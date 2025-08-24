移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
大威第25度參戰美網 熱情不減持續挑戰
（法新社紐約23日電） 45歲的大威廉絲（Venus Williams）將生涯第25度挑戰美國網球公開賽，她今天表示十分期待本屆賽事。
大威堪稱網壇標竿性人物，這一次有可能是她職業生涯最後一次挑戰美網女單，並將於25日首輪賽事中挑戰大會11種子的捷克對手穆霍娃（Karolina Muchova）。
大威目前世界排名610，自大會取得外卡資格後，坦言「超級興奮能回歸」美網賽場。
她告訴媒體說：「這永遠不嫌膩，反而愈來愈讓人雀躍。」
大威離開網壇16個月後，今年7月剛回歸，在華盛頓公開賽（Washington Open）首役旗開得勝，卻在第2輪止步。
大威28年前首度征戰美網，1997年當時17歲的她一路闖進決賽，最後敗給瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）。
她自此一步步奠定在女子網壇的傳奇地位，除了摘下大滿貫女單7冠，還與妹妹小威廉絲（Serena Williams）聯手捧回14座大滿貫女雙金盃。
儘管職業生涯戰功顯赫，大威今天說，她對網球的熱情絲毫未減，「我熱愛這一行，是我快樂的泉源。」
其他人也在看
海地赤貧又飽受幫派滋擾 美洲國家組織籲國際伸援手
（法新社邁阿密23日電） 美洲國家組織（OAS）呼籲國際提供更多資金和支持，以緩解海地社會赤貧、長期不穩定和幫派暴力猖獗的困境，並說一些南美洲國家願意提供兵力協助維安。他說，一些南美洲國家願意提供兵力。（法新社 ・ 8 小時前
全運會｜保齡球群眾賽事結束 港隊男女子團體分列第5與第9名
全運會群眾比賽保齡球項目決賽3日賽事結束。綜合3日賽事，男子團體冠軍由廣西奪得，以3分之差壓過獲亞軍的湖北，至於四川獲季軍，港隊名列第5；女子團體金牌由江蘇取得，安徽及湖北分別獲得銀牌及銅牌，港隊排第9。 至於今日舉行的五人隊際賽，男子組前三名排名依次為湖北，四川及廣東，港隊排在第7，女子組的前三名依次為江蘇，湖北及廣西，港隊排第8。 本港男子代表隊成員謝樂生表示，視首日個人賽為汲取經驗，認為自己在今日隊際賽時的表現發揮得較好，他說雖然未能踏上頒獎台，但成績較預期理想，他感謝家人及朋友支持，形容現場氣氛熱烈，期望保齡球項目再獲納入全運會項目。 本港女子代表隊成員李詠茵表示，三日比賽期間有發揮得較好，亦有失誤之處，她會繼續努力訓練，希望再有機會參與保齡球賽事，與其他地方球手交流競技。香港電台-大中華 ・ 2 小時前
北京天安門舉行紀念抗日戰爭勝利80周年大會第三次綜合演練
北京天安門舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會第三次綜合演練。 演練昨日下午5時至今日清晨5時進行，相關紀念活動新聞中心表示，這是一次全流程、全要素預演，亦是紀念大會最後一次綜合演練，包括紀念大會儀式（含閱兵）、轉場、觀眾組織及應急處置等各項內容，重點檢驗各流程、各環節的銜接配合，為正式活動的成功舉辦打下堅實基礎。 新華社報道，演練現場各環節組織有序、轉承緊湊、運行順暢，達到預期目標，圓滿結束。北京市有關方面表示，感謝市民和遊客支持。香港電台-大中華 ・ 8 小時前
廣東過去一周新增報告336宗基孔肯雅熱本地個案
