宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
大學師生自發舉辦退宿回收 棄置或傳承的一場實驗
【中大新聞與傳播學院出版《大學線》授權轉載】
每年5月，一個個大學生在房間內掇東掇西，連忙將過去一年的個人物品打包，勢要在最後限期前遷出宿舍。宿舍頓時人去樓空，一堆堆衣物、電器、傢俬和生活用品卻被遺棄在宿舍四周，儘管它們仍然狀態良好，頃刻變成垃圾。然後下年入宿的新生，又再購買全新物品，用一年後又丟掉。
這般情況在各間大專院校屢見不鮮，近年有師生留意到這個現象，決定自發收集、整理、清潔這些狀態良好的棄置物，將它們交到下一位有需要的同學手上，實現校園內的「資源內循環」，以減低大學生退宿時造成的浪費。
記者｜葉正朗
編輯｜劉子芊
攝影｜劉子芊
嶺南大學及香港中文大學的師生分別組成退宿實驗計劃「Such A Waste!」及學生組織「流水山城」，自發處理學生退宿時的棄置物，再通過二手市集的形式讓學生免費認領。縱使這群師生懷着滿腔熱情和鬥志，但他們始終是自發的組織，人手有限而資源貧乏，以致在實踐環保理念的路上困難重重。
成立物品中轉站 減輕退宿亂象
Wincy是嶺南大學的畢業生，後來留校兼職擔任宿舍導師，至今已有七年。長久以來 ，她留意到即使同學們知道應盡量減少浪費，但就往往因缺乏正當處理廢物的觀念而弄巧成拙。她舉例指，其宿舍內有個不明文的規定：學生會將自己不再需要卻又不想丟棄的物品貼上「Free Take（免費自取）」的標籤，然後放在宿舍的公共空間，希望將物品轉贈給有需要的人，他們一心將物品盡快易手，但就再無深究物品此後的去向。由於學校規定宿舍要在暑假期間及來年宿生入住前清理所有雜物，所以學生看似善意的舉動不但無法將物品轉手，反而加重了清潔工友的工作。
「全部物品看起來都很新，甚麼東西都有，就會覺得這樣很浪費，同時也會覺得很驚訝：為甚麼大家有這麼多東西可丟掉？」
有見及此，Wincy聯同其他六位師生，在2023年展開實驗性質的「Such A Waste!」計劃，期望能夠成為所屬宿舍的的中轉站，收集上一手宿生棄置的物品，將其清理乾淨，待新學年初在宿舍內舉辦二手市集時，供下一批宿生免費取走，減少學生退宿時造成的浪費及入宿時不必要的採買。同時，Wincy亦希望藉此教導同學負責任，處理自己的廢物，而非隨便放置在宿舍走廊後就對它不管不顧。
計劃倉促展開 缺乏周全安排
憶起「Such A Waste!」的起步，Wincy形容為「趕」：在首次進行退宿回收時，團隊在退宿期的一至兩星期前才開通社交媒體作宣傳，計劃在一片匆忙和倉促之中展開，以致很多執行上的細節都未有妥善安排。
學生成員之一的Coco指，團隊缺乏經驗，沒有明確的分工，令收集及處理物品的過程變得混亂。她指，大家都認同退宿回收和資源內循環很有意義，於是盲目地懷着滿腔熱血埋頭苦幹，忽略了很多實際考量，間接令工作變得更加繁重。例如本來他們只計劃收集宿舍內的二手物，但當留意到一些可回收的物資，小如即棄餐具、不織布購物袋、棄置藥物時，他們都不願放過，結果用了整整一個星期才完成收集工作。最後，他們收集了約156公斤的回收物、31公斤的剩食，以及超過2100件狀態良好的可重用物品，其中七成以上都能找到新主人接收。
「當時太貪心，看見有很多回收物就忍不住收集，結果越做越多。」
次年，他們汲取上次的教訓，調整了「Such A Waste!」的工作模式，編排了時間表，採輪更制工作，讓成員都能有足夠的休息。同時，他們適當捨棄了一些回收工作，專注處理可循環再用的物資上，令運作更有效率，加上採用流水線的模式，一組人負責收集、一組人負責分類、一組人負責清潔，明確劃分每人負責的工序，好讓大家能集中處理自己的部分，最後只花一天就完成收集，大幅減少所耗費的時間。
「之前我們連調味料的瓶瓶罐罐也不放過，逐個洗乾淨然後晾乾拿去回收，但第二年真的兼顧不了。」
團隊能力有限 心有餘而力不足
