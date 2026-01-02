大威獲外卡 睽違5年重返澳網

（法新社墨爾本2日電） 坐擁7座大滿貫賽單打冠軍的美國球星大威廉絲（Venus Williams）今天獲得澳洲網球公開賽外卡參賽資格，將以45歲之齡成為澳網歷來最年長的女單選手。

這將是大威自2021年以來首度打墨爾本球場（Melbourne Park）會內賽。

她說：「我很高興能回到澳洲，期待在澳洲的夏季比賽。」

她還說：「我在那裡有許多難忘回憶，感謝有機會回到這個對我職業生涯意義重大的地方。」

大威2003年和2017年獲得澳網女子單打亞軍，曾5度贏得溫布頓網球錦標賽單打冠軍，以及2座美國公開賽單打冠軍。

她將超越日本網球傳奇伊達公子的紀錄，成為澳網會內賽史上最年長女單選手。伊達公子2015年以44歲之齡出戰澳網，首輪即遭淘汰。

大威預計下週將打奧克蘭菁英賽（Auckland Classic），為1月18日到2月1日舉行的澳網熱身。