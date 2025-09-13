《大學聲》混血男神現身 艾怡良：我的菜

▲艾怡良（如圖）近期擔任《大學聲》導師，突然對參賽者告白。（圖／踢帕娛樂提供）

[NOWnews今日新聞] 歌唱比賽節目《大學聲Young Voice》進入決賽前最後一場踢館賽，導師陣容由李千娜與艾薇擔任，其中一位踢館者艾琛杭，一出場就掀起騷動，讓艾怡良突然告白，直言「完全是我的菜！」

▲《大學聲》踢館者艾琛杭（如圖）混血外型加上英國腔，一登場讓全場陷入風狂。（圖／踢帕娛樂提供)

選手艾琛杭放電 全場陷入迷妹模式

艾琛杭有混血兒外型，能說得一口流利英語，歌聲動人之外，還是足球好手，艾怡良笑說：「有沒有發現我今天精神特別好！」火速自曝對方完全是她的菜。Sandra也現場cue他以英文自我介紹，一口英國腔讓艾怡良忍不住喊：「你贏了！」全場陷入迷妹模式。

廣告 廣告

《大學聲Young Voice》舉辦至今，除了歡笑、緊張舞台也有令人屏息的感人時刻，曾有一名選手落敗後坦言，自己因「資優生」標籤長期背負壓力，曾陷入低潮，如今他堅定表示：「只要唱的是我真心喜歡的歌，我就很滿足。我相信自己。」其他選手聽了也忍不住落淚。

計程車司機的一句話 她從谷底重生

另一位選手表示，前一天彩排結束後，獨自坐在計程車後座，低著頭反覆播放自己的彩排影片，每看一次，就覺得自己唱得更糟，像是被困在自我否定的漩渦裡。就在她以為自己真的不夠好時，司機突然開口：「影片裡的人是誰啊？唱得真好。」

計程車司機隨口說的一句話，給了她鼓勵，她才驚覺原來自己一直忽略了那些值得被看見的優點。聽完她的故事，其他選手紛紛上台擁抱她，互相加油打氣。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

艾怡良首攻小巨蛋暫緩 徐佳瑩心疼好友幫忙打氣：很勇敢也不容易

艾怡良人生解鎖！驚喜宣布「10／18小巨蛋開唱」 再推新輯不藏私

hito／艾怡良剛唱2句出狀況！「忘詞表情尷尬播出」：對不起大家