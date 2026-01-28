大學生當保安母校約談 男子稱不丟臉

【on.cc東網專訊】內地近日傳出，一名武漢理工大學畢業生當保安後被母校約談。該名畢業生熊先生周一（26日）澄清，校方只是表示關心，並未干涉其發布影片。

對於熊先生經常以「武漢理工畢業當保安」開頭，在網上分享影片，部分網民質疑他借母校身份蹭流量，甚至認為是在抹黑母校。熊先生回應稱，自己出身區縣鄉村，深知應屆生對考研及求職迷茫，拍片初衷是分享經歷，幫助師弟師妹避坑。他指出提及母校及保安雙重身份確實是希望獲得關注，內容均為真實情況，絕非編造，並認為名校畢業生職業選擇多元，送外賣、當保安與成為企業家或教授並無高低之分，不存在職業選擇抹黑母校說法。

談及被母校約談傳聞，熊先生承認學校宣傳部委託輔導員聯絡過他，僅詢問其經歷及是否遭遇變故。他還提到，妻子身為高校副教授，也不認為分享行為丟臉。