為了實踐環保，成員犧牲工餘時間每日往返位於屯門的嶺大宿舍。除了退宿回收和二手市集外，又舉辦迷你展覽和設計海報，教導同學正確處理廢物。Wincy和Coco都認為，其實團隊還有很多有意義的事想做，亦有很多環保議題想和同學一起探討，但無奈隨着團隊中的學生成員一個又一個畢業，Wincy和另一宿舍導師也忙於自己的正職，實在再無人手和心力繼續營運「Such A Waste!」。在舉辦了2023和2024年兩次的退宿回收後，團隊今年自覺再無心力舉辦第三屆的活動，決定暫時停止「Such A Waste!」的運作。
「我們都很想再做，但計算了大家的能力和時間後，發覺真的不可行，情願不做也總好過強行繼續做而又做不好。」
Wincy指，在去年確認舉辦第二次退宿回收前，甚至在今年決定暫時停運後，都有不少同學主動聯絡「Such A Waste!」，想將自己的物品交給他們，好讓轉給下屆的宿生。這令她有感，即使「Such A Waste!」未來會否重啟仍屬未知之數，但過去兩年的苦工亦為同學帶來了一些轉變。
「在處理不要的物品時，他們（同學）有很多選擇，可以丟掉，可以送人，可以捐出去，但至少他們不是第一時間就選擇丟掉，而是先去想其他的可能性，這正正是我想通過計劃告訴他們的。」
即使「Such A Waste!」暫時停運，他們推廣環保的步伐從未停止，仍持續更新社交媒體及分享環保資訊，如裸買店和本地農業。Coco認為，很多時同學未必是不想環保，只是接觸不到相關的資訊，故希望通過在社交媒體分享來打破他們資訊隔閡。
「環保的門檻未必是想像中的那麼高，但就未必每個人都知道這些資訊。」
欠缺場地支援 發揮策略說服學校
另一邊廂，約20位有志的香港中文大學學生在2024年組成學生組織「流水山城」，致力推動社區營造。「流水山城」同樣留意到大學生在退宿時造成的浪費，因此展開退宿回收計劃，回收同學的剩餘物資，經整理、清潔後再供有需要的同學取走。在經歷了第一年的回收工作後，他們發覺在大學校園實踐環保理念並非如想像般簡單，一度令組織停擺半年，直至今年初有同學主動參與，延續「流水山城」的理念和工作。
由於「流水山城」並非向大學登記註冊的學生屬會，沒有自己專用的會社房間，想要儲存收集得來的物資，就必須借用大學的場地。有份推動「流水山城」延續的社工系三年級生Peace直言，組織最大的問題就是沒有場地，她先後與中大的學生事務處和社會責任與可持續發展處接洽，希望可以覓得合適的場地及為成員爭取作為學生助理的津貼，但均無功而返。
「因為沒有一個能夠存放物資的固定場地，每隔一段時間就要將物資搬來搬去，耗費了極大的人力物力，令成員心力交瘁。」
Peace後來輾轉找到崇基學院的環境及可持續發展委員會，成功借得一場地5月到9月的使用權，更爭取到學生助理薪酬津貼，然後再以崇基學院提供的支援作談判的理據，進一步說服其他書院。除了崇基學院外，「流水山城」再與新亞、聯合、逸夫、和聲書院達成合作，分別從這五間書院取得了一些場地和津貼上的支援。後來，「流水山城」再爭取到中大社會責任及可持續發展處的支持，獲可持續發展目標行動資助計劃資助，得以實報實銷購買物資所需的費用及向來幫忙的同學支付義工津貼。
這次的成功並非偶然，而是要歸功於組織「策略」運用得宜。Peace深知機會只有一次，如果被拒會令「流水山城」錯失寶貴的支援。所以在與不同書院接洽前，Peace已打探好哪位書院職員較友善、較支持環保，再主動發電郵約見他們；然後又聯絡某些書院中，環保委員會裏的學生代表，讓他們列席參與會議，讓書院知道學生代表會盡其責任去監察和跟進「流水山城」的工作，藉此來說服各間書院向他們提供協助。
活動反應熱烈 環保意識能否傳承？
今年9月，「流水山城」舉辦了九日的回收物漂流市集，和兩日「中大美之」（二手衣物店），讓同學免費取走所需的物資和衣物。Peace形容活動的成效「超乎想像」，單單以衣物來計算，兩日的「中大美之」就為30至40袋紅白藍膠袋的二手衣找到新的歸宿，只餘下一至兩袋狀態太差的衣服待之後處理。Peace同意大學生間風氣普遍都支持環保，但就不代表在大學校園內推廣環保是一件易事。
