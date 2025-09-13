《大學聲》混血男神現身 艾怡良：我的菜
[NOWnews今日新聞] 歌唱比賽節目《大學聲Young Voice》進入決賽前最後一場踢館賽，導師陣容由李千娜與艾薇擔任，其中一位踢館者艾琛杭，一出場就掀起騷動，讓艾怡良突然告白，直言「完全是我的菜！」
選手艾琛杭放電 全場陷入迷妹模式
艾琛杭有混血兒外型，能說得一口流利英語，歌聲動人之外，還是足球好手，艾怡良笑說：「有沒有發現我今天精神特別好！」火速自曝對方完全是她的菜。Sandra也現場cue他以英文自我介紹，一口英國腔讓艾怡良忍不住喊：「你贏了！」全場陷入迷妹模式。
《大學聲Young Voice》舉辦至今，除了歡笑、緊張舞台也有令人屏息的感人時刻，曾有一名選手落敗後坦言，自己因「資優生」標籤長期背負壓力，曾陷入低潮，如今他堅定表示：「只要唱的是我真心喜歡的歌，我就很滿足。我相信自己。」其他選手聽了也忍不住落淚。
計程車司機的一句話 她從谷底重生
另一位選手表示，前一天彩排結束後，獨自坐在計程車後座，低著頭反覆播放自己的彩排影片，每看一次，就覺得自己唱得更糟，像是被困在自我否定的漩渦裡。就在她以為自己真的不夠好時，司機突然開口：「影片裡的人是誰啊？唱得真好。」
計程車司機隨口說的一句話，給了她鼓勵，她才驚覺原來自己一直忽略了那些值得被看見的優點。聽完她的故事，其他選手紛紛上台擁抱她，互相加油打氣。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
艾怡良首攻小巨蛋暫緩 徐佳瑩心疼好友幫忙打氣：很勇敢也不容易
艾怡良人生解鎖！驚喜宣布「10／18小巨蛋開唱」 再推新輯不藏私
hito／艾怡良剛唱2句出狀況！「忘詞表情尷尬播出」：對不起大家
其他人也在看
73歲羅莽現身報平安：令粉絲擔心，講聲唔好意思 自爆火速接拍兩個廣告
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
王浩信內地飯局唱歌被無視 網民嘆搵食艱難：好歹也是視帝
王浩信2005年簽約Neway並推出首張個人專輯，其後變更跑道加入TVB成為演員，曾拍攝《致命復活》、《解決師》、《溏心風暴3》、《EU超時任務》等等，曾兩度勇奪視帝。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
59歲呂頌賢昏迷留醫ICU半月死過翻生 曾暴瘦40磅 出院後最新狀況曝光
現年59歲的呂頌賢憑1996年版《笑傲江湖》令狐沖一角而在華人社會爆紅，年過半百仍保養得宜，凍齡外貌令他獲封美魔男，惟上月下旬其太太麥景婷卻社交平台透露丈夫早前肺部受細菌感染，昏迷留醫ICU長達14天，體重更暴跌40磅，並引述醫護人員個案屬罕見及嚴重。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
天王嫂方媛懷孕晚期開工晒索爆孕照 自爆體重令網民驚訝：沒過百
現正懷有第三胎的天王嫂方媛（Moka）不時分享近況，陀着巨肚的她仍然美麗動人，亦忙於各式各樣的拍攝工作。不少網民對她的體重感到好奇，方媛罕有自爆現時的真實體重，令大家非常意外！Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
風林火山︳10月1日香港內地上映 金城武演型爆富二代瞓隧道 劉青雲古天樂梁家輝角色曝光︳電影LOL
內地多個平台發布，《風林火山》定檔十一國慶嘅消息。而內地主要院商萬達，都喺小紅書公布呢個消息，仲上載多條電影片段，影迷終於等到《風林火山》了！至於香港會唔會同步上映，就有待進一步消息。電影LOL ・ 1 天前
李金凱曝光雲南2千呎豪宅 開窗險失平衡摔倒嚇親網民
《中年好聲音3》李金凱透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘，失去雙臂，但未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀，並積極參加《中年好聲音3》，亦係呢個比賽令李金凱廣受歡迎。曾有一次出席嘉年華，李金凱被網民激讚唱得動聽，又指佢甚有急才，收獲唔少粉絲。李金凱不時社交平台中與粉絲分享生活點滴，以幽默正面形象回答。日前，李金凱回到家鄉雲南，分享一段夕陽短片，表達「生活的美好就存在眼前」心境，讓網民深感共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜《惡人當道》專訪 廖子妤曾被小演員寸到喊成創傷 凌文龍笑裡藏刀演反派奸到出汁