廣東省疾控局表示，過去一星期，全省新增報告336宗基孔肯雅熱本地個案，其中佛山有206宗、廣州62宗、湛江15宗、潮州13宗、深圳9宗、河源、惠州、東莞、珠海、陽江、韶關、江門、茂名、梅州、揭陽都有病例。 廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，廣東各地持續開展以控制蚊媒密度為主的防控工作，近期疫情態勢總體平穩，以散發為主。但全球基孔肯雅熱疫情高發，境外輸入風險持續存在；廣東省大部分地區處於蚊媒活躍期，叠加颱風、降雨等天氣影響，疫情防控仍然不能鬆勁。香港電台-大中華 ・ 5 小時前
北韓在美韓峰會前試射新型防空導彈 韓媒稱或針對美韓聯合軍演
北韓在南韓總統李在明與美國總統特朗普會晤之前，試射兩種新型防空導彈，檢驗經改良的導彈戰鬥性能，領袖金正恩參觀試射。官方朝中社表示，武器系統對各種空中目標，具備優越的快速反應作戰能力，經改良的兩種彈頭技術特點非常適合於消滅各種空中目標。 美韓總統星期一在華盛頓會面，韓聯社報道，北韓這次試射可能是針對正進行的美韓大規模聯合軍演。今次試射亦在南韓確認日前在中部戰線非軍事區內，向兩韓軍事分界線附近的部分北韓軍人警告射擊之後進行，平壤早前批評南韓軍方嚴重挑釁。香港電台-國際 ・ 9 小時前
謝鋒：中美同為全球最重要農業生產和消費大國 完全可優勢互補
中國駐美國大使謝鋒表示，中美同為全球最重要的農業生產和消費大國，雙方完全可以優勢互補。農業不應被政治化，農民不應為貿易戰埋單，禁限中國公民、企業購買農地，純屬以國家安全為名、行政治操弄之實，是以一己之私綁架中美農業合作。 謝鋒過去的星期五在華盛頓出席中美大豆產業合作夥伴早餐會演講時又說，中美農業交流合作不僅豐富了兩國消費者的菜籃子，更鼓起了美國農民的錢袋子，為中美農業轉型升級提供了不少金點子。 他呼籲兩國產業協會和企業做辛勤耕耘的農夫，既要除蟲，對將經貿問題泛政治化、泛安全化大聲說不，亦要育種，多行開拓之舉、多揚共贏之帆，讓中美農業合作枝繁葉茂、健康成長。香港電台-大中華 ・ 6 小時前
北京長安街沿途擺放十組大型紀念抗戰主題花壇 吸引民眾拍照留念
今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，距離9月3日北京閱兵還有一個多星期，北京市面洋溢紀念抗戰的氣氛，長安街沿途擺放了十組大型主題花壇，吸引北京市民及遊客拍照留念。 在建國門長安大戲院前，有巨型花壇，寫有「隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」字樣，吸引不少市民及遊客。北京居民呂先生形容，花壇具紀念意義，即使較國慶主題花壇簡約，但晚上亮燈亦好看。 東單、西單及復興門的大型主題花壇，包括有「銘記歷史，緬懷先烈」字樣，以及保衛華北、長城等抗戰元素，亦有以不同顏色的植物併湊出不同職業打扮的人像，象徵國家因各行各業的努力而欣欣向榮；另有花壇含「雪龍2」號破冰船及機械人等元素，象徵科技強國。 居民李女士說，十分期待閱兵，可向世界展示國家的強大。來自山東的旅客孟女士則形容，花壇亮燈後效果震撼，打算閱兵後帶小朋友前來欣賞並教育有關抗戰的歷史。 北京市政府發通告提醒，為保證紀念活動飛行活動的安全，即日起至9月3日午夜，除了籌辦組織的飛行活動，以及和平鴿、氣球等專項放飛活動外，東城、西城、朝陽等9個區的行政區域，禁止升放無人機、風箏、氣球、孔明燈等。香港電台-大中華 ・ 10 小時前
川普讚德州新選區地圖 助共和黨維持國會多數