其他人也在看
上水粉嶺冬至停水 凌晨約1時半完成維修恢復食水供應（更新）
【12月22日07:20更新】水務署於今日(22日)凌晨約2時15分於社交平台Facebook「滴惜仔 Water Save Dave」專頁發文表示，經本署工程團隊的搶修，上水掃管埔路的緊急水管維修工程已經完成，食水供應亦已於22日凌晨約1時30分恢復正常。 發生滲漏的是一條直徑400毫米的食水供水管，事件一度影am730 ・ 1 小時前
上水新運路食水管爆裂 多個屋苑食水暫停供應
【Now新聞台】上水新運路有水管爆裂，附近多個屋苑食水供應受阻。 現場有大量混雜沙泥的水溢出路面，有維修人員在場搶修。事發於早上約七時，上水新運路近掃管埔路單車徑一條直徑400毫米食水供水管出現滲漏，期間安盛苑、天朗樓、天美樓、天喜樓及天平商場食水供應暫停，水務署為受影響用戶提供臨時食水。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
上水食水管爆裂 至凌晨一時半恢復供水(謝欣桐報道)
【Now新聞台】上水新運路周日有水管破裂，附近天平邨等多個屋苑食水供應一度受阻，到凌晨一時半恢復供水，停水期間部分居民無法備餐，要外出吃冬至飯。 入夜後，天平邨排隊取水的人流都無間斷，小至水煲，大至要用推車運送鐵桶，每種容器都裝滿，有居民無水煮冬至飯，唯有出街食。附近居民李女士：「煮不到、上街食，本身買好了菜，沒有水，很麻煩。」不過商場都無水，有食肆拉閘暫停營業，就算開足一天，都指生意難做。茶餐廳員工張先生：「那些水很麻煩，要我們自己去拿，洗東西都麻煩了。(現在還有擺些水備用嗎？)有少少，留了一些，可能明天(周一)備用。」酒樓負責人謝女士：「現在沒了水，我們洗碗部就無法處理，因為始終都要用水洗碗，其他都會影響的，譬如開茶都是一個很大的困難，他自己的屋苑、屋邨沒水，會去另外一區吃飯。(生意額會否都有影響？)都會呀，起碼大概少了三成。」水務署在附近一帶設置了至少12個水缸及3架水車提供臨時食水，水務署署長黃恩諾亦有到場視察，並協助居民搬水。水務署亦在現場設置了支援站，安排職員解答居民問題，直至恢復供水為止。事發於周日早上約七時，上水新運路近掃管埔路單車徑，一條直徑400毫米食水供水管出現滲now.com 新聞 ・ 1 小時前
愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光
US Department of Justice 美國司法部釋出的數千份愛潑斯坦檔案中，包括一張安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）躺在女性腿上的照片。 照片中，已定罪的性交易犯吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在背景中微笑看著這位前英國王子。照片似乎拍攝於諾福克的皇家莊園桑德靈漢（Sandringham）的會客廳。 這張照片的曝光，將進一步加劇外界對安德魯的審視，他因與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey ...BBC News 中文 ・ 15 小時前
網上熱話｜住戶交回公屋 被要求還原一物 否則罰三千 網民斥「玩嘢」
居民若把公屋交回房屋署，需要還原曾經改動的地方。日前就有市民表示，即將把公屋交還房署，惟房署主任要求他把曾經更換的水龍頭還原。其後他到五金舖詢問是否有該款水龍頭，惟五金舖稱該款水龍頭已經很難找到。事主表示，若然沒有還原，便要賠償超過3,000元。事主無計可施下之，惟有在社交平台發文求助，引來不少網民熱議。  am730 ・ 11 小時前
台北施襲案 前日本記者傷口沾愛滋血
