大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知

農曆新年期間不少港人喜歡到寺廟參拜，為新一年祈求平安好運！環境清幽的大埔慈山寺宣佈2026年年初一至初七（2026年2月17日至2月23日）舉行「新春花供禮佛」，一連7日免費開放予公眾人士進內參與。想在觀音聖像下賞花禮佛、洗滌心靈？要盡快到官網登記預約啦！

位於大埔洞梓的慈山寺，佔地約50萬平方呎，為漢傳佛教寺院，由李嘉誠先生興建。（圖片來源：Getty Images）

一連7日「新春花供禮佛」：賞桃花、供水祈福

大埔慈山寺每年新春活動都備受大眾歡迎，即將到來的丙午年（馬年）農曆新年，慈山寺由正月初一（2026年2月17日）至正月初七（2月23日）舉行「新春花供禮佛」。屆時寺內栽種的桃花將迎來盛開期，大家在觀音聖像前轉運、祈福同時，也可以一同賞花行大運。

慈山寺由正月初一（2026年2月17日）至正月初七（2月23日）舉行「新春花供禮佛」。（圖片來源：慈山寺）

即日起網上登記

有意進內參與「丙午年新春花供禮佛」活動的話，即日起可以到大埔慈山寺官網登記預約「參學」。網試登記分有2種：個人1至6人、團體20至50人，個人登記者可以同一時間為5位同行者，登記參學一經確認，登記人將於1小時內收到確認電郵，內容包括參學編號、參學日期、進寺時間及參學人數，進寺時必須向工作人員出示電郵或參學編號。

入寺須知

閣下在本寺內參學的任何時間請穿著莊重的服裝（如有袖上衣、長褲、七分裙或七分褲）。例如，無袖上衣、迷你裙、熱褲、短褲皆被視為不莊重的服裝。 十二歲以下小童在本寺內逗留的任何時間應有成人陪同。請在任何時候監督閣下同行的小童。 嚴禁在本寺內吸煙或點燃香燭、冥鏹、有害或易燃物品。 請勿携帶任何香煙、酒精飲品、葷食、海產、香燭、冥鏹、有害或易燃物品進本寺。 請勿在本寺內咀嚼口香糖或吹波糖，或於本寺內非指定範圍內飲食。

寺院依自然環境布局而建，坐擁八仙嶺和船灣淡水湖的清幽環境，分有主佛殿區、觀音聖像區和慈山寺佛教藝術博物館等部分。（圖片來源：Getty Images）

大埔慈山寺交通

專線小巴20B： 於大埔墟站轉乘，至洞梓路與汀角路交界下車，步行約10分鐘。 專線小巴20C： 於大埔墟站轉乘，䃟頭角下車，沿洞梓路步行約20分鐘。 新界巴士75K： 於大埔墟站轉乘，至䃟頭角站下車，沿洞梓路步行約20分鐘。 新界巴士275R（星期日及公眾假期行駛）： 於大埔墟站轉乘，至䃟頭角站下車，沿洞梓路步行約20分鐘。

慈山寺「丙午年新春花供禮佛」

地址：大埔普門路88號（地圖按此）

日期及時間：2026年2月17日至2月23日，上午9時30分至下午5時30分

預約登記：按這裡

