心靈治療「為你娘」》by Winnie
作者簡介：Winnie一位註冊催眠治療師，並擁有超過8年直覺塔羅經驗的專業人士，自2017年開始踏足身心靈領域。作為一位心靈治療師，Winnie 擅長以關懷和個人化的方式，透過不同的工具和催眠治療技巧，幫助人療癒心靈。
專欄頁：《心靈治療「為你娘」》
==========
專欄相關文章：
「與其內耗自己，不如外耗別人」愛自己＝自私？4步學習如何「愛自己」做回真我｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
「內在小孩」是什麼？療癒自己先來喚醒內在純真的自我，催眠治療角度分析「人格發展」的核心｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
夢境是內心縮影？以催眠角度「解夢」，夢見「飛翔」有什麼意思？｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
澳洲自由行｜7大澳洲人氣特色行程！$25五星級酒莊品酒體驗、$500螢火蟲之旅
澳洲，這片充滿野性與奇觀的南半球大陸，從壯麗的海岸線日出，到星空下的奇異地貌，再到歷史悠久的葡萄酒莊園，總能為旅人帶來無盡的驚喜。今次Yahoo購物專員精心挑選了七個最具人氣、最值得體驗的澳洲特色行程。準備好踏上這趟充滿冒險、自然與人文氣息的澳洲之旅了嗎？Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
Jennie擔任《換乘戀愛4》「戀愛軍師」？以嘉賓身份加入人氣戀綜，偶像的戀愛觀、會聊前度嗎？
BLACKPINK Jennie 要擔任「戀愛軍師」了！Jennie 將登上戀愛實境節目《換乘戀愛4》，擔任人氣戀綜的節目嘉賓，雖然暫未透露拍攝細節，但大家也非常期待「戀愛軍師」Jennie 的甜蜜戀愛觀！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
宏福苑五級火災｜殉職消防員何偉豪家屬到殮房認屍
【Now新聞台】消防員何偉豪在大埔宏福苑五級火中殉職，其家屬到殮房認屍。何偉豪的遺體被送往沙田富山殮房，他的家屬在消防處福利組及心理服務組人員陪同下，到場辦理認屍手續。何偉豪現年37歲，在消防處工作9年，生前駐守沙田消防局，擔任「細搶」隊員。他在周三下午約3時到達火場，其後失去聯絡。消防搜索後在下午4時於宏昌閣對出空地找到他，當時他面部有燒傷，送往威爾斯親王醫院後，同日下午4時45分不治。宏福苑五級火．不斷更新#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
BTS隊長RM壓力爆棚致失眠，78小時僅睡一分鐘？5招天然改善失眠方法，擺脫安眠藥助一夜好眠
BTS隊長RM金南俊退伍後，在直播中坦言曾因巨大壓力失眠，連續78小時只睡一分鐘，ARMY聽了心碎一地！這位音樂天才扛著軍營任務，還要面對心理重擔，靠安眠藥苦撐一年多，至今仍對睡覺有陰影。今天向大家推介5招超實用天然改善失眠方法，讓你和RM一起甩開失眠魔咒。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
HOKA 為 Ora Primo EXT 兩款低調新色設計
繼早前推出「Black」與「Grey Skies」配色後，HOKA 今季再為 Ora Primo EXT 加入兩款新色：「Antique Olive」偏向低調大地色系，適合喜歡內斂搭配的穿著者；而「Squid Ink」則以帶紫色調的配色營造更具都會感的街頭氛圍。HYPEBEAST ・ 24 分鐘前
鄺玲玲封Dior大使！混血神顏全網戀愛、GL爆紅＋語言天才人設太完美，連私服都鬆弛又高級
鄺玲玲、Orm兩人在《我們的秘密》、《OnlyYou》中合體放閃，成功擄獲全球粉絲，這次跳出戲劇領域，用雙人魅力攻佔精品界，以令人無法移開視線的獨特氣場、直接晉升Dior新寵兒。鄺玲玲是誰？來自港泰血統的濃顏系神顏，天生就是鏡頭C位鄺玲玲出生於香港，爸爸是香港人、媽媽是...styletc ・ 20 分鐘前
TWICE Sana同款Prada手袋熱搜！「保齡球長型袋」秋冬回歸，從Charles & Keith親民價到名牌8款推介
Twice 的 Sana 近期多次以長型袋配搭不同造型，無論是甜美造型或輕鬆日常都能駕馭，成功帶起一股回歸熱潮。簡約、不浮誇，但看起來就是順眼又耐看——這種 quietly chic 的魅力，正好回應今季的穿搭需求。想入手一個能每天用、又不會退流行的手袋，長型袋確實值得留意。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
2026 Pantone春夏流行色！10款春夏紐約時裝周出現的色調，Dusty Rose霧面玫瑰浪漫迷人
來到年尾，又是時候來看看2026年的潮流走勢。Pantone 2026年度色會在12月5日發布，在這個年度色發布之前，也可以因應時裝周出現的色調來推測來年的潮流色調。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
2025年回顧｜4大人氣IP角色變旅遊朝聖地？即睇Chiikawa/POP MART/Jellycat/Sanrio功績
還有不足一個月便進入2026，是時候回顧一下2025吧！2025年掀起一輪IP角色熱潮如Chiikawa、Popmart、Jellycat、Sanrio等，從日本到韓國、從香港至中國內地，各大人氣角色紛紛走出框框，化身成主題樂園、商場打卡裝置、沉浸式展覽、Cafe與限定快閃活動，吸引粉絲特意飛往當地「朝聖」，成為今年旅遊界最具代表性的熱潮之一，立即一齊回顧2025年IP角色大亂鬥吧！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