【on.cc東網專訊】台灣台北市上周五（19日）發生隨機襲擊民眾案件時，曾任職日本電視台記者木下黃太剛好身處誠品生活南西門店，更徒手幫助一名受傷電單車司機止血。當得悉疾管署翌日宣布其中一名傷者是愛滋病患者時，他上周六（20日）強調當下只想救人，目前已拿到相關預防on.cc 東網 ・ 20 小時前
導盲犬九龍城過馬路突迎面被狗咬 耳朵被咬掉一截血流披面
【動物專訊】導盲犬「愛恩斯坦」（坦仔）今日中午跟服務使用者盧先生在九龍城過馬路時，突然被迎面而來的白色柴犬咬傷，當時那柴犬狗主有拖繩，卻沒有制止狗狗跑去咬坦仔，事後鬧了自己狗狗幾句便離開。坦仔其後血流披面，送院後要聯針，不排除還要再動手術切除部分耳朵。盧先生的太太當時目擊事發經過，她對坦仔受傷感到很心痛，希望能找到那狗主賠償，及教育那狗主妥善看管自己的狗狗，提醒如果其狗狗有攻擊性，應在帶狗時讓狗狗戴口罩，避免傷及其他小動物。 盧太表示，事發在今日中午12時許，當時她丈夫和坦仔在九龍城東正道樂善道交界十字路口近富豪東方酒店過馬路，而那狗主拖著一隻白色柴犬迎面而來，柴犬突然撲向坦仔。她說：「那時電光火石，我以為只是普通狗仔打招呼，但坦仔吠了幾聲，後來我叫坦仔，坦仔回頭望我時，看到他的耳朵流很多血。」她又表示，看到那個狗主曾在馬路中心鬧了柴犬幾句，然後離開，相信對方清楚知道自己的狗狗咬了坦仔。 她將坦仔帶到獸醫診所檢查，發現坦仔耳朵被咬掉了一塊肉，有多個牙洞和抓痕，傷勢嚴重，要聯針及觀察，不排除要再做部分耳朵切除手術。 盧太和丈夫都很心痛，她表示坦仔在3歲時開始跟他們一起，至今已經7歲，一同香港動物報 ・ 10 小時前
大埔宏福苑五級火｜大埔民政專員在路祭衣着惹爭議 為此致歉
大埔宏福苑五級火造成至少161人死亡，包括殉職消防員何偉豪，消防處昨日為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，並到宏福苑災場進行路祭。不過，大埔民政專員陳巧敏昨日身穿黑白色連衣裙，被市民批評花樣太高調，她就此致歉。am730 ・ 1 天前
大家樂推「即炒粉麵飯」反攻預製菜 網民反問：之前嗰啲係翻熱？
北上消費成風加上兩餸飯夾擊，大家樂近日再推「即炒粉麵飯」自救，卻引發網民質疑以往是否預製菜，經營策略備受關注。Yahoo財經 ・ 1 天前
黎智英：這位挑戰中國底線的億萬富翁，付上了自由的代價
BBC 2022年一個冬日的早晨，黃浩銘與陳皓桓前往香港赤柱監獄探望黎智英，這位傳媒大亨在兩年前（2020年）被捕，當時他因涉嫌違反《香港國安法》，正等待受審。 他們都曾參與2019年席捲香港的抗議活動，當時數十萬人走上街頭，要求在中國領土上實現民主和更多的自由。他們過去常會在飯局中聚會，有時是豐盛的晚宴，一邊吃著點心、披薩或煲仔飯，一邊閒聊八掛和開玩笑。 陳皓桓說，黎智英在獄中很愛吃「紅薑撈飯」，「（怎會想到）黎智英會用紅薑撈飯？」 ...BBC News 中文 ・ 15 小時前
胡定欣新婚後過首個聖誕節 布置巨型聖誕樹意外曝光超豪巨宅
視后胡定欣今年10月無預警下嫁醫生男友陳健華，於新西蘭秘婚後正式成為人妻。新婚燕爾的她心情大好，分享新婚後首個聖誕的布置片段，更曝光豪宅內的闊落客廳及巨型聖誕樹瞬間成為網民焦點！東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
台灣AV女優進軍「奧斯卡」 憑個人特色圈粉無數
【on.cc東網專訊】台灣AV女優Jesse，有着前凸後翹傲人身材的她，憑極具個性的外表圈粉無數，日前更宣布入圍被譽為「成人界奧斯卡」的 AVN Awards投票選拔名單，成為少數進軍國際成人影視殿堂的台灣女優之一。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
克林頓、安德魯、傑克遜……新公開的愛潑斯坦檔案及照片涉及哪些名人
