大埔宏福苑火災｜農夫山泉捐款1500萬港元現金+物資 首批飲用水送達現場

大埔宏福苑於11月26日發生的五級大火造成嚴重傷亡，災情牽動全港市民的心。在各界全力搜救之際，農夫山泉於27日宣布向災區捐贈總值 1,500 萬港元的現金及物資，以實際行動支援受災居民及前線救援工作。

1000萬現金＋500萬物資專項援助

面對宏福苑多棟住宅受災的嚴峻情況，農夫山泉為了協助受影響的居民渡過難關，集團決定捐出合共 1,500 萬港幣。當中款項分配如下：

1,000 萬港幣現金：專項用於受災居民的緊急救助金，以及日後的災後恢復與重建工作。

5,000 萬港幣物資：包括飲用水及各類飲料，確保災民及救援人員在物資上得到即時補給。

首批飲用水極速送達

救災刻不容緩，農夫山泉表示，首批救援物資已在第一時間運抵大埔。這批飲用水和飲料已順利送達大埔區內的庇護中心及火災受災現場。農夫山泉在聲明中強調，災情牽動人心，公司全體上下心繫香港同胞的安危。除了首階段的資金與物資援助外，公司承諾將持續關注災情進展，並願與香港社會各界攜手合作，為日後漫長的災後重建工作貢獻力量，與大埔社區共同守望、共渡難關。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