雪花秀Sulwhasoo黑五Black Friday優惠激減25折起！皇牌再生精華半價／面膜每塊不用$35
人氣美妝及日用品店莎莎SaSa今年黑色星期五Black Friday優惠極吸引，不少人氣護膚及化妝品牌都有超強勁折扣，而當中最吸晴絕對是韓國貴婦級品牌雪花秀Sulwhasoo的優惠，品牌部份護膚品有限時低至25折，折後價分分鐘比免稅店更平，非常誇限！想知今次雪花秀Sulwhasoo黑五優惠有邊幾款抵買產品？即看內文！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Black Friday優惠2025｜東京豐洲teamLab Planets門票買一送一，人均$94.5起！即睇三大全新展區、近20個藝術裝置
Klook趁住Black Friday，一連4日推出日韓冬日及本地玩樂優惠低至買一送一，明天（11月28日）早上11點將有東京豐洲teamLab Planets TOKYO買一送一優惠，折後人均只需$94.5起，每張單再送eSIM一張，立即往下睇睇優惠詳情。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
ON Running跑鞋低至48折！Black Friday優惠「超舒服神鞋」Cloudsurfer Trail低至$840
來自瑞士的專業運動品牌ON Running，在短短十多年間便迅速崛起，成為全球跑鞋市場的黑馬。憑藉獨創的 CloudTec®緩震科技，為跑者帶來輕盈又穩定的腳感，深受運動員與潮流人士喜愛。平日ON Running跑鞋定價多在千元以上，而這次FARFETCH Black Friday狂歡季正是入手的好時機。活動折扣低至48折（精選商品低至6折再享額外8折），其中被譽為「超舒服神鞋」的Cloudsurfer Trail更只需$840即可擁有！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
10大高蛋白質食物排行榜！一文睇清蛋白質好處 飲蛋白粉即生暗瘡？減肥人士小心越飲越肥
減肥要食蛋白質？近年提到減肥，不少人都會提倡多吃蛋白質豐富的食物，甚至服用蛋白粉去增加吸收蛋白質，但你對蛋白質又知多少？植物蛋白跟動物蛋白又有甚麼分別？今次Yahoo Food就請來安曼營養師陳曼婷（Ariel Chan），為大家深入解答蛋白質的疑問！Yahoo Food ・ 8 小時前
Marimekko香港限定節日禮盒快閃8折！Black Friday優惠超人氣背包7折搶＋聖誕禮物入手家品套裝
喜歡Marimekko鮮明印花、色彩擺設的朋友，Black Friday優惠竟然見到這個品牌都有折！11.27-11.30超限時Marimekko減價，全系列產品一件85折；兩件8折，精選單品優惠低至7折，很難得，各位鎖定去入貨！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
「丼飯」為什麼叫這個名字？日本專家告訴你相關小知識＆美味吃法！
在白飯上放上各種配菜配著吃的「丼」料理，在日本有著どんぶり（丼飯）、どんもの（丼物）等大同小異的名稱，不過大家比較熟悉的應該是豬排丼、牛丼、親子丼等美食的名字，這些料理即使是在日本以外的地方也非常受到民眾喜愛。 這次我們請到日本一般社團法人「全國丼飯聯盟（全国丼連盟）」的理事伊藤小姐來為我們講述關於丼飯的相關小知識，舉辦過多次日本丼飯大賽之後，伊藤小姐對丼飯的理解比一般人更詳細認真，就讓我們一起來了解丼飯的起源與歷史，認識丼飯這看似簡單卻深奧的國民美食魅力！LIVE JAPAN ・ 33 分鐘前
大埔宏福苑五級火｜好心人欲購兩餸飯支援 小店為製250盒提早收舖 老闆霸氣拒收錢：我都想做 D 野
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，棚架起火後迅速蔓延至多幢樓宇，火災造成多人死傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，全城揪心。直至今晨，仍有不少熱心市民與餐廳小店都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手，當中包括有好心人在社交平台上分享一間佐敦兩餸飯小店全力支援大埔的窩心經過。Yahoo Food ・ 8 小時前
大埔直擊｜物資持續送達物資站 備乾糧及床上用品等供宏福苑居民領取
【Now新聞台】大埔宏福苑周三下午發生五級火災，各方全力支援，大量物資運送到大埔，以供宏福苑居民所用。本台記者謝欣桐今早約8時在廣福商場平台一個物資站，現場不斷有新物資送達，包括乾糧及床上用品等，亦有義工通宵留守。 現場所見，陸續有市民到補給站領取物資，如麵包及香蕉等，雖然大部分領取物資的並非宏福苑居民，但為免造成浪費，義工都照樣派發給到來的市民。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 1 小時前
「與其內耗自己，不如外耗別人」愛自己＝自私？4步學習如何「愛自己」做回真我｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
在這個快節奏的時代，「愛自己」不再只是一句流行語，而是一場關乎心靈自由與真我覺醒的旅程。我們常常被外界的期望、社會壓力或無窮無盡的待辦事項牽引，愛自己似乎成了一個遙不可及的目標。然而，為何我們總在關係中迷失自己？愛自己是否真的會讓我們變得自私？如何在愛自己的同時，與他人建立更真摯的連結？Yahoo Style HK ・ 1 天前
小栗旬新片背後內幕曝光！ 四寶爸深夜跟韓國女神撒糖！
說真的，小栗旬這號人物，誰還記得他13歲就在NHK大河裡跑龍套？Japhub日本集合 ・ 1 小時前