由新晉導演關文軒執導及編劇，姜皓文、廖子妤、凌文龍、葉童主演的電影《惡人當道》，雖以「惡人」為題，但當中探討的是看似惡者背後的善良，展現在前江湖頭目姜皓文、援交媽媽廖子妤電影LOL ・ 1 天前
Larry Ellison夫婦年齡相差半世紀 揭美國富豪「愛情商業學」
Oracle創辦人Larry Ellison與遼寧妻子朱可仁年齡相差近半世紀，盤點美國商界「愛情商業學」經典例子。Yahoo財經 ・ 1 天前
【Yahoo請你睇優先場】詭異又心寒的母女情！恐怖片《詭娃娃》痛失愛女 人偶填補空虛
日本驚嚇新作《詭娃娃》（Dollhouse）嚇出日本年度No.1恐怖驚喜，票房勁收逾18.8億日圓！知名喜劇導演矢口史靖出名破格有諗頭，過去憑《五個撲水的少年》、《喇叭書院》、《戀上春樹》及《求生走佬Family》等作品，確立喜劇狂人的形象；今次一改搞笑風格，首度炮製恐怖題材的《詭娃娃》，不但身兼原創、導演及編劇，更找來日本影后長澤正美及《貞子3D》系列瀨戶康史演繹一對女兒不幸離世的夫妻，悲痛之下竟然將詛咒人偶當成愛女照顧，編織出詭異又心寒的母女情，驚嚇之餘亦不失導演一貫幽默及溫情風格。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 1 天前
特朗普經濟好景「縮沙」？美商務部長改口：年底才真正開始
美國商務部長盧特尼克稱，特朗普要到2025年底才需全面「承擔經濟表現」，較早前說法延後。通脹持續升溫、就業數據疲弱，令『特朗普經濟』前景更添變數。Yahoo 地產 ・ 10 小時前
女神配對計劃｜Carmen與細John「友達以上，戀人未滿」？雲文子師傅奇門遁甲批算兩位「女神」最後決擇愛情運勢｜雲文子師傅
《女神配對計劃》這部在TVB播出的戀綜進入白熱化最後決擇求愛勇士階段，相信一眾有追看戀綜的朋友都會好奇一眾「女神」情歸何處呢？Yahoo Style HK ・ 23 小時前
警方：上半年957名專上學生被騙 內地生遇電騙平均損失達83萬 25歲「港漂」碩士生痛失近1,100萬
警方公布，今年首七個月共接獲24,644宗騙案，損失金額共約43.4億元。以累積數字計算，今年的整體騙案升幅有放緩趨勢，累計損失金額較去年同期減少15.6%。AASTOCKS ・ 1 天前
楊洛婷黃天翱被指呃飲呃食封「乞兒夫妻」 網民力撐專業有禮貌 本尊親自回應
2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）於2014年結婚，婚後育有一對仔女，婚後轉型活動司儀及KOL事業，發展不俗。佢哋一向都係恩愛夫妻，而且形象討好，不過近日就有網民爆料佢哋呃飲呃食，又封佢哋做「乞兒夫妻」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大摩：金價異動背後實有「深層巨變」
摩根士丹利金屬與礦業商品策略師 Amy Gower 表示，黃金已超越其傳統的避險資產角色，演變成為衡量全球經濟與金融市場狀況的「晴雨表」。鉅亨網 ・ 1 天前
「馬蹄露侄仔」YouTuber馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？
馬蹄露侄仔馬米高現為一名YouTuber，他最近拍片分享被美國拒簽，更傷心得在鏡頭前留下男兒淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《施政報告》據報據小規模重推公屋「租者置其屋」計劃
行政長官李家超將於下周三公布新一份《施政報告》,據悉當局傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃。infocast ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 1 天前
CD復古回朝，BEAMS水滴藍CD機登場！重拾「旋轉的浪漫」，找回那些年光碟的魔力
還記得那些年我們收集的CD嗎？BEAMS RECORDS最新推出的「Clear Portable CD Player」簡直是復古控的夢幻逸品！Yahoo Style HK ・ 1 天前