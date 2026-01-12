龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
大學留學生萬里尋補習 網上輔導成救兵？
【中大新聞與傳播學院出版《大學線》授權轉載】
在香港，補習風氣在中、小學生之間盛行，大學生找補習輔導並不常見。但在內地社交平台小紅書上，卻有大量針對海外留學的內地大學生的補習資訊。「留學生穩拿A」、「無時差輔導」、「冷熱門專業全覆蓋」均是內地留學輔導機構常用的招生口號，聲稱能提供一對一輔導補習。這些輔導課程價值不菲，多以套餐形式收費，一小時課堂動輒索價近千元（人民幣，下同）。
有內地來港留學生認為輔導服務能改善其成績。為了測試輔導服務的實際效用，《大學線》向一所機構實測，購買了一節價值約500元的中文新聞輔導課，卻發現幫助不大，可見輔導服務未必能如宣傳所言，全面照顧不同學科的需要。
記者｜李浩輝 葉正朗
編輯｜林藹晴
攝影｜李浩輝
李同學來自上海，現於香港中文大學修讀中國研究三年級。因為學科多以英語上課，語言成為他的學習障礙之一，在理解教材及與外籍講師溝通時都感到吃力。為了提升成績，他透過留學中介介紹，向一所內地輔導機構購買價值8000多元的課程套餐，合共十堂輔導課，每堂一小時。李同學分別就兩個學科上了五課，認為輔導能給予課業幫助外，更令他學習過程更輕鬆，直言「輔導課很值得。」
去年9月，李同學因為學習壓力而身心俱疲，失去學習動力，更出現抑鬱症狀 。為完成功課，他曾考慮使用人工智能生成作業，但打開聊天機械人的對話介面後，卻連寫下指令的動力也沒有。該學期，他的學業成績一落千丈，在滿分為四分的平均積點（GPA）拿到一點七分，較之前的學期低約一半。於是李報讀輔導，希望補習能起監督自己的作用、提升學業成績：
「真的是抱着試一下的心態，但結果發現輔導是很有幫助的。」
導師學歷背景不透明 靠「課前溝通」匹配導師
留學輔導機構的經營模式與補習中心相似，李同學表示，對輔導服務有興趣的學生，要先聯絡機構的銷售人員，網上付款並且簽署合約。及後，學生和導師會進行15分鐘的「課前溝通」，讓學生提出輔導需求並互相了解。
李同學表示，輔導過程雙方都不會露臉，只靠語音通話。而且，他所報讀的機構不會公開導師學歷，亦不提供任何畢業證書或成績證明，只說「（導師背景）跟你差不多，也曾於香港留學，有修讀過相關學科。」
導師助整理思路 成試前救命稻草
李同學在二年級下學期首次使用輔導服務，當時為了準備一個有關台灣文學的考試，他在考試前兩星期上了三節輔導課。導師上課時會提供個人準備的筆記，又利用心智圖（Mind map）幫助他梳理課程內容。另外，導師又為李同學提供模擬試題，指出他答題不夠詳細的地方，亦會透過微信解答他的問題。最終李同學在這一科拿到「B+」的成績，超出他的預期，他說，如果沒有上輔導課或許只能拿低一至兩個等級的成績。
「我覺得有這個幫助，還是有點區別的，例如導師能夠抽取學科的重點概念跟我講解，這是我自己無法做到的。」
今個學期，李同學就一次中國文化學科的考試上輔導課，並依照導師提供的理論框架溫習。雖然訪問時仍未發放成績，但李同學已胸有成竹，更指考試的題目中有三道題跟導師複習過的內容完全吻合，「起碼我根據這個框架溫習，可以很全面地複習題目。」
被問及為何不向大學講師求助，李同學認為，為了複習考試而要約見大學講師會令他感到不好意思，而且事前要準備資料或預習一次，反而加重課業量。自言英文程度欠佳的李同學指，輔導導師會以中文講解課程內容，較他獨自學習更容易吸收。因此他說，他喜歡輔導課能針對學生需求制定內容，一對一上課又能與導師互動。
「教授肯定是沒辦法做到（見面）一小時，就是為了幫我複習期末考試，這個很不合理嘛。」
碩士畢業生當個人輔導賺外快
在內地社交平台小紅書上搜尋「留學生輔導」，除了鋪天蓋地的輔導機構宣傳廣告，亦夾雜不少個人輔導的招生帖文。個人輔導於留學輔導市場佔一席位，價格通常較機構輔導便宜一半左右，主要以導師的學歷背景及學生的好評反饋作為宣傳，並會標明輔導科目的類別。
31歲的Sophie在2020年於內地碩士畢業後就業於央企研究所，負責影象處理工作。為了增加收入，她兩年前開始兼職做個人輔導，目前已為超過50個於英國、美國、加拿大等地留學的內地學生輔導，主要幫助學生溫習考試和完成程式設計專案。Sophie的本科和碩士課程與電子資訊及程式設計有關，又即編程。她指，她剛開始學編程時感到吃力，當時老師的講解流於表面，「幾乎全部都是靠自學。」因此，她希望以過來人的經驗為工科生輔導。
收費方面，Sophie採用單次收費，同樣是每堂一小時，但學費則較一般輔導機構便宜一大截，約450至600元，但她表示不少學生都會砍價：
「我覺得我好歹筆記夠便宜，但是實際上市場給我的反饋就是學生們基本只能接受400元每小時的價格。」
Sophie認為，由於在外語環境讀書，留學生的學業壓力較國內學生高，對輔導的需求更迫切，所以她的主要客群是海外留學生。現時Sophie每月會收一至三個學生，平均每人會購買五堂輔導課，最高曾經一個月賺取9000多元的輔導費。
記者實測新聞系學科輔導 授課有別學科要求
《大學線》記者以內地留學生的身分，就中大新聞與傳播學院的一門中文新聞課，向一間內地的留學輔導機構查詢。機構表示提供「套餐」服務，學生須以每五小時為單位購買服務，每小時單價約700至900元，為測試輔導的效用，記者購買了一次性的一小時「試堂」，價格為498元。
導師在「課前溝通」時表示，她曾於澳門科技大學修讀新聞傳播學系，聲稱自己熟悉香港的新聞體系。本刊記者要求導師在試堂時講解偵查報道的做法，導師則要求記者提供學科的課程大綱及課堂簡報。試堂一小時內，大部分時間導師都圍繞記者提供的簡報內容作講解，照著簡報文字讀，並沒有準備額外的筆記或簡報等教材。
期間，記者多番問該導師偵查報道的實際做法，她則提出交通事故和謀殺事件可以作為偵查報道題目，但沒有具體指是哪宗案件，又反問記者認為甚麼題目才合適。
及後，記者問導師如何為專題報道選題，她則建議以中大傳訊及公共關係處發放的新聞稿作為專題報道題目，例如校內的頒授學位典禮。提及香港時事，記者發現導師不諳香港的基本時事背景，例如她提出特首選舉是社會大事，卻不知道香港的特首選舉是多少年一次，又提出以中大學生會為報道題材，卻不知道中大現時沒有中大學生會。
記者向教授該學科的講師詢問意見，她認為輔導導師提出的建議空泛，所謂偵查報道的題目例子不屬於合適的題目。該講師續指，做專題報道時以公關撰寫的新聞稿作藍本並不恰當，混淆了「新聞稿」和「新聞」。她認為，基於社會背景不同，內地導師對香港時事認識不足，輔導對理解這一科未必有用，
「我想如果以新聞而言，就是他們（內地）理解的新聞，與我們理解的新聞不同，那就很難去補習。」
