大學教授爆學術不端言論親日 校方啟動調查

【on.cc東網專訊】四川大學教師王竹卿近日被指存在學術不端等問題，該大學人事處上周五（6日）發通報稱，收到關於王竹卿相關問題的反映，已成立工作專班，並啟動調查程序。據媒體曝光有關的舉報材料顯示，王竹卿與家人擁有日本永久居留權，立場親日。

據網傳四川大學多名在讀碩博研究生聯合提交83頁的舉報材料內容顯示，王竹卿疑似存在嚴重的學術不端行為包括數據造假、一稿多投；其名下公司疑存在嚴重的財務問題；作為導師，他對學生進行人身攻擊、言語威脅等。舉報材料又提及王竹卿的政治立場爭議，指他除在日常交流中多次發表親日言論，更曾執意將一場中日韓國際會議的開幕式定於9月18日這一特殊日子。此外，王竹卿宣揚對台灣舉辦的微機電系統（MEMS）國際會議投稿，對於不投稿的老師和同學予以詆毀。他又長期在工作群轉發宣傳日本精神和文化氛圍，讓學生加以學習。

據了解，王竹卿在大連理工大學取得學士與碩士後，在日本山梨大學攻讀並取得博士學位。博士畢業後，王竹卿在日本工作多年。目前，王竹卿是四川大學機械工程學院特聘研究員，博士生導師，海外引進微機電系統特色團隊負責人，四川大學微機電系統與智能傳感創新中心負責人，四川省天府峨眉計劃「創新領軍人才」。

