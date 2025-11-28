宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
大埔宏福苑火災｜農夫山泉捐款1500萬港元現金+物資 首批飲用水送達現場
農夫山泉於27日宣布向災區捐贈總值 1,500 萬港元的現金及物資，即睇內文：
大埔宏福苑於11月26日發生的五級大火造成嚴重傷亡，災情牽動全港市民的心。在各界全力搜救之際，農夫山泉於27日宣布向災區捐贈總值 1,500 萬港元的現金及物資，以實際行動支援受災居民及前線救援工作。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
1000萬現金＋500萬物資專項援助
面對宏福苑多棟住宅受災的嚴峻情況，農夫山泉為了協助受影響的居民渡過難關，集團決定捐出合共 1,500 萬港幣。當中款項分配如下：
1,000 萬港幣現金：專項用於受災居民的緊急救助金，以及日後的災後恢復與重建工作。
5,000 萬港幣物資：包括飲用水及各類飲料，確保災民及救援人員在物資上得到即時補給。
首批飲用水極速送達
救災刻不容緩，農夫山泉表示，首批救援物資已在第一時間運抵大埔。這批飲用水和飲料已順利送達大埔區內的庇護中心及火災受災現場。農夫山泉在聲明中強調，災情牽動人心，公司全體上下心繫香港同胞的安危。除了首階段的資金與物資援助外，公司承諾將持續關注災情進展，並願與香港社會各界攜手合作，為日後漫長的災後重建工作貢獻力量，與大埔社區共同守望、共渡難關。
【相關報道】
大埔宏福苑五級火｜好心人欲購兩餸飯支援 小店為製250盒提早收舖 老闆霸氣拒收錢：我都想做 D 野
大埔宏福苑五級火｜193郭嘉駿主動運物資 江若琳開店通宵為災民提供食物 藝人落手落腳送暖
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
頂好大光麵停產！金源食品宣布12月結業 告別57年茶餐廳經典大光麵 香港製造終不敵低價競爭？
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
其他人也在看
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 21 小時前
大埔宏福苑五級火｜193郭嘉駿主動運物資 江若琳開店通宵為災民提供食物 藝人落手落腳送暖
大埔宏福苑宏昌閣昨日下午（26日）發生嚴重火災，棚架起火後迅速蔓延，火勢在短短一小時內升至四級，傍晚再升為五級，波及附近多幢大廈。直至今晨，仍未完全救熄火災，火警已造成44人死、279人失聯下落不明，其中包括一名消防員殉職。這場火災成為全港最關注的新聞之一，不少市民與藝人都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手。Yahoo Food ・ 22 小時前
宏福苑五級火｜馬會捐一億 李嘉誠基金會、李兆基基金各捐 3 千萬元 新地、周大福、信和各捐 2 千萬元｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至周四（27 日）中午焚燒接近 24 小時，商界和民間機構陸續宣布撥出款項協助救災。其中，李嘉誠基金會宣布捐出 3,000 萬元，周大福集團捐出 2,000 萬元，小米、騰訊，安踏體育都分別表示會捐出 1,000 萬元。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
香港高樓火災接近受控 死亡人數繼續上升
【彭博】-- 香港消防處預計將在晚間徹底撲滅高層建築群火災。火勢已造成至少83人遇難，是香港數十年來最嚴重的火災事故。消防處副處長陳慶勇周五凌晨在新聞發布會上表示，目前滅火行動大致完成，會破門進入七棟大樓所有單位，確保無其他被困人士，預計周五上午9時完成。目前尚不清楚火災發生後仍有多少人下落不明。大火席捲的大埔宏福苑住宅區曾居住約4,600人。陳慶勇表示，搜救行動完成後，相關部門將核實失蹤人數。這場始於周三下午的大火直至周四才大致得到控制，但部分公寓仍可見零星火苗。起火點位於耗資3.(第一段起新增消防處發布會內容)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 5 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 澳洲總理、英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
