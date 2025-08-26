大威廉絲45歲重返美網 奮戰3盤惜敗捷克穆霍娃

（法新社紐約26日電） 以45歲之姿重返美國網球公開賽的名將大威廉絲（Venus Williams），今天雖然努力奮戰至第3盤，仍然不敵大會第11號種子穆霍娃（Karolina Muchova）。

這場比賽，大威廉絲最終是以3比6、6比2、1比6敗陣。

大威廉絲在闊別球場16個月後，7月重拾球拍並獲得美網正賽的外卡。不過這位美國名將今天未能跨越第一道關卡，首戰敗給29歲的捷克對手穆霍娃。

大威廉絲1994年轉為職業球員時，穆霍娃甚至還沒出生。

大威廉絲自2023年美網首輪出局，就再也沒有參加過大滿貫單打比賽。她自2021年溫布頓網球公開賽闖入第2輪後，還未在任何大滿貫級別賽事中贏過1場。

然而，今天艾許球場（Arthur Ashe Stadium）這場興味盎然的比賽，大威廉絲讓人一瞥她強大的網球天賦，過去她曾以此7度拿下大滿貫單打冠軍，其中包括5次溫網后座。

大威廉絲今天開局緩慢，不過首局被破發後隨後展開強勢反攻，將比數扳成2比2平手。

穆霍娃保住發球局將比數帶到5比3，隨後再次破發拿下第1盤。大威廉絲最後在盤點上的雙發失誤，引得觀眾陣陣嘆息。

第2盤比賽局勢反轉，穆霍娃完全沒有任何氣勢，大威廉絲首局就率先破發，隨後在第7局再次破發並以5比2領先，最後將比賽帶到決勝的第3盤。

然而大威廉絲在第3盤明顯力不從心，穆霍娃早早破發後就以3比0領先並保持優勢，最終鎖定勝利。