（法新社休士頓23日電） 美國總統川普今天盛讚德州參議會通過新的國會選區劃分圖，說這是協助共和黨在明年期中選舉維持國會多數的「絕佳機會」。川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，新的選區劃分圖「將讓德州優秀民眾有絕佳機會於2026年期中選舉選出5名新的MAGA共和黨人，對『美國優先』議程而言是重大勝利」。法新社 ・ 9 小時前
伊利諾伊州州長形容特朗普計劃派國民警衛隊到芝加哥是濫權
美國民主黨籍的伊利諾伊州州長普里茨克回應總統特朗普計劃派遣國民警衛隊到芝加哥，形容特朗普濫權和正試圖製造危機。他說，沒有任何緊急情況可以證明派遣國民警衛隊到當地是合理。 特朗普日前在白宮橢圓形辦公室接受多個傳媒訪問時說，芝加哥可能成為聯邦政府整治犯罪的下一個城市。他又說，聯邦政府派出國民警衛隊後，首都華盛頓正成為世界上最安全的地方之一。接下來，國民警衛隊將被派往其他地方，讓全國各地城市都變得安全。 今年6月，特朗普在未獲民主黨籍的加州州長紐森同意的情況下，向洛杉磯派遣國民警衛隊，8月又以打擊犯罪為名向華盛頓部署國民警衛隊。香港電台-國際 ・ 5 小時前
加拿大總理卡尼訪問烏克蘭 料將晤澤連斯基
加拿大總理卡尼訪問烏克蘭，是他上任總理之後首次正式訪問當地。 卡尼在社交媒體發文，說此行正值烏克蘭獨立日，是烏克蘭歷史上的重要時刻。卡尼說，加拿大將會加強對烏克蘭的支持，致力實現烏克蘭的公正持久和平。 加拿大廣播公司引述隨行官員報道，卡尼將以特邀嘉賓的身份，參與烏克蘭獨立日慶祝活動，並與總統澤連斯基會談。預料兩人會討論追加軍事援助的細節、以及研究合作生產國防裝備的可能性。香港電台-國際 ・ 5 小時前
國台辦：民眾再對民進黨惡鬥鬧劇說不 表明「台獨」分裂不得人心
在北京，國台辦被問到對台灣民意代表大罷免昨日進行第二輪投票，國民黨守住全部席位的投票結果有何評論，發言人朱鳳蓮表示，注意到有關情況，指出繼上月26日首輪投票後，台灣民眾再次對民進黨打壓異己、撕裂社會的惡鬥鬧劇說不，充分表明任何「台獨」分裂及政治操弄都不得人心，必然失敗。香港電台-大中華 ・ 10 小時前
烏克蘭獨立紀念日 加拿大總理卡尼抵基輔出席
（法新社基輔24日電） 世界多國領袖致力推動俄烏戰爭結束之際，加拿大總理卡尼今天抵達烏克蘭首都基輔，參與烏國獨立紀念日慶祝活動。卡尼（Mark Carney）抵達基輔時在社群媒體X平台發文寫道：「值此烏克蘭獨立紀念日，以及他們國家歷史的關鍵時刻，加拿大正投注更多支持與努力，為烏克蘭實現公正且持久的和平。」法新社 ・ 3 小時前
莫斯科玩具店發生氣體爆炸1死多傷
俄羅斯首都莫斯科一間玩具店發生氣體爆炸，造成最少1人死亡。 警方封鎖現場調查，並有多輛警車和消防車戒備。爆炸發生在莫斯科市中心盧比揚卡廣場的中央兒童商店，消息指有氦氣罐爆炸，莫斯科市長說，爆炸造成1人死亡，多人受傷。 玩具店所在的大樓有多間餐廳、商店和戲院，當局已經疏散大樓內的人。香港電台-國際 ・ 1 小時前
挪威聯同德國向烏克蘭提供新一輪軍事援助
挪威宣布聯同德國，向烏克蘭提供新一輪軍事援助。 挪威首相斯特勒發聲明，表示將會貢獻70億挪威克朗、折合接近7億美元，用於烏克蘭的空中防禦，包括兩套愛國者防空系統及導彈，挪威亦會參與採購德國製造商的防空雷達和防空系統。 這批軍援將會透過德國向烏克蘭發放，斯特勒說，挪威正和德國密切合作，支持烏克蘭保衛國家，保護平民免受俄羅斯空襲。香港電台-國際 ・ 4 小時前
全運會｜保齡球群眾賽事完結 羅淑佩稱參賽者對安排有很好評價