US Department of Justice愛潑斯坦和邁克爾·傑克遜合照 美國司法部已公開與傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的首批文件。 這些文件包括照片、影片及調查資料。美國國會通過法律要求在週五（12月19日）前完整公開檔案。 然而，民主黨與部分共和黨人指責司法部（DOJ）違反法律義務，因司法部表示無法在期限內釋出所有文件。數千份檔案中許多細節也被大量塗黑。 首批檔案中包含多位知名人士，包括美國前總統比爾·克林頓（Bill ...BBC News 中文 ・ 15 小時前
台灣男台北車站及街頭無差別襲擊 連兇徒4人死亡 1傷者染HIV
【12月20日16:30更新】台警繼續調查台北車站一帶周五發生造成包括疑兇在內4人死亡的持刀隨機傷人案，11名傷者中5人仍留醫，2人仍在加護病房。警方指，追捕期間墮樓身亡的27歲男疑兇是有計劃犯案，初步相信沒有共犯，已排除是恐怖襲擊。當局在台北捷運通道發現17枚煙霧彈，2枚未射出，另有15枚汽油彈、戰術背心和刀等，疑兇am730 ・ 1 天前
吳婉君策騎英姿颯爽 拋胸震撼眼球
【on.cc東網專訊】台灣女星吳婉君自去年主演的劇集《愛的榮耀》殺青後，至今都還沒有再入劇組，不過她仍然活躍於社交網力保人氣，她近日大晒一系列玩策騎的照片，身穿泳裝外搭長版羽絨大衣，在寒冷的氛圍中展現出不同的時尚張力。而低胸上陣的她更大晒事業線和白滑長腿，相當養東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
G-DRAGON公開MAMA花絮為宏福苑大火更改演出 揭當日疑黑面原因：訊息完全沒傳達出去
大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，截至昨日（12月20日）已有161人罹難。這場大火令舉世震驚，香港全城陷入傷感，而韓國年度盛事MAMA頒獎禮在慘劇發生後兩天，即11月28至29日繼續如期在港舉行，主辦方改以「Support Hong Kong」為主題，希為災民帶來慰藉與力量。當晚許多表演藝人改動了衣著或曲目，其中K-Pop天王G-DRAGON（權志龍）穿上一身黑衣，於胸口分別扣上白花及黑絲帶獻唱《Drama》、《Heartbreaker》及《無題》（Untitled, 2014）等歌曲，但他事後在官方播出自己的片段中給予拇指向下（thumbs-down）的負評符號，以示不滿意自己表現。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
中國車太強？本田CEO憂日本車有危機 妙論中國車似智能手機
最近市場有兩大事件，讓人開始對日本製汽車的存續感到憂慮。其一是包括豐田、本田、日產正考慮大舉從美國「逆進口」汽車到日本銷售，其二是本田CEO三部敏宏在年度的企業匯報會上，正式表達了對日本製汽車未來的擔憂，他形容中國的電動汽車就像智能手機，性能非常可怕Yahoo財經 ・ 1 天前
笑到最後｜港股世一後 下站「堅離地球」（高明）
近期新聞指出隨時有中國已可以製造極紫外光光刻機，變相以上市中國版ASML（ASML），估計港交所可爭取其上市。只要港股集齊AI、晶片、光刻機、機械人、太空經濟股五大當炒股，堅離地球並冇專利，所以香港真係一塊福地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
般奴傷出曼聯敗陣 羅渣士起靚孖領維拉10連勝
【Now Sports】英超周日獨腳戲，曼聯在隊長般奴費蘭迪斯完半場傷出下，作客以1:2敗走維拉公園。阿士東維拉由摩根羅渣士梅開二度，而且兩個入球都十分精彩下，球隊收穫各項賽事10連勝，繼續穩居聯賽榜第3位。now.com 體育 ・ 6 小時前
張柏芝分享與兒子相處之道 劉嘉玲爆狄波拉私下評價前媳婦
內地真人騷節目《一路繁花2》近期熱播，參與藝人不時爆出鮮為人知的事情，令節目熱度有增無減。日前播出最新一集...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前