大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」

深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！

國際模特兒大賽

綜合報導內容，呢場名為「第28屆國際模特大賽中國總決賽」，由世界時尚模特組織國際模特大賽組委會與鄧梨/國際名模聯合主辦，在全國設立多個分賽區，總決賽就喺深圳舉辦，而且選model之餘仲係選演員。15號「佳麗」勝出後，網民都話佢由身型、樣貌以至行走天橋嘅步伐，同心目中認知嘅「國際模特兒」有好大出入。

唔少人質疑冠軍係咪同大會有關連所以內定奪冠。有內媒向賽事組委會查詢，工作人員話已經睇到網路爭議，現正忙於梳理狀況，並強調會向公眾交代。不過報導指組委會主席同副主席以「生病」、「有事忙」而未能受訪。