全運會群眾比賽保齡球項目決賽完成一連3日賽事。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，賽事運作暢順，共有160名來自內地各省市、香港和澳門共27支隊伍參與，不論技術官員和球員對場地設施、賽事組織流程以及住宿接待安排有很好評價。 羅淑佩說，有部分港隊球員反映球道適應情況受影響，認為運動員需要汲取經驗，亦有球員反映空調太凍、需要保暖等小問題，之後會再作改善。 羅淑佩提到，全運會香港賽區競賽項目將於10月底陸續展開，首批賽事的4個競賽項目門票將於本月28日開始發售，粵港澳三地共同採用同一平台購票，期間需要使用賽區認可的有效入境身份證明文件，換言之市民購買香港和澳門賽區門票，可使用香港身份證、廣東賽區項目需使用回鄉證。她又指，殘特奧會的大眾項目輪椅舞蹈將於下月6日至7日在馬鞍山體育館舉行，門票將透過網上登記免費派發，下周將公布取票詳情。 另外，對於康文署今年接受符合要求的持牌桌球館，申請放寬青少年進入桌球館的限制，羅淑佩說，康文署至今收到32個相關申請，並已按多項因素嚴謹審核，考慮申請者的營運情況、周邊環境和檢控吸煙數字等，當中9個申請將會獲批，其他不獲批的原因與較高的違規檢控數字，以及周邊環境不符合香港電台-大中華 ・ 1 小時前
多架飛機北京上空飛過拼出80字樣 拉起寫有「和平必勝」橫幅
北京下星期三舉行閱兵，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。市面今早有多架飛機在上空飛過，拼湊出「80」字樣、亦有飛機拉起寫有「和平必勝」、「正義必勝」、「人民必勝」的橫幅。網上有人上載相片及影片，在天壇公園、故宮等多個地方，有多架飛機在空中排列出不同編隊隊型，部分更拉起橫幅、國旗，拉出彩虹煙霧等。 新華社報道，昨日下午5時至今日清晨5時，天安門地區舉行抗戰勝利80周年大會的第三次綜合演練。今次是全流程、全要素預演，亦是紀念大會最後一次綜合演練，包括紀念大會儀式，包含閱兵、轉場、觀眾組織及應急處置等各項內容。 報道形容，演練現場各個環節組織有序、轉承緊湊、運行順暢，達到預期目標。北京市有關方面衷心感謝市民和遊客的支持。香港電台-大中華 ・ 4 小時前
英國警方大規模部署人臉辨識系統 人權團體發聲反對
（法新社倫敦24日電） 英國是唯一大規模部署即時人臉辨識系統的歐洲國家，這意味著無論身處超市外或節慶活動的人群中，有數百萬人的臉部特徵正在受到掃描，此事引起多個人權團體擔憂。警方表示，他們的目的是透過在廣大人群掃描臉部，並與警方資料庫中數以千計的嫌疑犯進行比對，以辨識並攔截通緝犯。法新社 ・ 2 小時前
聯合國宣布加薩饑荒 巴勒斯坦人：太遲了
（法新社巴勒斯坦23日電） 絕望的巴勒斯坦人今天拿著鍋碗瓢盆，提著塑膠桶，在加薩市一家慈善廚房裡爭搶米飯。法新社從加薩最大城加薩市（Gaza City）拍攝的畫面顯示，婦孺在混亂的人群中爭搶食物。法新社 ・ 7 小時前
美關稅壓力大印度考慮減稅 專家：有助提振需求
（法新社孟買24日電） 印度準備迎接美國嚴苛的關稅之際，專家表示，總理莫迪（Narendra Modi）推動大幅削減日常用品消費稅，每年可帶來數以十億計美元減稅，並提振印度經濟的需求。為懲罰新德里從俄羅斯購買石油，美國總統川普威脅將對印度加徵25%關稅，使印度出口美國的商品總稅率高達50%。法新社 ・ 3 小時前
李在明訪白宮 川普可能著眼北韓議題突破新契機
（法新社華盛頓24日電） 美國總統川普重返白宮後，宣稱自己終結6、7場戰爭，但北韓尚未進入他第2任期關注範圍。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）兩韓事務專家車維德（Victor Cha）表示，川普「渴望大新聞」，而他與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）聚焦烏克蘭戰爭的阿拉斯加峰會進展不如預期，或許會讓川普更想讓美韓領袖會晤圓滿成功。法新社 ・ 2 小時前