宏福苑五級火增至 65 死 政府設 3 億援助基金｜馬會捐一億、李嘉誠基金會撥款 8,000 萬元｜多位藝人伸出援手｜11 月 27 日・Yahoo 晚報
晚安，今天是 11 月 27 日 星期四。受東北季候風影響，廣東沿岸天氣非常乾燥且風勢頗大。預計明日早上清涼，市區最低氣溫約 16 度，新界再低兩三度。日間大致天晴，最高氣溫約 22 度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo
關注外傭的亞洲移居人士聯盟（The Mission For Migrant Workers, MFMW）和白恩逢之家（Bethune House Migrant Women’s Refuge, BHMWR）向所有受大埔火災影響的人士表示深切慰問，包括本地居民以及在社區擔任重要護理工作的外籍家庭傭工。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資
京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（ 26 日）下午發生的五級火警，至今造成嚴重傷亡。行政長官李家超與多名官員今日（ 27 日）凌晨會見記者，其中保安局局長鄧炳強指，由於火勢蔓延速度異常快速，情況並不尋常，事件已交由警方循刑事方向調查。行李家超表示，火災至今造成 36 人死亡，另有 279 人失聯，現時有 29 名傷者仍在醫院留醫，其中 7 人情況危殆。李家超表示，警務處和消防處已成立專責小組調查火警，並會將事件送交死因庭。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔五級火災救援 | 仁濟、樂善堂、保良局、東華三院等社福機構 為災民提供經濟、殮葬、住宿及情緒支援
大埔宏福苑發生五級火警，周三（26日）下午2時51分，消息指由宏福苑宏昌閣外牆棚架開始起火，大火至今仍未熄滅，火警已造成至少增至55人死（包括一名殉職消防員）、72人傷、其中15人危殆、279人仍然失去聯絡。仁濟醫院、樂善堂、保良局、東華三院、信義會、李嘉誠基金會等多間社福機構/慈善團體為受影響家庭提供物資、餐點、經濟、殮葬、住宿、情緒諮詢、兒童托管及社工轉介等支援。 仁濟仁濟醫院董事局宣布從「仁濟緊急援助基金」中撥款港幣三百萬元，為死傷者家屬提供經濟援助，同時設立專項戶口接受捐款，盼社會各界伸出援手，一同為災民提供最實質的幫助。基金將優先用於為經濟困難的死者家屬提供援助，並會向每名遇難者家屬提供殮葬援助港幣二萬元。仁濟醫院董事局主席及團隊亦於火警發生後前往現場，向受影響居民發放包括充電寶、枕頭棉被、兒童及成人尿片、紙巾、即食麵等緊急應援物資，以解燃眉之急。仁濟六大震災救援項目及服務包括︰ 殮葬支援 情緒支援 兒童託管 長者照顧 經濟援助 物資援助【捐款辦法】網上捐款https://www.yanchai.org.hk/form_option/once轉數快仁濟醫院識別碼 812466ESDlife 生活易 ・ 17 小時前
【圖輯紀錄】宏福苑五級火︱逾800 消防員日夜奮戰 無情火縱噬七廈 不滅救火英雄光輝︱Yahoo
大埔宏福苑於 11 月 26 日晚上發生五級火警，火舌吞噬了屋苑七座大廈，這場罕見的特大火災造成驚人傷亡，消防處動員逾 800 人參與行動。截至 11 月 28 日早上已造成至少 94 人死亡，當中包括一名殉職的消防員，另有 76 人受傷，傷者中包含 11 名在前線奮戰的消防員。消防表示，滅火行動已經大致完成，周五早上九時前會完成所有單位爆破，確保沒有被困人士。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級大火釀嚴重死傷 廉署立專組查大維修涉貪疑雲
大埔宏福苑早前發生五級大火，火勢由正在進行外牆大維修工程的棚架燃起，迅速蔓延多幢大廈，造成嚴重死傷，被指是近年最嚴重的屋苑火警之一。 火警由三級升至五級並延燒超過一日，多名居民一度被困，需要大規模疏散，當中包括殉職及受傷的消防員。Fortune Insight ・ 17 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周五（28日）早上 6 時已造成 94 死 76 傷，包括有消防員殉職，至少 279 人失聯。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災 李嘉誠、馬雲、雷軍等富豪捐款
據《央視》報導，香港特區政府消防處周四（27 日）公布數據顯示，截至 22 時，香港新界大埔火災已造成 75 人遇難，另有 76 人受傷。鉅亨網 ・ 5 小時前